[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/10/11 107/10/09 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.58340 10.58260 0.00080 0.00756 大華銀多元特別收益平衡基金 10.29000 10.36000 -0.07000 -0.67568 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.84060 9.84460 -0.00400 -0.04063 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.84250 9.84650 -0.00400 -0.04062 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.85170 9.87060 -0.01890 -0.19148 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.85190 9.87080 -0.01890 -0.19147 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.19710 9.20760 -0.01050 -0.11404 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.49380 9.50590 -0.01210 -0.12729 中國信託台灣活力基金 12.41000 13.01000 -0.60000 -4.61184 中國信託台灣優勢基金 14.48000 15.34000 -0.86000 -5.60626 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.04000 9.00000 0.04000 0.44444 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.19000 9.21000 -0.02000 -0.21716 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.93110 9.93500 -0.00390 -0.03926 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.25450 9.25810 -0.00360 -0.03888 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.26500 10.28090 -0.01590 -0.15466 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.52750 9.54240 -0.01490 -0.15615 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.78710 10.79680 -0.00970 -0.08984 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.36980 9.37820 -0.00840 -0.08957 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.75910 10.75130 0.00780 0.07255 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.65480 9.64790 0.00690 0.07152 中國信託智能運動基金-台幣 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064 中國信託智能運動基金-美元 10.31000 10.36000 -0.05000 -0.48263 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.28000 9.32000 -0.04000 -0.42918 中國信託華盈貨幣市場基金 10.99260 10.99230 0.00030 0.00273 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.42970 9.41620 0.01350 0.14337 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.04170 9.02880 0.01290 0.14288 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.56250 9.55420 0.00830 0.08687 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.16390 9.15600 0.00790 0.08628 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.48000 11.47000 0.01000 0.08718 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.08000 11.07000 0.01000 0.09033 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.58000 11.59000 -0.01000 -0.08628 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.25000 11.25000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 52.46000 55.54000 -3.08000 -5.54555 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 39.54880 39.39580 0.15300 0.38837 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.69610 38.54340 0.15270 0.39618 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.86000 17.90000 -0.04000 -0.22346 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.44960 11.44850 0.00110 0.00961 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.54540 10.52340 0.02200 0.20906 元大上證50基金 27.21000 28.25000 -1.04000 -3.68142 元大大中華TMT基金-人民幣 10.42000 10.51000 -0.09000 -0.85633 元大大中華TMT基金-新台幣 9.27000 9.34000 -0.07000 -0.74946 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.19000 13.17000 0.02000 0.15186 元大大中華價值指數基金-美元 12.29100 12.26300 0.02800 0.22833 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.66100 16.60000 0.06100 0.36747 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.81200 9.82200 -0.01000 -0.10181 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.42600 9.41600 0.01000 0.10620 元大中國平衡基金-人民幣 2.91000 2.91000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.00000 12.97000 0.03000 0.23130 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.45020 45.49770 -0.04750 -0.10440 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.45330 10.45630 -0.00300 -0.02869 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.66000 9.66280 -0.00280 -0.02898 元大中國機會債券基金-新台幣 9.60560 9.58920 0.01640 0.17103 元大巴西指數基金 6.45600 6.34000 0.11600 1.82965 元大巴菲特基金 24.42000 25.72000 -1.30000 -5.05443 元大日經225基金 28.49000 29.53000 -1.04000 -3.52184 元大台商收成基金 20.78000 22.40000 -1.62000 -7.23214 元大台灣50單日反向1倍基金 13.52000 12.55000 0.97000 7.72908 元大台灣50單日正向2倍基金 31.48000 37.20000 -5.72000 -15.37634 元大台灣中型100基金 28.99000 30.94000 -1.95000 -6.30252 元大台灣加權股價指數基金 23.13000 24.71500 -1.58500 -6.41311 元大台灣卓越50基金 77.71000 83.08000 -5.37000 -6.46365 元大台灣金融基金 17.72000 18.63000 -0.91000 -4.88459 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.17000 31.08000 -1.91000 -6.14543 元大台灣高股息基金 24.67000 26.23000 -1.56000 -5.94739 元大台灣電子科技基金 31.85000 34.18000 -2.33000 -6.81685 元大全球ETF成長組合基金 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 元大全球ETF穩健組合基金 14.62000 14.61000 0.01000 0.06845 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.93000 13.01000 -0.08000 -0.61491 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.02000 9.10000 -0.08000 -0.87912 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.71000 12.82000 -0.11000 -0.85803 元大全球不動產證券化基金-美元 11.87000 11.96600 -0.09600 -0.80227 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.80000 8.74000 0.06000 0.68650 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.69000 6.64000 0.05000 0.75301 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.10000 8.09000 0.01000 0.12361 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.33000 6.33000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 9.53300 9.58600 -0.05300 -0.55289 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.49000 9.53000 -0.04000 -0.41973 元大全球新興市場精選組合基金 12.84000 12.85000 -0.01000 -0.07782 元大全球農業商機基金 17.95000 18.08000 -0.13000 -0.71903 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 元大印尼指數基金 8.04500 7.92300 0.12200 1.53982 元大印度指數基金 8.73000 8.78100 -0.05100 -0.58080 元大印度基金 11.27000 11.29000 -0.02000 -0.17715 元大多多基金 15.29000 16.11000 -0.82000 -5.09001 元大多福基金 46.06000 48.91000 -2.85000 -5.82703 元大亞太成長基金 9.12000 9.16000 -0.04000 -0.43668 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.38310 8.37990 0.00320 0.03819 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 6.86350 6.88080 -0.01730 -0.25142 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.37500 9.45400 -0.07900 -0.83563 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.62000 9.66000 -0.04000 -0.41408 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.13700 10.29500 -0.15800 -1.53473 元大卓越基金 41.08000 43.36000 -2.28000 -5.25830 元大店頭基金 6.80000 7.26000 -0.46000 -6.33609 元大泛歐成長基金 9.19000 9.14000 0.05000 0.54705 元大美元貨幣市場基金-美元 10.29320 10.29200 0.00120 0.01166 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.70880 9.66530 0.04350 0.45006 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.83460 31.83010 0.00450 0.01414 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.32120 36.04880 0.27240 0.75564 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 20.04320 20.20340 -0.16020 -0.79294 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 17.13520 16.86500 0.27020 1.60213 元大美國政府7至10年期債券基金 38.45490 38.38940 0.06550 0.17062 元大高科技基金 16.34000 17.17000 -0.83000 -4.83401 元大得利貨幣市場基金 16.26320 16.26280 0.00040 0.00246 元大得寶貨幣市場基金 11.98870 11.98850 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 9.74000 10.57000 -0.83000 -7.85241 元大華夏中小基金 6.61000 6.60000 0.01000 0.15152 元大新中國基金-人民幣 8.77000 8.84000 -0.07000 -0.79186 元大新中國基金-美元 8.17300 8.23300 -0.06000 -0.72877 元大新中國基金-新台幣 8.17000 8.22000 -0.05000 -0.60827 元大新主流基金 20.99000 22.20000 -1.21000 -5.45045 元大新東協平衡基金-美元 9.04100 9.03500 0.00600 0.06641 元大新東協平衡基金-新台幣 8.85000 8.83000 0.02000 0.22650 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.68220 9.72840 -0.04620 -0.47490 元大新興印尼機會債券基金-美金 8.91590 8.95640 -0.04050 -0.45219 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 9.71000 9.69190 0.01810 0.18675 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.36620 8.39560 -0.02940 -0.35018 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.74010 9.74720 -0.00710 -0.07284 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.31660 9.32330 -0.00670 -0.07186 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.93090 9.89690 0.03400 0.34354 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.50350 9.47100 0.03250 0.34315 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.46670 9.47340 -0.00670 -0.07072 元大新興亞洲基金 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.54330 8.54240 0.00090 0.01054 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.33100 8.33000 0.00100 0.01200 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 8.81610 8.80310 0.01300 0.14768 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.59640 8.58380 0.01260 0.14679 元大萬泰貨幣市場基金 15.11000 15.10960 0.00040 0.00265 元大經貿基金 32.43000 34.33000 -1.90000 -5.53452 元大實質多重資產基金-人民幣 8.86000 9.01000 -0.15000 -1.66482 元大實質多重資產基金-美元 8.10800 8.23900 -0.13100 -1.59000 元大實質多重資產基金-新台幣 8.59000 8.71000 -0.12000 -1.37773 元大滬深300單日反向1倍基金 16.48000 15.84000 0.64000 4.04040 元大滬深300單日正向2倍基金 12.16000 13.13000 -0.97000 -7.38766 元大摩臺基金 35.67000 38.17000 -2.50000 -6.54965 元大標普500基金 26.88000 26.91000 -0.03000 -0.11148 元大標普500單日反向1倍基金 12.85000 12.82000 0.03000 0.23401 元大標普500單日正向2倍基金 35.55000 35.69000 -0.14000 -0.39227 元大標智滬深300基金 14.90000 15.64000 -0.74000 -4.73146 元大歐洲50基金 23.83000 23.73000 0.10000 0.42141 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.38530 9.32670 0.05860 0.62830 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.19970 10.19890 0.00080 0.00784 元大績效基金 43.66000 46.18000 -2.52000 -5.45691 元大韓國KOSPI200基金 20.54000 21.68000 -1.14000 -5.25830 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.83000 14.40000 -0.57000 -3.95833 日盛上選基金 28.70000 30.29000 -1.59000 -5.24926 日盛小而美基金 15.53000 16.49000 -0.96000 -5.82171 日盛中國內需動力基金 8.82000 8.81000 0.01000 0.11351 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.72950 11.72640 0.00310 0.02644 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.78120 9.77860 0.00260 0.02659 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.71350 11.71740 -0.00390 -0.03328 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.76240 9.76550 -0.00310 -0.03174 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.63750 10.63660 0.00090 0.00846 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.85000 8.84920 0.00080 0.00904 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.30000 9.36000 -0.06000 -0.64103 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 日盛日盛基金 11.89000 12.51000 -0.62000 -4.95604 日盛目標收益組合基金(美元) 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.63000 10.67000 -0.04000 -0.37488 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.07690 10.11010 -0.03320 -0.32838 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.40940 9.44040 -0.03100 -0.32838 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.91390 9.93250 -0.01860 -0.18726 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.25910 9.27650 -0.01740 -0.18757 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.41480 2.41410 0.00070 0.02900 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66710 1.66650 0.00060 0.03600 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36400 0.36410 -0.00010 -0.02746 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25210 0.25220 -0.00010 -0.03965 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.10820 12.10440 0.00380 0.03139 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.24930 8.24680 0.00250 0.03031 日盛亞洲機會基金 6.41000 6.42000 -0.01000 -0.15576 日盛首選基金 14.78000 15.55000 -0.77000 -4.95177 日盛高科技基金 15.21000 16.04000 -0.83000 -5.17456 日盛貨幣市場基金 14.77820 14.77780 0.00040 0.00271 日盛新台商基金 34.59000 36.37000 -1.78000 -4.89414 日盛精選五虎基金 33.06000 35.11000 -2.05000 -5.83879 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.49270 13.49230 0.00040 0.00296 台新2000高科技基金 24.21000 25.64000 -1.43000 -5.57722 台新MSCI中國基金 18.73000 18.81000 -0.08000 -0.42531 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 19.74000 18.30000 1.44000 7.86885 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 17.85000 21.10000 -3.25000 -15.40284 台新大眾貨幣市場基金 14.16970 14.16930 0.00040 0.00282 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.48580 10.49460 -0.00880 -0.08385 台新中美貨幣市場基金-美元 10.49210 10.49430 -0.00220 -0.02096 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.11750 10.10590 0.01160 0.11478 台新中國通基金 34.62000 36.62000 -2.00000 -5.46150 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.46280 0.46260 0.00020 0.04323 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 14.30900 14.28300 0.02600 0.18203 台新中國精選中小基金-美元 0.30800 0.30970 -0.00170 -0.54892 台新中國精選中小基金-新台幣 9.54000 9.58000 -0.04000 -0.41754 台新主流基金 19.04000 20.16000 -1.12000 -5.55556 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.90000 19.83000 0.07000 0.35300 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.64680 0.64530 0.00150 0.23245 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.75000 14.70000 0.05000 0.34014 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47820 0.47710 0.00110 0.23056 台新台灣中小基金 27.37000 28.94000 -1.57000 -5.42502 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.81500 9.78580 0.02920 0.29839 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.03950 9.00180 0.03770 0.41881 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.54000 8.49000 0.05000 0.58893 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.13030 10.08810 0.04220 0.41831 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.59000 9.54000 0.05000 0.52411 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.14560 10.18100 -0.03540 -0.34771 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.98610 11.02440 -0.03830 -0.34741 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921 台新印度基金 12.84000 12.86000 -0.02000 -0.15552 台新亞美短期債券基金 10.87370 10.86470 0.00900 0.08284 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.54200 8.53720 0.00480 0.05622 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28150 0.28180 -0.00030 -0.10646 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.93010 11.92330 0.00680 0.05703 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38760 0.38810 -0.00050 -0.12883 台新真吉利貨幣市場基金 11.09620 11.09590 0.00030 0.00270 台新高股息平衡基金 26.92260 27.83550 -0.91290 -3.27962 台新智慧生活基金-美元 10.07050 10.09480 -0.02430 -0.24072 台新智慧生活基金-新台幣 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.24980 8.26550 -0.01570 -0.18995 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.46870 8.47330 -0.00460 -0.05429 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.91340 8.93040 -0.01700 -0.19036 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.15790 9.16290 -0.00500 -0.05457 台新新興市場債券基金(A類型) 10.36380 10.32970 0.03410 0.33012 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.32990 0.32920 0.00070 0.21264 台新新興市場債券基金(B類型) 7.69300 7.66770 0.02530 0.32996 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25790 0.25740 0.00050 0.19425 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.37000 5.33000 0.04000 0.75047 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.97000 20.92000 0.05000 0.23901 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.91700 10.95000 -0.03300 -0.30137 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 15.31000 15.34000 -0.03000 -0.19557 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.77610 11.79300 -0.01690 -0.14331 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.47440 9.48800 -0.01360 -0.14334 未來資產亞洲新富基金 18.35000 18.41000 -0.06000 -0.32591 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.57320 12.57290 0.00030 0.00239 未來資產阿波羅基金 9.78000 10.45000 -0.67000 -6.41148 未來資產新興市場債券基金A 8.72240 8.72330 -0.00090 -0.01032 未來資產新興市場債券基金B 6.59810 6.59870 -0.00060 -0.00909 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.13660 11.13580 0.00080 0.00718 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.88620 9.88030 0.00590 0.05971 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.13660 9.13240 0.00420 0.04599 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.42160 10.41680 0.00480 0.04608 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.69290 7.68460 0.00830 0.10801 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.83570 8.82590 0.00980 0.11104 永豐中小基金 44.60000 47.06000 -2.46000 -5.22737 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.76800 1.76760 0.00040 0.02263 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.35120 2.35060 0.00060 0.02553 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.01750 8.01040 0.00710 0.08863 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.34490 10.33580 0.00910 0.08804 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.34000 4.34000 0.00000 0.00000 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 19.42000 19.41000 0.01000 0.05152 永豐主流品牌基金 17.53000 17.47000 0.06000 0.34345 永豐永豐基金 30.10000 32.19000 -2.09000 -6.49270 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.68140 9.73560 -0.05420 -0.55672 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.79060 9.84540 -0.05480 -0.55661 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.61500 9.66810 -0.05310 -0.54923 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.72420 9.77790 -0.05370 -0.54920 永豐亞洲民生消費基金 10.95000 10.91000 0.04000 0.36664 永豐南非幣2021保本基金 13.03640 13.02110 0.01530 0.11750 永豐高科技基金 20.21000 21.27000 -1.06000 -4.98354 永豐貨幣市場基金 13.88990 13.88960 0.00030 0.00216 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12440 2.12100 0.00340 0.16030 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.52160 2.51760 0.00400 0.15888 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.75530 7.73830 0.01700 0.21969 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.45410 10.43110 0.02300 0.22049 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.00370 7.00670 -0.00300 -0.04282 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.83010 10.83470 -0.00460 -0.04246 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.32000 7.33000 -0.01000 -0.13643 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.91000 16.91000 0.00000 0.00000 永豐臺灣加權ETF基金 50.66000 54.12000 -3.46000 -6.39320 永豐領航科技基金 32.74000 34.69000 -1.95000 -5.62122 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.92000 10.88000 0.04000 0.36765 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.56000 10.51000 0.05000 0.47574 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451 永豐趨勢平衡基金 38.00000 38.97000 -0.97000 -2.48909 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.62140 11.61890 0.00250 0.02152 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.50900 9.49790 0.01110 0.11687 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.76300 9.75170 0.01130 0.11588 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.53740 9.54100 -0.00360 -0.03773 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.71050 9.71430 -0.00380 -0.03912 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.52910 9.52200 0.00710 0.07456 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.91320 9.90580 0.00740 0.07470 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.51210 9.51630 -0.00420 -0.04413 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.76590 9.77010 -0.00420 -0.04299 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 兆豐國際中小基金 13.03000 13.89000 -0.86000 -6.19150 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.59000 13.57000 0.02000 0.14738 兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.90000 17.84000 0.06000 0.33632 兆豐國際中國A股基金(美金) 17.73000 17.69000 0.04000 0.22612 兆豐國際生命科學基金 16.46000 16.45000 0.01000 0.06079 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.30810 10.30020 0.00790 0.07670 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.50320 10.50450 -0.00130 -0.01238 兆豐國際全球基金 31.61000 31.70000 -0.09000 -0.28391 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.29840 10.29730 0.00110 0.01068 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.17330 10.12910 0.04420 0.43637 兆豐國際國民基金 18.83000 20.00000 -1.17000 -5.85000 兆豐國際第一基金 11.26000 11.81000 -0.55000 -4.65707 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.04350 10.05220 -0.00870 -0.08655 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.93650 7.94340 -0.00690 -0.08686 兆豐國際萬全基金 18.33000 18.96000 -0.63000 -3.32278 兆豐國際電子基金 21.62000 22.77000 -1.15000 -5.05051 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.34000 21.78000 -1.44000 -6.61157 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.93000 16.78000 1.15000 6.85340 兆豐國際豐台灣基金 30.49000 31.78000 -1.29000 -4.05916 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.50930 12.50900 0.00030 0.00240 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.93870 9.92540 0.01330 0.13400 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.93700 9.93670 0.00030 0.00302 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.95400 9.95220 0.00180 0.01809 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.94030 9.92710 0.01320 0.13297 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.94420 9.94390 0.00030 0.00302 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.95390 9.95260 0.00130 0.01306 合庫台灣基金 9.72000 10.33000 -0.61000 -5.90513 合庫全球高收益債券基金A類型 11.11670 11.11250 0.00420 0.03780 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.93020 11.94460 -0.01440 -0.12056 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.69400 10.71640 -0.02240 -0.20903 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.45410 11.48300 -0.02890 -0.25168 合庫全球高收益債券基金B類型 8.05500 8.05190 0.00310 0.03850 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.33330 9.34470 -0.01140 -0.12199 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.91630 8.93510 -0.01880 -0.21041 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.80920 8.83030 -0.02110 -0.23895 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.16460 9.18390 -0.01930 -0.21015 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.46000 11.46000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 合庫全球新興市場基金 8.83000 8.83000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.03000 9.05000 -0.02000 -0.22099 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.25000 9.27000 -0.02000 -0.21575 合庫貨幣市場基金 10.13530 10.13510 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.35530 9.36540 -0.01010 -0.10784 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.61630 9.62550 -0.00920 -0.09558 合庫新興多重收益基金A類型 9.94010 9.94330 -0.00320 -0.03218 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.32490 11.32560 -0.00070 -0.00618 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.55540 13.55850 -0.00310 -0.02286 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.59150 8.60040 -0.00890 -0.10348 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.28120 9.29010 -0.00890 -0.09580 合庫新興多重收益基金B類型 7.75070 7.75320 -0.00250 -0.03224 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.57160 8.57240 -0.00080 -0.00933 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.98370 9.98600 -0.00230 -0.02303 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 安本標準兩岸價值基金 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.01690 11.01600 0.00090 0.00817 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.86270 9.88080 -0.01810 -0.18318 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.75870 9.76330 -0.00460 -0.04712 安聯中國東協基金 14.58000 14.60000 -0.02000 -0.13699 安聯中國策略基金-美元 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100 安聯中國策略基金-新臺幣 12.92000 12.97000 -0.05000 -0.38551 安聯中華新思路基金-人民幣 12.53000 12.52000 0.01000 0.07987 安聯中華新思路基金-美元 11.57000 11.59000 -0.02000 -0.17256 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000 安聯台灣大壩基金 24.00000 25.31000 -1.31000 -5.17582 安聯台灣科技基金 37.33000 40.55000 -3.22000 -7.94081 安聯台灣貨幣市場基金 12.49850 12.49820 0.00030 0.00240 安聯台灣智慧基金 25.69000 27.13000 -1.44000 -5.30778 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.11450 10.11980 -0.00530 -0.05237 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.02070 15.02650 -0.00580 -0.03860 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.57120 9.57490 -0.00370 -0.03864 安聯四季成長組合基金-美元 11.31000 11.34000 -0.03000 -0.26455 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.64000 11.66000 -0.02000 -0.17153 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.33360 12.33040 0.00320 0.02595 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.13760 10.14540 -0.00780 -0.07688 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.21540 12.22530 -0.00990 -0.08098 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.39800 9.39550 0.00250 0.02661 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.27420 9.28140 -0.00720 -0.07757 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.93470 8.94200 -0.00730 -0.08164 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.28000 11.31000 -0.03000 -0.26525 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.24000 11.25000 -0.01000 -0.08889 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.15000 11.18000 -0.03000 -0.26834 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.70000 10.72000 -0.02000 -0.18657 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.08310 12.08950 -0.00640 -0.05294 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.98950 11.00410 -0.01460 -0.13268 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.65230 10.66580 -0.01350 -0.12657 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.84600 8.85080 -0.00480 -0.05423 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.64530 8.65670 -0.01140 -0.13169 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.35470 8.36530 -0.01060 -0.12671 安聯全球人口趨勢基金 11.58000 11.60000 -0.02000 -0.17241 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.85000 9.89000 -0.04000 -0.40445 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.24000 37.33000 -0.09000 -0.24109 安聯全球油礦金趨勢基金 8.96000 8.95000 0.01000 0.11173 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.91830 11.91500 0.00330 0.02770 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.29290 10.29000 0.00290 0.02818 安聯全球新興市場基金 16.80000 16.80000 0.00000 0.00000 安聯全球農金趨勢基金 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850 安聯全球綠能趨勢基金 8.81000 8.89000 -0.08000 -0.89989 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.47000 10.55000 -0.08000 -0.75829 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.28000 10.36000 -0.08000 -0.77220 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.17000 10.24000 -0.07000 -0.68359 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.09000 10.17000 -0.08000 -0.78663 安聯亞洲動態策略基金 21.39000 21.41000 -0.02000 -0.09341 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.07820 10.07970 -0.00150 -0.01488 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.78310 9.78460 -0.00150 -0.01533 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.09710 83.16040 -0.06330 -0.07612 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.30130 12.31460 -0.01330 -0.10800 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.68900 64.74110 -0.05210 -0.08047 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.49770 9.50790 -0.01020 -0.10728 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.58140 2.58170 -0.00030 -0.01162 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.41380 10.41300 0.00080 0.00768 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19410 2.19490 -0.00080 -0.03645 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.60960 8.60590 0.00370 0.04299 宏利台灣動力基金 27.24000 29.00000 -1.76000 -6.06897 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.03840 10.03880 -0.00040 -0.00398 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.88330 9.87120 0.01210 0.12258 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.84230 7.84260 -0.00030 -0.00383 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.84530 7.83820 0.00710 0.09058 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191 宏利全球債券組合基金 12.99980 13.01160 -0.01180 -0.09069 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.75340 2.75390 -0.00050 -0.01816 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.60750 11.61500 -0.00750 -0.06457 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.56340 8.56910 -0.00570 -0.06652 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.42380 2.42630 -0.00250 -0.10304 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.83870 10.83500 0.00370 0.03415 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.30820 3.33920 -0.03100 -0.92837 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53490 0.54010 -0.00520 -0.96278 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.50000 15.65000 -0.15000 -0.95847 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.80710 11.84090 -0.03380 -0.28545 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.47690 10.51470 -0.03780 -0.35950 