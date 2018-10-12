【大行報告】耀才證券：中美債息差持續縮窄 料滬指再創新低

耀才證券發表研報指，滬指寬幅震蕩收十字星，中小板指領跌，兩市成交2360億元，滬股通淨流出11億，深股通淨流出3.4億。從盤面上看，鈦白粉、次新股、化工新材料、分散染料、積體電路、煤炭等板塊領漲;白酒、高送轉、超級品牌、上海自貿區、稀土永磁等板塊領跌。基建股領漲，日前，央行降準1個百分點將為基建提供有力支援，消息面，國務院辦公廳印發行動計畫，到2020年，全國鐵路貨運量比三年前增加11億噸，增長30%，亦帶動建設需求，個股中國鐵建(601186-CN)漲4.03%，公司近期中標兩公路項目，項目總投資94.9億元，採用BOT模式。
煤炭股延續漲勢，中國神華(601088-CN)漲2.78%，大秦鐵路開始檢修、港口煤疏運、進口煤限制仍未放鬆，供應趨緊加之需求不弱，港口庫存低位，令煤價震蕩上行，長協價亦走俏，但續留意電廠庫存高位以及煤價調控的風險。芯片股超跌反彈，紫光國微(002049-CN)一度觸及漲停，風險提示，晶片入侵事件仍在發酵。雲計算股止跌，浪潮資訊(000977-CN)漲0.99%，據Gartner第二季度全球伺服器市場調查數據顯示，浪潮伺服器全球市場份額進一步增長至9.1%位居全球第三，中國市場銷售額為29.1%，蟬聯中國市場第一。其他版塊，白酒股和鋰電池領跌。
研報認為，中美債息差持續縮窄令人民幣匯率承壓，外資短期離場利淡大盤，期間滬指料再創新低。關注基建中字頭、三季報預增股，科技雲計算股。