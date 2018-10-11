〈台股摔破萬點〉未達進場條件 國安基金決議暫不護盤

台股今 (11) 日收盤暴跌 660 點，跌破萬點關卡，但國安基金認為，這波台股跌勢主要受國際股市影響，儘管跌幅較深，但還不到國安基金進場條件，因此決議暫不進場護盤。

國安基金今天召開第 96 次例行委員會議，由於台股自 10 月以來連日重跌，今天帶量下殺，暴跌 660 點，以 9806.11 點作收，萬點關卡宣告失守，讓今天的下午舉行的國安基金例會格外受矚目，外界關注是否進場護盤，穩定投資市場信心。

國安基金會後發布新聞稿指出，台股近期重挫主要是受國際情勢影響，會中全體委員達成共識，認為目前還不構成國安基金進場的條件，但會緊盯股市情況，隨時備戰，必要時將隨時召開臨時會因應。

國安基金強調，國安基金成立目的，並非為了市場走勢漲跌護盤，進場條件必須符合國安基金條例第八條，也就是「因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞」，才會召開委員會討論是否進場。

回顧國安基金過去共六次進場護盤，分別是 2000 年 3 月政黨輪替、2000 年 10 月宣布核四停建、2004 年 5 月總統大選兩顆子彈事件、2008 年 9 月雷曼兄弟倒閉、2011 年 12 月歐債風暴與金正日過世、2015 年 8 月因美國升息不確定性與全球經濟復甦遲緩等國內外重大事件。

國安基金護盤上一次是在 8 月 25 日進場，投入 196 億元進場救市，在歷經 232 天的「史上最長護盤」後，投報率 6.16%、獲利 12 億元。

分析師指出，國安基金進場有助於提振市場短期信心，統計這六次護盤，在正都在式宣告啟動護盤後的一周呈上漲走勢，但中長期報酬率則視股票基本面而定。