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.16160 10.19430 -0.03270 -0.32077 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.84480 8.86930 -0.02450 -0.27623 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.45680 8.48740 -0.03060 -0.36053 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.38070 8.40760 -0.02690 -0.31995 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.32770 8.35780 -0.03010 -0.36014 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.75350 2.74950 0.00400 0.14548 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39990 0.39980 0.00010 0.02501 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.16060 12.15250 0.00810 0.06665 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91020 0.91020 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.31430 7.31020 0.00410 0.05609 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.01900 2.01630 0.00270 0.13391 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29080 0.29060 0.00020 0.06882 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.95030 8.94510 0.00520 0.05813 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32600 0.32590 0.00010 0.03068 宏利萬利貨幣市場基金 13.64720 13.64700 0.00020 0.00147 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.38000 2.39000 -0.01000 -0.41841 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.90000 10.94000 -0.04000 -0.36563 宏利臺灣股息收益基金 23.95000 25.59000 -1.64000 -6.40875 宏利澳幣保本基金 12.14570 12.14890 -0.00320 -0.02634 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.19000 11.23000 -0.04000 -0.35619 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.69000 10.72000 -0.03000 -0.27985 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.53000 11.55000 -0.02000 -0.17316 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.28510 10.27080 0.01430 0.13923 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.47750 9.49410 -0.01660 -0.17485 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.95060 8.92920 0.02140 0.23966 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.75420 10.72850 0.02570 0.23955 貝萊德亞美利加收益基金 9.13000 9.09000 0.04000 0.44004 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 貝萊德新台幣基金 12.93790 12.93770 0.00020 0.00155 貝萊德寶利基金 23.27000 24.89000 -1.62000 -6.50864 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.25420 11.24990 0.00430 0.03822 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.87510 9.84720 0.02790 0.28333 保德信大中華基金-人民幣 9.08000 9.12000 -0.04000 -0.43860 保德信大中華基金-美元 8.90000 8.92000 -0.02000 -0.22422 保德信大中華基金-新台幣 26.59000 26.64000 -0.05000 -0.18769 保德信中小型股基金 35.36000 37.89000 -2.53000 -6.67722 保德信中國中小基金-人民幣 8.56000 8.60000 -0.04000 -0.46512 保德信中國中小基金-美元 8.19000 8.22000 -0.03000 -0.36496 保德信中國中小基金-新臺幣 7.94000 7.95000 -0.01000 -0.12579 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.03770 9.02400 0.01370 0.15182 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.11740 9.10370 0.01370 0.15049 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.16750 9.15660 0.01090 0.11904 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.92240 9.91070 0.01170 0.11805 保德信中國品牌基金-人民幣 8.47000 8.47000 0.00000 0.00000 保德信中國品牌基金-美元 8.48000 8.48000 0.00000 0.00000 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905 保德信台商全方位基金 30.72000 32.22000 -1.50000 -4.65549 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 29.22000 29.34000 -0.12000 -0.40900 保德信全球消費商機基金 18.31000 18.28000 0.03000 0.16411 保德信全球基礎建設基金 12.30000 12.30000 0.00000 0.00000 保德信全球資源基金 8.35000 8.30000 0.05000 0.60241 保德信全球醫療生化基金-美元 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.74000 34.74000 0.00000 0.00000 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.66620 9.67690 -0.01070 -0.11057 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.50720 10.51850 -0.01130 -0.10743 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.21590 9.21330 0.00260 0.02822 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.00150 9.99870 0.00280 0.02800 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.13570 8.13490 0.00080 0.00983 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.77390 10.77280 0.00110 0.01021 保德信亞太基金 20.17000 20.18000 -0.01000 -0.04955 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.41980 8.41310 0.00670 0.07964 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.20220 11.19330 0.00890 0.07951 保德信店頭市場基金 24.75000 26.66000 -1.91000 -7.16429 保德信拉丁美洲基金 7.34000 7.28000 0.06000 0.82418 保德信金平衡基金 28.20000 29.36000 -1.16000 -3.95095 保德信金滿意基金 37.07000 39.42000 -2.35000 -5.96144 保德信科技島基金 22.12000 23.37000 -1.25000 -5.34874 保德信高成長基金 82.08000 87.06000 -4.98000 -5.72019 保德信第一基金 22.47000 23.76000 -1.29000 -5.42929 保德信貨幣市場基金 15.77750 15.77710 0.00040 0.00254 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.53780 10.53760 0.00020 0.00190 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.75780 10.74300 0.01480 0.13776 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.76450 10.76020 0.00430 0.03996 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.28950 10.27150 0.01800 0.17524 保德信新世紀基金 9.97000 10.57000 -0.60000 -5.67644 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.99660 7.99310 0.00350 0.04379 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.87020 10.86560 0.00460 0.04234 保德信新興趨勢組合基金 10.55000 10.58000 -0.03000 -0.28355 保德信瑞騰基金 15.54960 15.54920 0.00040 0.00257 保德信歐洲組合基金 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.67870 9.66350 0.01520 0.15729 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.98540 9.96960 0.01580 0.15848 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.64720 9.62780 0.01940 0.20150 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.80850 9.78560 0.02290 0.23402 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.68870 9.65840 0.03030 0.31372 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.84130 9.81020 0.03110 0.31702 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.62020 9.59850 0.02170 0.22608 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.74380 9.72160 0.02220 0.22836 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.05410 10.02380 0.03030 0.30228 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.99280 9.98890 0.00390 0.03904 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 9.99300 9.98910 0.00390 0.03904 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.97890 9.98380 -0.00490 -0.04908 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.97890 9.98380 -0.00490 -0.04908 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.86010 9.82100 0.03910 0.39813 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.05140 10.01360 0.03780 0.37749 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.81260 9.78410 0.02850 0.29129 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.90770 9.87890 0.02880 0.29153 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.55340 9.50940 0.04400 0.46270 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.43020 9.39540 0.03480 0.37039 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.00320 9.95730 0.04590 0.46097 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.00030 9.95410 0.04620 0.46413 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.12620 10.08570 0.04050 0.40156 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.19420 10.15420 0.04000 0.39393 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.06660 10.02980 0.03680 0.36691 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.06700 10.03020 0.03680 0.36689 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94050 1.93130 0.00920 0.47636 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66890 2.65630 0.01260 0.47434 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29050 0.28930 0.00120 0.41479 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43320 0.43140 0.00180 0.41725 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.32210 8.27990 0.04220 0.50967 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.65970 11.59940 0.06030 0.51985 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.38890 9.35980 0.02910 0.31090 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.57170 11.53530 0.03640 0.31555 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.45350 8.43120 0.02230 0.26449 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.44920 10.42160 0.02760 0.26483 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.11910 10.10170 0.01740 0.17225 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.04140 10.02380 0.01760 0.17558 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.01840 10.00980 0.00860 0.08592 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.65440 10.64510 0.00930 0.08736 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.95390 9.93780 0.01610 0.16201 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.69840 9.68770 0.01070 0.11045 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.08000 10.06880 0.01120 0.11123 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.71360 9.69470 0.01890 0.19495 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.94420 9.93910 0.00510 0.05131 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.42310 10.39290 0.03020 0.29058 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.09440 6.06780 0.02660 0.43838 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.58440 10.53820 0.04620 0.43841 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65280 11.65260 0.00020 0.00172 施羅德樂活中小基金-A類型 16.09000 17.06000 -0.97000 -5.68581 施羅德樂活中小基金-I類型 3678.40000 3898.67000 -220.27000 -5.64988 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.07920 10.09210 -0.01290 -0.12782 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.01370 11.03110 -0.01740 -0.15774 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.27390 10.29780 -0.02390 -0.23209 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.91490 8.92640 -0.01150 -0.12883 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.25360 9.26830 -0.01470 -0.15861 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.09250 9.11360 -0.02110 -0.23152 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.22090 10.23410 -0.01320 -0.12898 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.67800 10.69490 -0.01690 -0.15802 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.64030 10.66500 -0.02470 -0.23160 柏瑞五國金勢力建設基金 6.27000 6.22000 0.05000 0.80386 柏瑞巨人基金 11.47000 12.18000 -0.71000 -5.82923 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65990 13.65960 0.00030 0.00220 柏瑞全球金牌組合基金 15.69000 15.71000 -0.02000 -0.12731 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.52910 13.54540 -0.01630 -0.12034 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.85310 11.86720 -0.01410 -0.11881 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.46420 12.48830 -0.02410 -0.19298 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.78320 8.79380 -0.01060 -0.12054 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.74540 6.75360 -0.00820 -0.12142 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.66780 8.67810 -0.01030 -0.11869 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.43760 8.45640 -0.01880 -0.22232 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.65970 10.68040 -0.02070 -0.19381 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.29400 8.31230 -0.01830 -0.22016 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.02900 12.04320 -0.01420 -0.11791 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.72070 11.73480 -0.01410 -0.12016 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.97050 11.99730 -0.02680 -0.22338 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.34630 11.36830 -0.02200 -0.19352 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.93950 8.95030 -0.01080 -0.12067 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.68540 9.69690 -0.01150 -0.11859 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.64370 9.66520 -0.02150 -0.22245 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.48010 9.49840 -0.01830 -0.19266 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.36370 9.38430 -0.02060 -0.21952 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.18820 10.18590 0.00230 0.02258 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.02560 10.02280 0.00280 0.02794 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.90670 9.91160 -0.00490 -0.04944 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.99120 9.99880 -0.00760 -0.07601 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.84500 9.84290 0.00210 0.02134 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.59500 9.59230 0.00270 0.02815 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.56730 9.57210 -0.00480 -0.05015 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.65260 9.66000 -0.00740 -0.07660 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.16910 10.16690 0.00220 0.02164 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.02560 10.02280 0.00280 0.02794 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.90680 9.91170 -0.00490 -0.04944 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.99120 9.99890 -0.00770 -0.07701 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.84500 9.84280 0.00220 0.02235 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.59520 9.59250 0.00270 0.02815 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.56730 9.57210 -0.00480 -0.05015 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.65270 9.66010 -0.00740 -0.07660 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.72970 10.72890 0.00080 0.00746 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.91200 11.91250 -0.00050 -0.00420 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.29940 11.30570 -0.00630 -0.05572 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.00310 9.00240 0.00070 0.00778 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.66760 9.66800 -0.00040 -0.00414 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.53730 9.54260 -0.00530 -0.05554 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.44070 10.43990 0.00080 0.00766 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.09150 11.09200 -0.00050 -0.00451 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.91640 10.92250 -0.00610 -0.05585 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.00330 9.00260 0.00070 0.00778 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.66800 9.66840 -0.00040 -0.00414 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.53770 