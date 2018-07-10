虹揚-KY上半年營收11.54億元 年增13.79% 估全年將二位數成長

虹揚 - KY(6573) 公告 6 月營收 1.74 億元，月減 21.4%、年減 4.93%。累計今年上半年營收達 11.54 億元，較去年同期增加 13.79%。虹揚說明，今年上半年因受到矽晶圓、金屬、礦材等前端原材料缺貨影響，導致毛利略有衰退。虹揚發言人程御峰說，今年 4 月起公司已向客戶反應後適當調升，預期漲價效益將逐步顯現，目前公司主要營收佔比仍以太陽能二極體與橋式整流器為主。目前下半年的訂單狀況明朗，特別是在公司近期重點發展的車用產品佈局上，上半年旗下產品已通過客戶認證，分別打入了賓士汽車及積極佈局大陸電動車充電樁市場。



程御峰指出，為改善台灣玻封的財務結構及整合雙方的技術、製程優勢，公司已組成專案小組，進駐廠區進行系統導入及廠務整合，目標於今年年底協助台灣玻封達到單月損益兩平，預期的併購效益及技術整合優勢所帶出的產品優勢，預期將在明年上半年浮現。



另外，虹揚表示，今年下半年在產品漲價效益及併購台灣玻封貢獻的營收帶動下，預期全年營收將可較去年同期有雙位數成長。