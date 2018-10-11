【安聯投信】中性看待短線市場波動

美債殖利率攀升、美股主要指數出現較大跌幅，連帶影響 11 日亞股表現，台股失手萬點信心關卡，跌幅逾 6%，收在 9806 點。韓股下跌逾 4%。與此同時，日經 225 指數下跌 3.89%，港股跌幅超過 3%，滬股尾盤跌幅擴大至 5% 以上。

安聯投信海外首席許家豪表示，近期美股出現較大波動，主要反應是來自於升息推升實質利率，以及美國十年期公債攀升所致。其次就是漲多的科技股短線上面臨漲多調節、企業第三季獲利表現和接下來產業展望能見度出現雜音所致。

許家豪表示，根據美聯準會的原先規畫，仍將維持漸進式升息步調，即打算在 2018、2019 及 2020 年分別合計升息四次、三次和一次。目前市場認為聯準會於 11 月還有可能會再升息一次，因而出現預期上的落差；但若進一步對照聯準會看法，市場有過度解讀反應之虞。

許家豪表示，現階段，我們中性看待股市短期震盪，維持正向看待長期表現。對於債市，短線上，近期公債殖利率攀升乃重演今年 2 月走勢，即市場終於正視聯準會一向不變的升息近程與利率預期。短期而言，市場反應過度，短期公債殖利率有可能回落。中長期，公債殖利率上檔空間可望在 3.4%。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受到美股波動和市場不確定延宕，目前已觀察到更多電子產品訂單遞延，廠商心態也轉趨保守。後續需觀察美國期中選舉後的中美互動，G20 峰會上中美領袖會談結果，以及電子銷售狀況。短線不確定猶存，中長期機會仍大於風險。

展望後市，廖哲宏表示，若 11-12 月美中貿易談判有所進展，可望帶來較佳氣氛，但若出現最壞狀況，企業料會因應調整、避開關稅，供應鏈生態將出現變化，台灣科技產業或有爭取訂單機會。此外，台股有許多趨勢成長產業，依然值得投資，例如整體車市銷售量不佳，但主動式安全系統等車用電子搭載率提高，相關公司可望受惠趨勢成長，即是一例。

在中國股市方面，安聯中國策略基金經理人許廷全表示，短線上，市場主要還是受制於美中貿易議題延宕的不確定性影響，而隨著美中貿易議題不確性時間拉長，為減緩可能的影響，預期中國官方也將持續釋出相關扶持政策。現階段來看，宏觀經濟政策持續偏暖。

許廷全表示，在中國官方資金面持續釋放，加上財政政策將逐步發力，短線上不確性雖增，投資人需審慎應對，但政策效力仍可期待，布局上仍可聚焦在中長期改革政策與產業成長機會。預期市場將反覆築底，關注焦點可聚焦在中國新經濟改革和中美關係進展，以及第三季財報數據和產業展望。

在投資建議上，安聯投信產品首席蔡明潔表示，短線上做好現金管理，審慎應對，或配置部分抗震能力佳的產品 (如絕對報酬型)，以減少市場震盪對資產的影響。中長期而言，全球經濟仍穩健成長，美國更是經濟成長的火車頭，建議仍以美元強資產為配置核心，可採用多元資產方式參與市場並抵禦波動；其他新興市場則可機會布局，留意亞股(台股、中國股市) 及亞債的反彈機會。

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