9.54300 -0.00530 -0.05554 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.37000 12.36000 0.01000 0.08091 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.10000 13.11000 -0.01000 -0.07628 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.60000 8.61000 -0.01000 -0.11614 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.12000 8.11000 0.01000 0.12330 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.93000 8.93000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.21000 12.25000 -0.04000 -0.32653 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.42000 12.46000 -0.04000 -0.32103 柏瑞拉丁美洲基金 10.16000 10.01000 0.15000 1.49850 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.30290 11.28410 0.01880 0.16661 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.36170 7.34940 0.01230 0.16736 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.32000 9.29000 0.03000 0.32293 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.40330 11.39190 0.01140 0.10007 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.03670 11.02510 0.01160 0.10521 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.16110 10.15830 0.00280 0.02756 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.28360 8.27530 0.00830 0.10030 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.27140 9.26170 0.00970 0.10473 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.31690 9.31440 0.00250 0.02684 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.61670 10.60560 0.01110 0.10466 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.01400 10.00400 0.01000 0.09996 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.14410 10.14130 0.00280 0.02761 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.60510 9.59500 0.01010 0.10526 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.95040 8.94140 0.00900 0.10066 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.84780 8.84550 0.00230 0.02600 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.34110 9.33850 0.00260 0.02784 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.77230 11.75120 0.02110 0.17956 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.20120 11.18180 0.01940 0.17350 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.63590 10.62540 0.01050 0.09882 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.94210 6.92960 0.01250 0.18039 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.64110 8.62610 0.01500 0.17389 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.24820 9.23910 0.00910 0.09849 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.11980 10.10170 0.01810 0.17918 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.65280 10.64230 0.01050 0.09866 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.35310 9.33680 0.01630 0.17458 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.85350 8.83770 0.01580 0.17878 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.44540 9.43610 0.00930 0.09856 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.18610 11.18200 0.00410 0.03667 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.74330 11.74050 0.00280 0.02385 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.76120 10.76390 -0.00270 -0.02508 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.06670 9.06330 0.00340 0.03751 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.56670 9.56440 0.00230 0.02405 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.56950 9.57190 -0.00240 -0.02507 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.06860 11.06610 0.00250 0.02259 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.98040 9.97670 0.00370 0.03709 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.25380 10.25640 -0.00260 -0.02535 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.46570 9.46220 0.00350 0.03699 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.22040 9.21700 0.00340 0.03689 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.78660 9.78430 0.00230 0.02351 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.33170 9.33400 -0.00230 -0.02464 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.90000 17.90000 0.00000 0.00000 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.62000 16.63000 -0.01000 -0.06013 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.83310 12.83330 -0.00020 -0.00156 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.47480 10.50380 -0.02900 -0.27609 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.42680 11.45000 -0.02320 -0.20262 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.06730 12.10850 -0.04120 -0.34026 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.92870 10.95950 -0.03080 -0.28103 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.45390 9.48000 -0.02610 -0.27532 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.99540 10.01570 -0.02030 -0.20268 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.90440 9.93820 -0.03380 -0.34010 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.88990 9.91780 -0.02790 -0.28131 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.59010 9.61660 -0.02650 -0.27557 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.79630 9.81620 -0.01990 -0.20273 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.57050 11.61000 -0.03950 -0.34022 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.83250 9.86020 -0.02770 -0.28093 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 15.02000 14.46000 0.56000 3.87275 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.09000 25.00000 -1.91000 -7.64000 國泰大中華基金 16.58000 17.59000 -1.01000 -5.74190 國泰小龍基金 13.10000 13.85000 -0.75000 -5.41516 國泰中小成長基金 35.06000 37.35000 -2.29000 -6.13119 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.83020 3.83980 -0.00960 -0.25001 國泰中國內需增長基金台幣級別 17.15000 17.16000 -0.01000 -0.05828 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.64230 0.64350 -0.00120 -0.18648 國泰中國內需增長基金美元級別 0.60500 0.60610 -0.00110 -0.18149 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.20910 2.21170 -0.00260 -0.11756 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.67330 9.66890 0.00440 0.04551 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.12760 8.12390 0.00370 0.04554 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31500 0.31520 -0.00020 -0.06345 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.55100 11.55000 0.00100 0.00866 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66600 1.66480 0.00120 0.07208 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.93950 9.93270 0.00680 0.06846 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32620 0.32640 -0.00020 -0.06127 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.96670 3.98870 -0.02200 -0.55156 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.75000 17.82000 -0.07000 -0.39282 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.56860 0.57140 -0.00280 -0.49002 國泰中港台基金人民幣級別 2.94050 2.95990 -0.01940 -0.65543 國泰中港台基金台幣級別 13.17000 13.23000 -0.06000 -0.45351 國泰中港台基金美元級別 0.42670 0.42920 -0.00250 -0.58248 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.93000 29.01000 -1.08000 -3.72285 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.35000 11.90000 0.45000 3.78151 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.72000 39.53000 -2.81000 -7.10853 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.46430 10.43790 0.02640 0.25292 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.27300 10.24710 0.02590 0.25275 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.29690 10.27090 0.02600 0.25314 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33760 0.33810 -0.00050 -0.14789 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33120 0.33180 -0.00060 -0.18083 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33190 0.33250 -0.00060 -0.18045 國泰台灣貨幣市場基金 12.41740 12.41720 0.00020 0.00161 國泰平衡基金 23.28000 24.23000 -0.95000 -3.92076 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.50200 2.51170 -0.00970 -0.38619 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.22000 11.24000 -0.02000 -0.17794 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36210 0.36320 -0.00110 -0.30286 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.51230 0.51570 -0.00340 -0.65930 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.03000 13.03000 0.00000 0.00000 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44750 0.44790 -0.00040 -0.08931 國泰全球資源基金台幣級別 5.98000 5.97000 0.01000 0.16750 國泰全球資源基金美元級別 0.19020 0.19020 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41090 0.41210 -0.00120 -0.29119 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37010 0.37120 -0.00110 -0.29634 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43630 0.43750 -0.00120 -0.27429 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.01000 11.03000 -0.02000 -0.18132 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.52300 0.52840 -0.00540 -1.02195 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.15000 21.18000 -0.03000 -0.14164 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.06000 22.23000 -1.17000 -5.26316 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.44550 2.46070 -0.01520 -0.61771 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.97110 11.02110 -0.05000 -0.45368 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.78380 9.82840 -0.04460 -0.45379 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.35480 0.35680 -0.00200 -0.56054 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31640 0.31820 -0.00180 -0.56568 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49870 0.50330 -0.00460 -0.91397 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.03000 11.08000 -0.05000 -0.45126 國泰亞洲成長基金美元級別 0.36790 0.37000 -0.00210 -0.56757 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.29000 18.37000 -0.08000 -0.43549 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.59060 0.59410 -0.00350 -0.58913 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 18.29000 18.38000 -0.09000 -0.48966 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.83150 0.83920 -0.00770 -0.91754 國泰科技生化基金 26.77000 28.49000 -1.72000 -6.03721 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.50000 28.52000 -0.02000 -0.07013 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.87000 12.84000 0.03000 0.23364 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.78160 37.48650 0.29510 0.78722 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.51300 20.68140 -0.16840 -0.81426 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.38830 17.09180 0.29650 1.73475 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.63900 39.47890 0.16010 0.40553 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.14300 41.08870 0.05430 0.13215 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.72430 43.76000 -0.03570 -0.08158 國泰紐幣2021保本基金 12.25220 12.24950 0.00270 0.02204 國泰紐幣八年期保本基金 12.54250 12.53470 0.00780 0.06223 國泰紐幣保本基金 12.49210 12.49150 0.00060 0.00480 國泰高科技基金 10.13000 10.73000 -0.60000 -5.59180 國泰國泰基金台幣I級別 18.13000 19.36000 -1.23000 -6.35331 國泰國泰基金台幣級別 18.13000 19.36000 -1.23000 -6.35331 國泰富時中國A50基金 17.39000 18.07000 -0.68000 -3.76314 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33500 0.33500 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48110 0.48270 -0.00160 -0.33147 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.52000 11.50000 0.02000 0.17391 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37040 0.37030 0.00010 0.02701 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.53200 0.53370 -0.00170 -0.31853 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34350 0.34400 -0.00050 -0.14535 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49320 0.49570 -0.00250 -0.50434 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.55400 10.52920 0.02480 0.23554 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.49070 7.47310 0.01760 0.23551 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35630 0.35600 0.00030 0.08427 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24190 0.24230 -0.00040 -0.16508 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.19410 2.20040 -0.00630 -0.28631 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.78650 9.79460 -0.00810 -0.08270 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.31510 0.31580 -0.00070 -0.22166 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 39.99620 40.06720 -0.07100 -0.17720 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.48000 18.46000 -0.98000 -5.30878 國泰新興市場基金台幣級別 11.58000 11.59000 -0.01000 -0.08628 國泰新興市場基金美元級別 0.37400 0.37480 -0.00080 -0.21345 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.27690 2.27700 -0.00010 -0.00439 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.48280 1.48280 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33960 0.33940 0.00020 0.05893 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33620 0.33640 -0.00020 -0.05945 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22330 0.22320 0.00010 0.04480 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.41110 10.40220 0.00890 0.08556 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.65290 6.64720 0.00570 0.08575 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.32000 14.22000 1.10000 7.73558 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 28.74000 33.97000 -5.23000 -15.39594 國泰價值卓越基金 12.26000 12.94000 -0.68000 -5.25502 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.63000 10.57000 0.06000 0.56764 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.36090 0.35930 0.00160 0.44531 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.74820 38.80320 -0.05500 -0.14174 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.46000 20.67000 -0.21000 -1.01597 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.68000 18.64000 0.04000 0.21459 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.45000 18.53000 -1.08000 -5.82839 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.06590 12.07170 -0.00580 -0.04805 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39580 0.39610 -0.00030 -0.07574 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.58610 9.58910 -0.00300 -0.03129 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.23220 8.22360 0.00860 0.10458 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.73530 10.73870 -0.00340 -0.03166 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.33440 9.32470 0.00970 0.10402 