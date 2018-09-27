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投資AI 追蹤人工智慧指數最簡單

國泰投信資深經理鄭立誠 (國泰投信提供)
國泰投信資深經理鄭立誠 (國泰投信提供)

AI 投資大趨勢來了，這是不爭的事實，但要如何搶搭此一智慧投資風潮？最簡單的方式是，選擇透過 AI 人工智慧及機器人相關的主要指數，參與 AI 新科技商機。

機器人即將大軍壓境，恐將會掀起一股失業潮，國泰投信 ETF 團隊主管資深經理鄭立誠認為，AI 發展勢不可擋，人未來有可能會被機器人所取代，不過也不必就此心灰意冷，正所謂打不倒最好是加入。既然機器人終有一天會來搶飯碗，倒不如現在就瞄準人工智能與機器人相關產業商機，選擇適合的投資工具，參與智慧投資機會，做機器人的主人。

如何參與人工智能投資？股票、基金、ETF 都可以，不過，自行選股難度十分高，因為 AI 屬於新創產業，一般投資人想要從萬綠叢中挑出一點紅，實屬不易。若透過基金，則因為 AI 橫跨眾多產業，未必只有高科技產業，服務業、農業、零售業均可看到 AI 應用所衍生出的商機，所以，基金投資也可能會有遺珠之憾。至於 ETF，市場上已有連結人工智慧指數的 ETF，是比較輕鬆簡單的方法，既可解決 AI 日新月異，一般人不易掌握市場脈動的問題，又能夠透過追蹤指數參與 AI 長期趨勢投資。

與 AI 人工智慧及機器人相關的指數，目前主要有納斯達克全球 AI+Robo 指數 (NQROBO)、全球機器人與自動化指數 (ROBO 指數)、Indxx 機器人與人工智慧指數 (IBOTZ 指數) 等三大指數。其中，NQROBO 指數是由 CES 大展主辦單位：美國消費者技術協會 (CTA) 及 NASDAQ 編製的人工智慧指數，採用等權重均衡佈局，並將 AI 與機器人都列入投資範疇，而且必需經過 CTA 認定才能夠納入指數成分股，所以，是三大指數中較具參考價值的指數，表現也最佳。

圖說
全球三大人工智慧指數，NQROBO 指數等權重均衡佈局，所以最具代表性，表現也最佳。

目前追蹤人工智慧指數，在台灣掛牌上市的 ETF 僅有國泰投信推出的「國泰 AI+Robo ETF」（股票代號：00737），是台灣首檔投資全球 AI 概念股的 ETF，可透過集中市場，便利、快速參與全球 AI 趨勢的 ETF 商品。

國泰投信表示，該檔 ETF 追蹤的 NQROBO 指數，鎖定從事人工智能和機器人技術開發及應用的相關產業和公司，涵蓋 15 個國家的 88 檔成分股，包含了全球上、中、下游的 AI 和科技公司，許多更是投資人耳熟能詳的大型公司，如從事 AI 晶片設計的 Nvidia、自駕無人車特斯拉、生產消費型機器人的 Garmin 等。民眾只需投資國泰納斯達克全球人工智慧及機器人 ETF，就能參與 AI 長期趨勢及投資機會。

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