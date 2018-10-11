【豐銀投顧】千金難買早知道！還好電子已賣掉！

◆盤勢分析

看到今天早上所有的報紙媒體、財經台所報導的相關內容真的很感慨，幾乎全都是「舊聞」，為何這樣說？簡單舉幾個重點來說：昨晚美股重挫是因為美元指數上漲、美國 10 年期公債殖利率上漲以及川普再放話要再打 2670 億美元的貿易戰等，先講這 2670 億美元的貿易戰就是之前川普所提的數字，根本不是新的東西，現在只是等這 2670 億美元何時正式上路而已，但媒體報的好像這是新的一樣，請各位用小三的數學算一算，美國先打了 500 億，再打 2000 億，最後是 2670 億美元，總計約 5100 億美元，剛好就是中國出口到美國的貿易金額，所以如果 2670 億也打了，就沒了，美國就沒子彈了，而且如果真的是貿易戰，在宣佈要加碼 2670 億美元時，就應該崩了，何苦等到現在？

再說這美元指數跟公債殖利率，偏偏就是在昨天晚上都沒有大漲的表現，卻硬是被拿來當成是美股下跌藉口，這樣對嗎？這不就是事後找理由的最佳證明嗎？筆者認為這次的美股大跌，反應的是 FED 縮表後資金透過乘數效應傳導到股市的結果，FED 請加 @ozo5468n 被動的縮表已經被市場所忽略，只是把焦點放在升息，卻已經忘了還有縮表這回事，現在回頭一看，FED 的資產負產表已經下降回到 2014 年 3 月的水準，若是道瓊工業指數來對比，就是回到道瓊指數 16000-17000 點的時候，如果當時 FED 資產增加出來的金額透過乘數效應讓指數一路衝到 26,951，當錢被回收時，理論上點數也該回到相對水準，也就是說道瓊未來隱含著下跌近 40% 的可能，而且現在才剛剛起跌！

那台股怎麼看？台股為何時亞股最慘？因為台股是高檔補跌，若是看看南韓股市就知道台股其實多撐了好久的時間，短時間內要追上別人的跌幅當然會辛苦點！國安基金的口水護盤看來起了些作用，暴量下殺往往都會在短線上蘊釀反彈，只是這個反彈一旦無法達成金管會主委的防線，就要留意台股將長期進入到空頭熊市架構，所以建議大家反彈來時還是記得先把手中持股水位降低，以因應長期空頭熊市的風險。(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