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.22160 11.22060 0.00100 0.00891 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.81400 9.81740 -0.00340 -0.03463 第一金大中華基金 23.57000 25.03000 -1.46000 -5.83300 第一金小型精選基金 29.29000 31.04000 -1.75000 -5.63789 第一金中國世紀基金-人民幣 12.06000 12.08000 -0.02000 -0.16556 第一金中國世紀基金-美元 7.48620 7.49430 -0.00810 -0.10808 第一金中國世紀基金-美元-N 7.48680 7.49480 -0.00800 -0.10674 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.84000 8.84000 0.00000 0.00000 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.84000 8.83000 0.01000 0.11325 第一金中概平衡基金 21.95000 23.22000 -1.27000 -5.46942 第一金台灣貨幣市場基金 15.26040 15.26000 0.00040 0.00262 第一金全家福貨幣市場基金 177.95200 177.94700 0.00500 0.00281 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.77150 9.79420 -0.02270 -0.23177 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.77150 9.79440 -0.02290 -0.23381 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.99290 13.96730 0.02560 0.18329 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.99360 13.96800 0.02560 0.18328 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.49000 13.45000 0.04000 0.29740 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.50000 13.45000 0.05000 0.37175 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.71690 9.71990 -0.00300 -0.03086 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.71990 9.72280 -0.00290 -0.02983 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.39800 9.39340 0.00460 0.04897 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.42280 9.41810 0.00470 0.04990 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.25700 10.26020 -0.00320 -0.03119 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.93410 9.92920 0.00490 0.04935 第一金全球大趨勢基金 23.60000 23.52000 0.08000 0.34014 第一金全球不動產證券化基金A 8.04430 7.98590 0.05840 0.73129 第一金全球不動產證券化基金B 5.69090 5.64960 0.04130 0.73103 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.33130 9.31860 0.01270 0.13629 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.33250 9.31970 0.01280 0.13734 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.04000 9.03000 0.01000 0.11074 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.05000 9.03000 0.02000 0.22148 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.76820 9.75500 0.01320 0.13532 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.76960 9.75630 0.01330 0.13632 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.54190 8.51940 0.02250 0.26410 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.16320 10.13640 0.02680 0.26439 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.59320 9.60940 -0.01620 -0.16858 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.59230 9.60840 -0.01610 -0.16756 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.89980 7.91680 -0.01700 -0.21473 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.77780 8.79170 -0.01390 -0.15810 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.77820 8.79210 -0.01390 -0.15810 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.23200 11.25090 -0.01890 -0.16799 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.23290 11.25180 -0.01890 -0.16797 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.01260 10.03420 -0.02160 -0.21526 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.83120 14.85460 -0.02340 -0.15753 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 13.57430 13.71580 -0.14150 -1.03166 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 13.59130 13.73320 -0.14190 -1.03326 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.86000 12.98000 -0.12000 -0.92450 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.89000 13.00000 -0.11000 -0.84615 第一金亞洲科技基金 17.98000 18.16000 -0.18000 -0.99119 第一金亞洲新興市場基金 12.44000 12.41000 0.03000 0.24174 第一金店頭市場基金 7.40000 7.85000 -0.45000 -5.73248 第一金創新趨勢基金 19.55000 20.80000 -1.25000 -6.00962 第一金電子基金 27.60000 29.50000 -1.90000 -6.44068 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.89000 19.42000 -1.53000 -7.87848 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 21.20000 19.67000 1.53000 7.77834 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 7.49000 7.63000 -0.14000 -1.83486 統一大中華中小基金(美元) 6.80000 6.94000 -0.14000 -2.01729 統一大中華中小基金(新台幣) 10.09000 10.28000 -0.19000 -1.84825 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 統一大東協高股息基金(美元) 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 統一大滿貫基金-A類型 28.66000 30.36000 -1.70000 -5.59947 統一大滿貫基金-I類型 28.66000 30.36000 -1.70000 -5.59947 統一大龍印基金 13.38000 13.43000 -0.05000 -0.37230 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.43000 8.47000 -0.04000 -0.47226 統一大龍騰中國基金(美元) 7.67000 7.71000 -0.04000 -0.51881 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.74000 8.78000 -0.04000 -0.45558 統一中小基金 20.79000 22.04000 -1.25000 -5.67151 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.85740 9.86020 -0.00280 -0.02840 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.12050 9.13120 -0.01070 -0.11718 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.86380 8.86850 -0.00470 -0.05300 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.82190 11.82520 -0.00330 -0.02791 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.87380 10.88650 -0.01270 -0.11666 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.55350 10.55910 -0.00560 -0.05303 統一台灣動力基金 14.06000 14.74000 -0.68000 -4.61330 統一全天候基金-A類型 97.17000 100.72000 -3.55000 -3.52462 統一全天候基金-I類型 97.26000 100.81000 -3.55000 -3.52148 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.75980 8.77390 -0.01410 -0.16070 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.39610 8.41710 -0.02100 -0.24949 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.38070 8.39770 -0.01700 -0.20244 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.12990 9.14460 -0.01470 -0.16075 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.75830 8.78020 -0.02190 -0.24942 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.73500 8.75270 -0.01770 -0.20222 統一全球債券組合基金 11.91840 11.92670 -0.00830 -0.06959 統一全球新科技基金(人民幣) 16.15000 16.41000 -0.26000 -1.58440 統一全球新科技基金(美元) 15.09000 15.45000 -0.36000 -2.33010 統一全球新科技基金(新台幣) 14.52000 14.81000 -0.29000 -1.95814 統一亞太基金 23.74000 23.85000 -0.11000 -0.46122 統一亞洲大金磚基金 11.68000 11.73000 -0.05000 -0.42626 統一奔騰基金 49.85000 52.92000 -3.07000 -5.80121 統一強棒貨幣市場基金 16.66900 16.66860 0.00040 0.00240 統一強漢基金(人民幣) 9.44000 9.50000 -0.06000 -0.63158 統一強漢基金(美元) 8.44000 8.51000 -0.07000 -0.82256 統一強漢基金(新台幣) 22.29000 22.44000 -0.15000 -0.66845 統一統信基金 24.42000 26.15000 -1.73000 -6.61568 統一黑馬基金 50.40000 53.32000 -2.92000 -5.47637 統一新亞洲科技能源基金 17.24000 17.32000 -0.08000 -0.46189 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.93300 7.90310 0.02990 0.37833 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.16420 10.12590 0.03830 0.37824 統一經建基金 40.77000 42.44000 -1.67000 -3.93497 統一龍馬基金 53.63000 57.05000 -3.42000 -5.99474 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 16.17000 17.05000 -0.88000 -5.16129 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 38.50000 40.73000 -2.23000 -5.47508 野村中國機會基金 12.26000 12.28000 -0.02000 -0.16287 野村巴西基金 6.06000 5.96000 0.10000 1.67785 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.93000 12.10000 -0.17000 -1.40496 野村台灣高股息基金 22.20000 23.37000 -1.17000 -5.00642 野村台灣運籌基金 30.18000 32.14000 -1.96000 -6.09832 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.41850 9.41540 0.00310 0.03292 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.34680 9.34950 -0.00270 -0.02888 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.43170 9.43120 0.00050 0.00530 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.73610 9.73200 0.00410 0.04213 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.58880 9.59140 -0.00260 -0.02711 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.53750 9.53710 0.00040 0.00419 野村平衡基金 16.83000 17.60000 -0.77000 -4.37500 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.07000 9.02000 0.05000 0.55432 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.56000 9.52000 0.04000 0.42017 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.18000 13.11000 0.07000 0.53394 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.96000 10.91000 0.05000 0.45830 野村全球生技醫療基金 17.69000 17.74000 -0.05000 -0.28185 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.98620 9.98400 0.00220 0.02204 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.93800 9.93990 -0.00190 -0.01911 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.94500 9.94140 0.00360 0.03621 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.98620 9.98400 0.00220 0.02204 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.93800 9.93990 -0.00190 -0.01911 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.94500 9.94140 0.00360 0.03621 野村全球品牌基金 27.21000 27.18000 0.03000 0.11038 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.37000 13.34000 0.03000 0.22489 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.28000 11.26000 0.02000 0.17762 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 20.21000 20.16000 0.05000 0.24802 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.60000 12.58000 0.02000 0.15898 野村全球短期收益基金-人民幣計價 9.99840 9.99900 -0.00060 -0.00600 野村全球短期收益基金-美元計價 10.43340 10.44440 -0.01100 -0.10532 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.33750 10.34390 -0.00640 -0.06187 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.43090 9.42900 0.00190 0.02015 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.20670 9.21230 -0.00560 -0.06079 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.82440 8.82220 0.00220 0.02494 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.26040 11.25810 0.00230 0.02043 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.75290 10.75940 -0.00650 -0.06041 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.37410 10.37160 0.00250 0.02410 野村成長基金 25.65000 27.14000 -1.49000 -5.49005 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.44850 8.44610 0.00240 0.02842 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.46720 8.47180 -0.00460 -0.05430 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.67190 8.66650 0.00540 0.06231 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.06380 9.06110 0.00270 0.02980 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.97350 8.97830 -0.00480 -0.05346 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.18930 9.18350 0.00580 0.06316 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.07000 8.08000 -0.01000 -0.12376 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.67000 11.69000 -0.02000 -0.17109 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.18840 9.20430 -0.01590 -0.17275 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.24710 9.26640 -0.01930 -0.20828 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.38390 9.39620 -0.01230 -0.13090 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.81880 9.83590 -0.01710 -0.17385 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.78290 9.80330 -0.02040 -0.20809 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.93280 9.94580 -0.01300 -0.13071 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.45400 8.45340 0.00060 0.00710 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.99510 8.99230 0.00280 0.03114 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.87450 8.87960 -0.00510 -0.05744 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.02080 13.01990 0.00090 0.00691 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.04100 12.03720 0.00380 0.03157 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.80210 9.80770 -0.00560 -0.05710 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.98620 10.00820 -0.02200 -0.21982 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.12190 10.14420 -0.02230 -0.21983 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.75200 9.77920 -0.02720 -0.27814 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.31470 9.33540 -0.02070 -0.22174 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.24460 11.26960 -0.02500 -0.22184 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.09280 10.08940 0.00340 0.03370 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.09820 11.09460 0.00360 0.03245 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.59420 10.59920 -0.00500 -0.04717 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.42130 10.41670 0.00460 0.04416 野村泰國基金 41.88000 41.93000 -0.05000 -0.11925 野村高科技基金 8.45000 8.90000 -0.45000 -5.05618 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.20590 10.20720 -0.00130 -0.01274 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.19970 10.20650 -0.00680 -0.06662 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.70700 10.71090 -0.00390 -0.03641 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.56850 9.58130 -0.01280 -0.13359 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.55120 9.55260 -0.00140 -0.01466 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.39670 9.41140 -0.01470 -0.15619 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.82300 11.83110 -0.00810 -0.06846 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.50460 13.50600 -0.00140 -0.01037 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.75660 10.77110 -0.01450 -0.13462 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.74420 10.74580 -0.00160 -0.01489 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.83680 10.85350 -0.01670 -0.15387 野村貨幣市場基金 16.27650 16.27610 0.00040 0.00246 野村新馬基金 15.65000 15.68000 -0.03000 -0.19133 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.92880 9.93380 -0.00500 -0.05033 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.78400 9.79130 -0.00730 -0.07456 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.86150 9.85780 0.00370 0.03753 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.72330 9.71840 0.00490 0.05042 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.73440 9.73880 -0.00440 -0.04518 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.75420 9.75500 -0.00080 -0.00820 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.80170 9.79680 0.00490 0.05002 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.79620 9.80050 -0.00430 -0.04388 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.78260 9.78350 -0.00090 -0.00920 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.78090 9.81400 -0.03310 -0.33727 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.75660 9.79800 -0.04140 -0.42254 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.74280 9.78070 -0.03790 -0.38750 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.78090 9.81400 -0.03310 -0.33727 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.75660 9.79800 -0.04140 -0.42254 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.74280 9.78070 -0.03790 -0.38750 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.07190 10.08040 -0.00850 -0.08432 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.86490 7.87040 -0.00550 -0.06988 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.74730 11.75540 -0.00810 -0.06890 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.67000 7.68000 -0.01000 -0.13021 野村精選貨幣市場基金 12.08350 12.08330 0.00020 0.00166 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.88000 11.83000 0.05000 0.42265 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.99000 10.95000 0.04000 0.36530 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.68000 10.64000 0.04000 0.37594 野村歐洲高股息基金季配型 7.84000 7.82000 0.02000 0.25575 野村歐洲高股息基金累積型 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003 野村積極成長基金 10.81000 11.44000 -0.63000 -5.50699 野村優質基金-S類型新臺幣計價 7.70000 8.21000 -0.51000 -6.21194 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 28.07000 29.91000 -1.84000 -6.15179 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.31450 10.33450 -0.02000 -0.19353 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.52860 8.54070 -0.01210 -0.14167 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.87510 7.89230 -0.01720 -0.21793 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.80570 7.81910 -0.01340 -0.17138 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.69960 11.71590 -0.01630 -0.13913 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.53310 10.55610 -0.02300 -0.21788 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.47370 10.49180 -0.01810 -0.17252 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939 野村環球基金-人民幣計價 15.99000 16.02000 -0.03000 -0.18727 野村環球基金-美元計價 12.47000 12.51000 -0.04000 -0.31974 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.53000 17.56000 -0.03000 -0.17084 野村鴻利基金 19.23000 20.21000 -0.98000 -4.84908 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86440 16.86420 0.00020 0.00119 野村鴻運基金 16.27000 17.42000 -1.15000 -6.60161 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.74000 8.68000 0.06000 0.69124 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.80000 11.87000 -0.07000 -0.58972 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.37000 14.42000 -0.05000 -0.34674 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.12650 10.13040 -0.00390 -0.03850 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.28460 13.28990 -0.00530 -0.03988 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.01740 10.00260 0.01480 0.14796 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.89980 9.87880 0.02100 0.21258 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.60650 9.60660 -0.00010 -0.00104 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.60490 9.60680 -0.00190 -0.01978 凱基台商天下基金 12.24000 12.23000 0.01000 0.08177 凱基台灣精五門基金 17.66000 18.79000 -1.13000 -6.01384 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 39.15690 38.79050 0.36640 0.94456 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 39.39180 39.33560 0.05620 0.14287 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.32510 40.10090 0.22420 0.55909 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.65870 10.67210 -0.01340 -0.12556 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.82000 12.90000 -0.08000 -0.62016 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.50970 11.57450 -0.06480 -0.55985 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.40000 11.45000 -0.05000 -0.43668 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55000 11.54980 0.00020 0.00173 凱基開創基金 23.56000 24.86000 -1.30000 -5.22928 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.22000 22.49000 -0.27000 -1.20053 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.41840 21.77480 -0.35640 -1.63675 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.70000 16.71000 -0.01000 -0.05984 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.87430 15.90140 -0.02710 -0.17043 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.31000 7.32000 -0.01000 -0.13661 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.20000 12.28000 -0.08000 -0.65147 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.81050 11.92310 -0.11260 -0.94439 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.36000 11.42000 -0.06000 -0.52539 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.98510 12.13500 -0.14990 -1.23527 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.35000 12.45000 -0.10000 -0.80321 凱基護城河基金-台幣計價A 13.37000 13.46000 -0.09000 -0.66865 凱基護城河基金-美元計價B 13.03050 13.17850 -0.14800 -1.12304 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.62000 13.64000 -0.02000 -0.14663 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.01000 34.96000 0.05000 0.14302 富邦NASDAQ-100基金 31.15000 31.07000 0.08000 0.25748 富邦上証180基金 26.27000 27.43000 -1.16000 -4.22895 富邦大中華成長基金-(美元) 0.17460 0.17530 -0.00070 -0.39932 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.41000 5.42000 -0.01000 -0.18450 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.20000 7.87000 0.33000 4.19314 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.08000 34.66000 -2.58000 -7.44374 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.05540 11.05560 -0.00020 -0.00181 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.20230 10.20450 -0.00220 -0.02156 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.81430 9.79690 0.01740 0.17761 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.63090 9.63110 -0.00020 -0.00208 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.81600 8.81780 -0.00180 -0.02041 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.48770 8.47270 0.01500 0.17704 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.29130 20.18220 0.10910 0.54058 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.38800 11.38700 0.00100 0.00878 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.40010 10.37890 0.02120 0.20426 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.90130 12.89000 0.01130 0.08766 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89890 1.89900 -0.00010 -0.00527 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.35030 9.34210 0.00820 0.08777 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42460 1.42470 -0.00010 -0.00702 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.77320 11.77270 0.00050 0.00425 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71100 1.71090 0.00010 0.00584 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13680 10.13640 0.00040 0.00395 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49200 1.49190 0.00010 0.00670 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.70000 14.18000 0.52000 3.66714 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.56000 24.34000 -1.78000 -7.31306 富邦日本東証基金 22.03000 22.85000 -0.82000 -3.58862 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.59000 45.71000 -2.12000 -4.63793 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 43.38000 46.46000 -3.08000 -6.62936 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 47.48000 50.81000 -3.33000 -6.55383 富邦台灣心基金 18.85000 20.13000 -1.28000 -6.35867 富邦台灣釆吉50基金 44.83000 47.92000 -3.09000 -6.44825 富邦台灣科技指數基金 48.93000 52.52000 -3.59000 -6.83549 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.06370 40.81500 0.24870 0.60933 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.78260 41.74240 0.04020 0.09630 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28620 0.28460 0.00160 0.56219 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.06000 9.00000 0.06000 0.66667 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.53030 2.52140 0.00890 0.35298 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33750 0.33740 0.00010 0.02964 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.45920 10.46580 -0.00660 -0.06306 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.19170 2.18410 0.00760 0.34797 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32280 0.32280 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.00260 9.00820 -0.00560 -0.06217 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.83000 20.97000 -0.14000 -0.66762 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.48000 15.41000 0.07000 0.45425 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.35000 26.64000 -0.29000 -1.08859 富邦吉祥貨幣市場基金 15.64900 15.64860 0.00040 0.00256 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.05790 39.88260 0.17530 0.43954 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.34180 39.10310 0.23870 0.61044 富邦長紅基金 53.71000 56.69000 -2.98000 -5.25666 富邦科技基金 19.71000 20.78000 -1.07000 -5.14918 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.76660 40.62160 0.14500 0.35695 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.30550 37.97120 0.33430 0.88040 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.87230 38.68070 0.19160 0.49534 富邦恒生國企ETF基金 19.25000 19.80000 -0.55000 -2.77778 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 15.06000 14.59000 0.47000 3.22138 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 24.36000 25.85000 -1.49000 -5.76402 富邦高成長基金 20.63000 21.99000 -1.36000 -6.18463 富邦基金A類型 11.55000 12.14000 -0.59000 -4.85997 富邦基金I類型 11.55000 12.14000 -0.59000 -4.85997 富邦深証100基金 8.10000 8.57000 -0.47000 -5.48425 富邦富時歐洲ETF基金 20.14000 20.10000 0.04000 0.19900 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41420 0.41450 -0.00030 -0.07238 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.30470 12.34220 -0.03750 -0.30384 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.48070 9.50960 -0.02890 -0.30390 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30590 0.30600 -0.00010 -0.03268 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.80730 8.83410 -0.02680 -0.30337 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 8.84190 8.88880 -0.04690 -0.52763 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.37580 9.41290 -0.03710 -0.39414 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 8.68500 8.73110 -0.04610 -0.52800 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.20180 9.23810 -0.03630 -0.39294 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.68000 20.02000 -1.34000 -6.69331 富邦精準基金 39.30000 41.52000 -2.22000 -5.34682 富邦精銳中小基金 9.28000 9.92000 -0.64000 -6.45161 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.36000 16.43000 -1.07000 -6.51248 富邦臺灣公司治理100基金 20.57000 21.90000 -1.33000 -6.07306 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.31000 7.72000 0.59000 7.64249 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.41000 14.68000 -2.27000 -15.46322 富邦標普美國特別股ETF基金 19.63000 19.60000 0.03000 0.15306 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.97450 9.99330 -0.01880 -0.18813 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.74000 9.75850 -0.01850 -0.18958 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.93330 9.93470 -0.00140 -0.01409 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.68310 9.70140 -0.01830 -0.18863 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.41390 9.43180 -0.01790 -0.18978 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.58300 9.58440 -0.00140 -0.01461 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 28.31000 30.03000 -1.72000 -5.72761 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.88070 9.86540 0.01530 0.15509 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.85440 9.84420 0.01020 0.10361 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.83000 9.81940 0.01060 0.10795 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.88050 9.86530 0.01520 0.15408 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.85440 9.84420 0.01020 0.10361 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.83010 9.81950 0.01060 0.10795 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.59840 8.61200 -0.01360 -0.15792 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.16500 9.18430 -0.01930 -0.21014 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.86480 8.88320 -0.01840 -0.20713 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.70340 9.71910 -0.01570 -0.16154 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.74520 9.76580 -0.02060 -0.21094 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.43250 9.45200 -0.01950 -0.20631 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.51660 9.53580 -0.01920 -0.20135 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.21420 8.20670 0.00750 0.09139 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.28250 9.27860 0.00390 0.04203 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.74740 8.74330 0.00410 0.04689 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.33860 10.32920 0.00940 0.09100 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.14820 10.14400 0.00420 0.04140 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.64230 9.63770 0.00460 0.04773 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.87810 8.87400 0.00410 0.04620 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.48480 9.48010 0.00470 0.04958 富達卓越領航全球組合基金 15.23000 15.18000 0.05000 0.32938 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.43510 8.42560 0.00950 0.11275 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.16260 9.15700 0.00560 0.06116 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.82710 8.82140 0.00570 0.06462 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.69230 9.68140 0.01090 0.11259 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.69560 9.68960 0.00600 0.06192 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.37820 9.37230 0.00590 0.06295 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.92700 8.92100 0.00600 0.06726 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.45980 9.45340 0.00640 0.06770 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.85000 8.86000 -0.01000 -0.11287 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.33000 8.32000 0.01000 0.12019 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.40000 7.43000 -0.03000 -0.40377 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.43000 8.46000 -0.03000 -0.35461 