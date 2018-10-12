【大行報告】中泰證券：旗濱集團盈利高位波动 期待供需两端边际改善

中泰證券發表研報指，旗濱集團(601636-CN)公佈2018年三季報，報告期内，公司實現營業收入60.62億元，同比增長10.36%;實現歸母淨利潤9.59億元，同比增長16.27%。

研報指出，公司2018年三季度玻璃價格基本維持高位運行，企業盈利較好。且地產需求亦高位維持穩定，疊加公司冷修產線復產，公司2018Q3玻璃銷量同比增長11%。此外，公司資產負債率環比下降，2018Q3公司資產負債率為42.19%，環比下降3.3%。

研報認為，從需求端看，外部不確定性加劇，政府穩内需預期升溫，國内貨幣政策邊際有所放松，房企融資端環境有一定緩解，在房企逐步加快週轉的背景下有利於房地產銷售和房地產投資回暖。由於房地產整體庫存較低，房地產銷售傳導到投資端的速度有加速可能，中泰認為地產新開工等數據延續較快增長、而新開工和竣工面積的較大剪刀差有望逐步修復，從而託底玻璃需求。

從供給端看，由於2018年玻璃行業整體盈利仍然處於較高的位置，企業進入冷修的意願不是很強，而復產的產線較多。然而需要註意的是，2010年之後的點火高峰仍然預示著玻璃行業即將迎來的冷修高峰期是不可變的趨勢，延遲冷修的產線總會進入冷修期。此外，環保的壓力在今年壓力尤其大，特别是在河北沙河等玻璃主要產區，限產和停產執行力度可能會超出市場預期。若出現較大規模的冷修停產同時配合竣工面積回暖，那麽玻璃行業的景氣會進一步提升。

而旗濱作為華南原片龍頭，擁有優秀的經營能力，在國内佈局深加工，國外增加產能佈局。目前的股價位置，對應2018年公司稅後分紅收益率超過5%，具備較高性價比。預計2018年和2019年公司EPS分别為0.47、0.49元，對應當前PE為7.8X，7.4X，給予增持評級。

風險提示：宏觀經濟下滑;產線復產超預期;原材料成本大幅上行