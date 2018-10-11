科技股潰敗慘狀：「FANG」創六年最大跌幅 阿里累計重挫35%

美國股市慘遭血洗的黑暗日子裡，科技股一敗塗地，特別是龍頭股。

周三，被稱為 FANG（Facebook、谷歌母公司 Alphabet、Amazon、Netflix）的美國科技板塊大牛股重挫 6%，至少是 2012 年以來的最大單日跌幅。

投資者瘋狂拋售今年以來漲得氣勢如虹的科技股大贏家們。FANG 合計市值一夜之間大舉蒸發 1250 億美元，比標普 500 上市公司中大約 460 家公司的任意一家市值都要多。

迄今，FANG 較七月高點已累計抹去 15%。不過，這組股票仍比一月時高 24%，遠超標普 500 指數 4% 的同期漲幅。

當日，亞馬遜收跌 6%，創兩年多以來最大單日跌幅，680 億美元市值就此抹去。Alphabet 收盤跌 5.06%。Netflix 暴跌 8.38%。Facebook 跌 4.13%。

標普 500 科技板塊周三重挫 4.77%，創 2011 年以來最大單日百分比跌幅。

至此，80% 的美國科技股都進入了調整區間，較 52 周高點下挫幅度達 10%。

隔夜，美股三大指數全線收跌。華爾街見聞會員專享文章《隔夜五張圖 | 美股大屠殺特寫 猜猜哪只科技股最慘？》提及，標普 500 指數創出了川普上任以來最長連跌。

道指狂瀉 831.83 點，創 2 月 8 日以來最大下跌點位（當時下跌點位高達 1033 點），自 7 月 6 日以來首次下穿 50 日均線。

標普 500 指數跌 3.3%，報 2785.68 點，創出八個月最大跌幅， 為 2016 年 11 月以來首次出現五日連跌，令其較 9 月 20 日創下的歷史高點大跌 5.0% 左右。自 6 月 27 日以來，該指數首次跌破 100 日均線。

那斯達克指數重挫 4.08%，是 2016 年 6 月 24 日以來的最糟糕單日表現。該指數自 2016 年 6 月 29 日以來首次下破 200 日均線。

在標普 500 的 505 隻成分股中，有 332 隻個股都已較其各自的 52 周高點下挫 10%，占比高達 66%。

股市重挫引發很多人擔心持續九年之久的美股牛市可能接近尾聲。「這可能是（美股）修正的開端。」路透社援引紐約 Bruderman Asset Management 副董事長兼首席市場策略師 Oliver Pursche 的話這樣寫道。

自 2009 年 3 月以來，美國股市進入了史上最長的牛市期，標普 500 指數累計上漲逾三倍。許多投資者一直在討論美國股市何時、而非是否將結束漲勢。

阿里巴巴市值狂減兆

在美股科技板塊個股中，中國電商巨頭阿里巴巴慘不忍睹。從今年 6 月創下的 211.70 美元歷史峰值算起，阿里巴巴當前的調整幅度已接近四成，市值縮水達 1600 億美元，摺合人民幣超 1 兆元。

截至周三收盤，阿里巴巴跌 5.89%，報 138.29 美元，為連續第 5 個交易日下跌，累計跌幅 15%，創出該股 2014 年上市以來的最高歷史記錄，較今年 6 月 5 日最高點 211.7 美元跌超 35%。該股盤中觸及 137.92 美元的低點，刷新 52 周最低價。

阿里巴巴將於 1 月到期的期權合約價格同樣下跌，空頭合約的數量遠遠多於多頭合約，比例之懸殊高達 3:1。

（上圖來自華爾街見聞會員專享文章《隔夜五張圖 | 美股大屠殺特寫 猜猜哪只科技股最慘？》）

截至周三收盤，阿里巴巴股價與 46 位分析師給出的 12 個月目標價均值之間的差距擴大到了前所未有的 89.72 美元。

雅虎財經統計顯示，當前，46 位分析師給出的阿里巴巴平均目標股價為 228.28 美元。

然而，即便如此，分析師們給出的目標價均值仍比阿里巴巴的周二收盤價高出了 29%。在截至 10 月 10 日的兩天中，已有 11 位分析師下調位分析師下調了預期價格。

投行 Jefferies 將阿里巴巴未來 12 個月目標價從 225 美元下調至 208 美元。巴克萊將目標價從 225 美元下調至 210 美元。KeyBanc 資本市場將目標價下調至 215 美元。SunTrust Robinson Humphrey 更是將目標價下調至 195 美元。

其他科技類中概股集體下跌。微博重挫逾 7%，新浪跌超 5%，京東、百度和網易也跌了至少 3% 以上。流利說大跌近 15%，較 IPO 定價跌近 27%。趣店大跌 11% 以上，市值縮水至 14.04 億美元，較此前的百億美元市值跌去逾八成。拼多多大跌 9%，市值縮水至 225 億美元。

被譽為中概股「影音三傑」的嗶哩嗶哩、愛奇藝和虎牙齊齊下挫。其中，嗶哩嗶哩和愛奇藝均跌超 5%，虎牙跌逾 2%。

騰訊 ADR 股價自 6 月 26 日創出的高點累計重挫 42%。華爾街見聞昨日文章提及，港股騰訊控股已創出多個負面歷史記錄，包括上市以來最大累計跌幅、史上最長連跌記錄、市值縮水規模全球最大、史上最長下跌趨勢……

受累於股價下挫，周三當日，上榜彭博億萬富豪指數上的 500 位超級富豪們因此合計損失了 990 億美元財富。

其中，創始人、首席執行官 Jeff Bezos 的身家財富大舉減少 91 億美元，是彭博億萬富豪指數上最慘的一位富豪。目前，他的財富為 1452 億美元，是 7 月以來的最低水平。

在阿里巴巴昨日大跌之前，上海胡潤研究公司發布的中國百富榜顯示，馬雲以 2700 億元財富成為中國首富。恆大許家印和騰訊馬化騰分別以 2500 億元和 2400 億元緊隨其後。

科技股緣何慘遭屠戮？

從股市自身來看，在市場情緒轉差、美股大幅下跌之時，最具流動性、之前表現最好的股票總是最容易被拋售的目標，FANG 就是這種典型。

在基本面上，縈繞在全球網路巨頭上空的陰雲久久難散——美債殖利率攀升至多年最高位給股市帶來較大拋壓，而在全球貿易戰背景下科技公司難以擺脫泥沼。

巴克萊（Barclays）也警告，網路公司極有可能公布令人失望的第三季財務報告。

該行高級網路分析師 Ross Sandler 注意到，很多網路公司在第第二季沒能實現營收目標，這還是金融危機以來首次出現。而且，這類公司還下調了第三季的收入預估。

對於阿里巴巴，摩根士丹利和 Raymond James 下調了對這家電商巨頭的短期盈利預估， 稱因中國經濟環境轉差，並將該股目標價下調至 220 美元。KeyBanc 也認為，受宏觀經濟的影響，阿里巴巴的核心業務電子商務和新零售的營收將低於之前的預期。

分析師們預計，阿里巴巴在今年第第三季的盈利將年增率下滑 7%， 預計 2019 財年盈利增速將僅為 8%，遠低於上一財年的 24%；整個財年營收可能增長 47.5%，顯著低於 7 月時增長 57% 的預期。