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.28000 8.29000 -0.01000 -0.12063 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.74260 9.74880 -0.00620 -0.06360 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.20780 9.21970 -0.01190 -0.12907 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.82520 8.83140 -0.00620 -0.07020 富蘭克林華美中華基金 11.19000 11.18000 0.01000 0.08945 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.52000 18.52000 -1.00000 -5.39957 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.15000 19.11000 -0.96000 -5.02355 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.77680 7.76780 0.00900 0.11586 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.84380 8.83970 0.00410 0.04638 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.58230 9.57780 0.00450 0.04698 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.15350 9.14280 0.01070 0.11703 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.09730 11.10750 -0.01020 -0.09183 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.68080 8.68880 -0.00800 -0.09207 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.05520 9.06350 -0.00830 -0.09158 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.35620 13.38560 -0.02940 -0.21964 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.26170 10.28420 -0.02250 -0.21878 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.14870 10.17020 -0.02150 -0.21140 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.62200 7.63810 -0.01610 -0.21079 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.06130 9.08050 -0.01920 -0.21144 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.75820 10.77270 -0.01450 -0.13460 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.54460 7.55490 -0.01030 -0.13634 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.98800 9.00020 -0.01220 -0.13555 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.44420 10.46700 -0.02280 -0.21783 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.66780 7.68450 -0.01670 -0.21732 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.09110 8.09600 -0.00490 -0.06052 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.06280 9.07470 -0.01190 -0.13113 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.88880 9.90180 -0.01300 -0.13129 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.52680 12.53440 -0.00760 -0.06063 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.42000 8.43000 -0.01000 -0.11862 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.69000 8.69000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.04000 9.21000 -0.17000 -1.84582 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.89000 12.12000 -0.23000 -1.89769 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.58000 8.57000 0.01000 0.11669 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.02430 13.07980 -0.05550 -0.42432 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美第一富基金 33.67000 35.65000 -1.98000 -5.55400 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30990 10.30960 0.00030 0.00291 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.65000 14.69000 -0.04000 -0.27229 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.55000 13.57000 -0.02000 -0.14738 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.79000 15.79000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.09640 8.04930 0.04710 0.58514 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.99350 10.03280 -0.03930 -0.39172 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.39370 9.40190 -0.00820 -0.08722 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.87320 10.88280 -0.00960 -0.08821 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.73210 6.73680 -0.00470 -0.06977 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.85110 8.86360 -0.01250 -0.14103 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.00850 10.02260 -0.01410 -0.14068 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.41510 10.42240 -0.00730 -0.07004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.26000 20.24000 0.02000 0.09881 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 復華人民幣貨幣市場基金 11.66550 11.66380 0.00170 0.01458 復華人生目標基金 34.68410 35.34320 -0.65910 -1.86486 復華大中華中小策略基金 7.99000 8.01000 -0.02000 -0.24969 復華中小精選基金 57.57000 61.87000 -4.30000 -6.95006 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 49.69500 49.21120 0.48380 0.98311 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.43000 8.44000 -0.01000 -0.11848 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.50000 7.50000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.89000 10.93000 -0.04000 -0.36597 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986 復華六年到期新興市場債券基金 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 復華台灣智能基金 11.71000 11.60000 0.11000 0.94828 復華全方位基金 26.01000 27.48000 -1.47000 -5.34934 復華全球大趨勢基金-美元 13.04000 13.01000 0.03000 0.23059 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.56000 20.47000 0.09000 0.43967 復華全球平衡基金-美元 9.21000 9.24000 -0.03000 -0.32468 復華全球平衡基金-新臺幣 19.68000 19.70000 -0.02000 -0.10152 復華全球物聯網科技基金-美元 15.74000 15.79000 -0.05000 -0.31666 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 15.19000 15.22000 -0.03000 -0.19711 復華全球原物料基金 9.62000 9.57000 0.05000 0.52247 復華全球消費基金-新臺幣 12.84000 12.78000 0.06000 0.46948 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.44920 11.45600 -0.00680 -0.05936 復華全球債券基金 13.18440 13.19480 -0.01040 -0.07882 復華全球債券組合基金 14.60000 14.60000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.20000 14.14000 0.06000 0.42433 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527 復華全球戰略配置強基金-美元 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.44370 13.44340 0.00030 0.00223 復華亞太平衡基金 11.30000 11.36000 -0.06000 -0.52817 復華亞太成長基金 13.77000 13.88000 -0.11000 -0.79251 復華亞太神龍科技基金-美元 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 復華東協世紀基金 11.79000 11.79000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金A 12.84000 12.75000 0.09000 0.70588 復華南非幣長期收益基金B 7.84000 7.78000 0.06000 0.77121 復華南非幣短期收益基金A 13.60000 13.58000 0.02000 0.14728 復華南非幣短期收益基金B 8.90000 8.89000 0.01000 0.11249 復華美國新星基金-美元 12.51000 12.49000 0.02000 0.16013 復華美國新星基金-新臺幣 12.69000 12.65000 0.04000 0.31621 復華恒生基金 19.25000 19.83000 -0.58000 -2.92486 復華恒生單日反向一倍基金 9.63000 9.31000 0.32000 3.43716 復華恒生單日正向二倍基金 25.41000 27.25000 -1.84000 -6.75229 復華神盾基金 22.43900 23.11840 -0.67940 -2.93878 復華高成長基金 57.86000 61.31000 -3.45000 -5.62714 復華高益策略組合基金 13.07000 13.07000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.40490 14.40460 0.00030 0.00208 復華富時不動產證券化基金 18.50000 18.46000 0.04000 0.21668 復華富時台灣高股息低波動基金 50.05000 53.00000 -2.95000 -5.56604 復華復華基金 18.01000 19.12000 -1.11000 -5.80544 復華華人世紀基金 15.36000 15.35000 0.01000 0.06515 復華傳家二號基金 27.87950 28.56260 -0.68310 -2.39159 復華傳家基金 19.48790 20.47180 -0.98390 -4.80612 復華奧林匹克全球組合基金 14.67000 14.66000 0.01000 0.06821 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.39000 11.42000 -0.03000 -0.26270 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.98000 14.01000 -0.03000 -0.21413 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 復華新興人民幣短期收益基金 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.97000 18.96000 0.01000 0.05274 復華新興市場高收益債券基金A 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.40000 5.40000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.01000 11.99000 0.02000 0.16681 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.08000 12.09000 -0.01000 -0.08271 復華新興市場短期收益基金 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.74000 8.75000 -0.01000 -0.11429 復華滬深300 A股基金 19.25000 20.15000 -0.90000 -4.46650 復華數位經濟基金 42.36000 45.27000 -2.91000 -6.42810 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.77230 9.76770 0.00460 0.04709 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.59850 9.59270 0.00580 0.06046 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.92700 9.92230 0.00470 0.04737 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.71610 9.71030 0.00580 0.05973 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.58810 9.59290 -0.00480 -0.05004 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.13380 10.12500 0.00880 0.08691 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.63220 9.63470 -0.00250 -0.02595 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.18170 10.17050 0.01120 0.11012 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.63140 9.63380 -0.00240 -0.02491 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.18350 10.17230 0.01120 0.11010 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.92020 9.92550 -0.00530 -0.05340 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.97360 9.97550 -0.00190 -0.01905 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.02630 10.01460 0.01170 0.11683 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.86440 9.88170 -0.01730 -0.17507 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.65990 10.84590 -0.18600 -1.71493 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.90220 9.91590 -0.01370 -0.13816 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.86460 9.88180 -0.01720 -0.17406 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.65790 10.84390 -0.18600 -1.71525 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.90240 9.91610 -0.01370 -0.13816 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.98890 9.98910 -0.00020 -0.00200 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.19610 9.21190 -0.01580 -0.17152 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.22500 8.22660 -0.00160 -0.01945 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.23150 8.22200 0.00950 0.11554 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.54000 11.55990 -0.01990 -0.17215 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.34660 10.34870 -0.00210 -0.02029 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.47420 10.46210 0.01210 0.11566 景順主流基金 14.17000 15.13000 -0.96000 -6.34501 景順台灣科技基金 24.50000 26.46000 -1.96000 -7.40741 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.07000 9.06000 0.01000 0.11038 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 景順全球科技基金 22.35000 22.32000 0.03000 0.13441 景順全球康健基金 19.75000 19.72000 0.03000 0.15213 景順貨幣市場基金 15.94450 15.94420 0.00030 0.00188 景順潛力基金 25.93000 27.73000 -1.80000 -6.49116 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.03000 14.08000 -0.05000 -0.35511 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.16000 13.19000 -0.03000 -0.22745 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.02000 11.07000 -0.05000 -0.45167 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.24000 11.27000 -0.03000 -0.26619 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.28000 11.31000 -0.03000 -0.26525 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.52000 11.52000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.64000 9.70000 -0.06000 -0.61856 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.63900 8.63410 0.00490 0.05675 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.92540 7.91680 0.00860 0.10863 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.09890 11.09270 0.00620 0.05589 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.16190 10.15090 0.01100 0.10836 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.34000 7.36000 -0.02000 -0.27174 華南永昌中國A股基金(美元) 7.01000 7.02000 -0.01000 -0.14245 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.32700 9.36960 -0.04260 -0.45466 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.55550 9.58640 -0.03090 -0.32233 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.68480 9.65450 0.03030 0.31384 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.92490 9.88040 0.04450 0.45039 華南永昌永昌基金 16.21000 17.31000 -1.10000 -6.35471 華南永昌全球亨利組合基金 14.28440 14.28760 -0.00320 -0.02240 華南永昌全球神農水資源基金 10.21000 10.31000 -0.10000 -0.96993 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.20000 9.24000 -0.04000 -0.43290 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414 華南永昌全球精品基金 15.77000 15.66000 0.11000 0.70243 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.99000 11.05000 -0.06000 -0.54299 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.01000 11.06000 -0.05000 -0.45208 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.30000 13.31000 -0.01000 -0.07513 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.24000 13.24000 0.00000 0.00000 華南永昌物聯網精選基金 9.23000 10.03000 -0.80000 -7.97607 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.21480 16.21430 0.00050 0.00308 華南永昌龍盈平衡基金 21.49440 22.47070 -0.97630 -4.34477 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.94400 11.94370 0.00030 0.00251 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.22070 10.21760 0.00310 0.03034 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.10470 10.08150 0.02320 0.23012 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.77340 9.77050 0.00290 0.02968 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.63170 9.60960 0.02210 0.22998 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.02580 10.02360 0.00220 0.02195 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.85620 9.83440 0.02180 0.22167 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.68230 9.68020 0.00210 0.02169 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.50940 9.48840 0.02100 0.22132 華頓中小型基金 21.77000 22.91000 -1.14000 -4.97599 華頓中國多重機會平衡基金 11.47820 11.46990 0.00830 0.07236 華頓台灣基金 22.46000 23.74000 -1.28000 -5.39174 華頓平安貨幣市場基金 11.52620 11.52590 0.00030 0.00260 華頓全球時尚精品基金 17.26000 17.29000 -0.03000 -0.17351 華頓全球高收益債券基金A 13.45840 13.47080 -0.01240 -0.09205 華頓全球高收益債券基金B 8.25030 8.25790 -0.00760 -0.09203 華頓全球黑鑽油源基金 5.95000 5.96000 -0.01000 -0.16779 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.50420 2.50180 0.00240 0.09593 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.20150 11.15880 0.04270 0.38266 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36170 0.36080 0.00090 0.24945 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.21850 11.20560 0.01290 0.11512 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.16770 10.16170 0.00600 0.05905 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.97640 9.93620 0.04020 0.40458 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.96230 8.92620 0.03610 0.40443 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.13910 10.11200 0.02710 0.26800 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.13140 9.10950 0.02190 0.24041 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.87000 9.98000 -0.11000 -1.10220 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.50000 8.57000 -0.07000 -0.81680 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.08000 9.17000 -0.09000 -0.98146 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.50630 2.50440 0.00190 0.07587 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.04760 2.04970 -0.00210 -0.10245 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.65680 11.63100 0.02580 0.22182 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.38420 9.36350 0.02070 0.22107 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36140 0.36060 0.00080 0.22185 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29550 0.29510 0.00040 0.13555 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.19000 3.20000 -0.01000 -0.31250 匯豐中國動力基金(台幣) 14.28000 14.28000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(美元) 0.46000 0.46000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 21.99000 23.37000 -1.38000 -5.90501 匯豐全球趨勢組合基金 12.48000 12.49000 -0.01000 -0.08006 匯豐全球關鍵資源基金 8.46000 8.45000 0.01000 0.11834 匯豐安富基金 24.17000 25.05000 -0.88000 -3.51297 匯豐成功基金 39.41000 42.21000 -2.80000 -6.63350 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.12000 11.13000 -0.01000 -0.08985 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57360 2.57740 -0.00380 -0.14744 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.32550 2.32950 -0.00400 -0.17171 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.43030 11.42420 0.00610 0.05340 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.74600 7.73970 0.00630 0.08140 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37240 0.37240 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32840 0.32840 0.00000 0.00000 匯豐金磚動力基金 13.53000 13.54000 -0.01000 -0.07386 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98450 14.98430 0.00020 0.00133 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.63000 4.63000 0.00000 0.00000 匯豐新鑽動力基金 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.33160 5.28840 0.04320 0.81688 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.97730 8.93430 0.04300 0.48129 匯豐龍鳳基金-A類型 47.30000 50.27000 -2.97000 -5.90810 匯豐龍鳳基金-I類型 47.30000 50.27000 -2.97000 -5.90810 匯豐龍騰電子基金 31.21000 32.93000 -1.72000 -5.22320 匯豐雙高收益債券組合基金 12.14000 12.15770 -0.01770 -0.14559 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.82000 17.64000 -0.82000 -4.64853 新光中國成長基金(人民幣) 8.93000 8.94000 -0.01000 -0.11186 新光中國成長基金(美元) 8.89000 8.92000 -0.03000 -0.33632 新光中國成長基金(新臺幣) 8.90000 8.94000 -0.04000 -0.44743 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.45220 10.41300 0.03920 0.37645 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.62620 9.63110 -0.00490 -0.05088 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.97210 9.97940 -0.00730 -0.07315 新光台灣富貴基金 20.72000 21.94000 -1.22000 -5.56062 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 11.79000 11.84000 -0.05000 -0.42230 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.54000 11.60000 -0.06000 -0.51724 新光全球債券基金(A累積)美元 9.97240 9.96470 0.00770 0.07727 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.79170 9.78650 0.00520 0.05313 新光全球債券基金(B配息)美元 9.57080 9.56350 0.00730 0.07633 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.38590 9.38100 0.00490 0.05223 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.62000 9.57000 0.05000 0.52247 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 11.02000 10.99000 0.03000 0.27298 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 新光吉星貨幣市場基金 15.45200 15.45160 0.00040 0.00259 新光多重資產基金(A累積)人民幣 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 新光多重資產基金(A累積)美元 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 新光亞洲精選基金-美金 21.52000 21.62000 -0.10000 -0.46253 新光亞洲精選基金-新台幣 21.91000 22.01000 -0.10000 -0.45434 新光兩岸優勢基金 10.39000 10.43000 -0.04000 -0.38351 新光店頭基金 20.87000 22.30000 -1.43000 -6.41256 新光南非幣保本基金 12.00000 11.99000 0.01000 0.08340 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.14000 9.11000 0.03000 0.32931 新光特選內需收益ETF基金 19.65000 20.64000 -0.99000 -4.79651 新光創新科技基金 13.42000 14.14000 -0.72000 -5.09194 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.78950 9.77480 0.01470 0.15039 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.05670 10.06440 -0.00770 -0.07651 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.68320 9.69410 -0.01090 -0.11244 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.20130 9.18680 0.01450 0.15784 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.45960 9.46690 -0.00730 -0.07711 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.10460 9.11480 -0.01020 -0.11191 新光澳幣八年期保本基金 10.56000 10.43000 0.13000 1.24640 新光澳幣十年期保本基金 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.00000 11.97000 0.03000 0.25063 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.07980 10.06510 0.01470 0.14605 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.59820 9.58420 0.01400 0.14607 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.59410 9.58160 0.01250 0.13046 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.99260 9.97960 0.01300 0.13027 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.92930 9.93060 -0.00130 -0.01309 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.53000 9.53120 -0.00120 -0.01259 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.53620 9.53910 -0.00290 -0.03040 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.93360 9.93660 -0.00300 -0.03019 瑞銀全球創新趨勢基金 7.19000 7.27000 -0.08000 -1.10041 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.72000 8.64000 0.08000 0.92593 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.82620 9.81870 0.00750 0.07638 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.27820 9.27130 0.00690 0.07442 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.72590 9.72330 0.00260 0.02674 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.25440 9.25200 0.00240 0.02594 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.35450 9.35210 0.00240 0.02566 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.88340 9.88060 0.00280 0.02834 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.84050 13.82830 0.01220 0.08822 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.41530 8.40790 0.00740 0.08801 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 37.14900 36.81890 0.33010 0.89655 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.94380 37.57370 0.37010 0.98500 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.55170 39.21690 0.33480 0.85371 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.23590 11.23510 0.00080 0.00712 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.97280 9.97610 -0.00330 -0.03308 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 11.59160 11.62380 -0.03220 -0.27702 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.60540 8.64490 -0.03950 -0.45692 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.94000 8.97000 -0.03000 -0.33445 群益大印度基金-人民幣 11.84220 11.86010 -0.01790 -0.15093 群益大印度基金-美元 11.06200 11.09870 -0.03670 -0.33067 群益大印度基金-新臺幣 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.36320 12.33330 0.02990 0.24243 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.84200 11.83460 0.00740 0.06253 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.17000 11.14000 0.03000 0.26930 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.35170 11.32430 0.02740 0.24196 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.92210 9.91590 0.00620 0.06253 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.92140 9.89740 0.02400 0.24249 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.70650 8.70110 0.00540 0.06206 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.48040 9.45750 0.02290 0.24214 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.59820 8.59280 0.00540 0.06284 群益中小型股基金 36.13000 38.86000 -2.73000 -7.02522 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.58990 9.59060 -0.00070 -0.00730 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.84310 8.85960 -0.01650 -0.18624 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.32820 8.33240 -0.00420 -0.05041 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.39230 8.39280 -0.00050 -0.00596 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.73820 7.75260 -0.01440 -0.18574 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.28840 7.29210 -0.00370 -0.05074 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.00980 11.01890 -0.00910 -0.08259 群益中國高收益債券基金-美元 10.63620 10.66100 -0.02480 -0.23262 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.83420 9.84890 -0.01470 -0.14926 群益中國新機會基金N-人民幣 7.85870 7.87750 -0.01880 -0.23865 群益中國新機會基金N-美元 7.16730 7.19740 -0.03010 -0.41821 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.69000 7.71000 -0.02000 -0.25940 群益中國新機會基金-人民幣 6.96950 6.98620 -0.01670 -0.23904 群益中國新機會基金-美元 7.66360 7.69570 -0.03210 -0.41712 群益中國新機會基金-新臺幣 7.34000 7.36000 -0.02000 -0.27174 群益平衡王基金 18.07070 18.36700 -0.29630 -1.61322 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.10000 8.07000 0.03000 0.37175 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.85000 5.82000 0.03000 0.51546 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.83960 10.74910 0.09050 0.84193 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.27660 10.20910 0.06750 0.66117 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.78000 9.70000 0.08000 0.82474 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.63970 9.55920 0.08050 0.84212 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.13860 9.07860 0.06000 0.66089 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.70000 8.63000 0.07000 0.81112 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.85100 9.82030 0.03070 0.31262 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.64800 9.62410 0.02390 0.24833 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.12050 9.09200 0.02850 0.31346 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.04820 9.02580 0.02240 0.24818 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.05000 9.02000 0.03000 0.33259 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.90810 9.87710 0.03100 0.31386 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.95060 9.92590 0.02470 0.24884 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.28110 9.25210 0.02900 0.31344 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.68120 9.65710 0.02410 0.24956 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.18750 10.18400 0.00350 0.03437 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.31410 7.31160 0.00250 0.03419 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.16960 10.18360 -0.01400 -0.13748 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.05780 10.08010 -0.02230 -0.22123 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.22140 10.22560 -0.00420 -0.04107 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.93410 9.94780 -0.01370 -0.13772 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.85800 9.87980 -0.02180 -0.22065 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.01830 10.02250 -0.00420 -0.04191 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.16970 10.18370 -0.01400 -0.13747 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.05770 10.08010 -0.02240 -0.22222 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.22150 10.22580 -0.00430 -0.04205 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.93420 9.94790 -0.01370 -0.13772 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.85790 9.87980 -0.02190 -0.22166 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.01830 10.02250 -0.00420 -0.04191 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.87040 9.86730 0.00310 0.03142 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.53000 11.51000 0.02000 0.17376 群益全球關鍵生技基金-美元 16.15060 16.14540 0.00520 0.03221 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.99000 15.97000 0.02000 0.12523 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.34000 10.26000 0.08000 0.77973 群益印度中小基金N-美元 7.82910 7.86740 -0.03830 -0.48682 群益印度中小基金N-新臺幣 7.43000 7.45000 -0.02000 -0.26846 群益印度中小基金-人民幣 12.71170 12.75090 -0.03920 -0.30743 群益印度中小基金-美元 11.19780 11.25250 -0.05470 -0.48611 群益印度中小基金-新臺幣 13.00000 13.05000 -0.05000 -0.38314 群益多利策略組合基金 11.44000 11.45000 -0.01000 -0.08734 群益多重收益組合基金 13.54000 13.54000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.17000 15.20000 -0.03000 -0.19737 群益安家基金 22.63800 23.54450 -0.90650 -3.85016 群益安穩貨幣市場基金 16.09400 16.09360 0.00040 0.00249 群益那斯達克生技基金 23.75000 23.81000 -0.06000 -0.25199 群益亞太中小基金 10.66000 10.70000 -0.04000 -0.37383 群益亞太新趨勢平衡基金 15.37000 15.44000 -0.07000 -0.45337 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.65020 9.65960 -0.00940 -0.09731 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.36050 7.36770 -0.00720 -0.09772 群益店頭市場基金 82.17000 87.83000 -5.66000 -6.44427 群益東方盛世基金 8.73000 8.76000 -0.03000 -0.34247 群益東協成長基金-人民幣 12.64410 12.60280 0.04130 0.32770 群益東協成長基金-美元 11.02340 11.00700 0.01640 0.14900 群益東協成長基金-新臺幣 10.94000 10.91000 0.03000 0.27498 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.15980 11.17790 -0.01810 -0.16193 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.57830 10.60410 -0.02580 -0.24330 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.06610 10.08420 -0.01810 -0.17949 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.65460 9.67020 -0.01560 -0.16132 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.15460 9.17690 -0.02230 -0.24300 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.70930 8.72490 -0.01560 -0.17880 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.44800 9.46330 -0.01530 -0.16168 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.31750 9.34020 -0.02270 -0.24304 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.72950 9.74690 -0.01740 -0.17852 群益長安基金 24.46000 26.11000 -1.65000 -6.31942 群益美國新創亮點基金N-美元 10.18050 10.18160 -0.00110 -0.01080 群益美國新創亮點基金-美元 15.40060 15.40220 -0.00160 -0.01039 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.93000 14.91000 0.02000 0.13414 群益真善美基金 15.68220 15.76790 -0.08570 -0.54351 群益馬拉松基金 108.52000 114.61000 -6.09000 -5.31367 群益馬拉松基金I類型 108.61000 114.69000 -6.08000 -5.30125 群益深証中小板基金 10.48000 11.22000 -0.74000 -6.59537 群益創新科技基金 28.00000 29.52000 -1.52000 -5.14905 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.97480 8.96470 0.01010 0.11266 群益華夏盛世基金N-美元 8.20400 8.20940 -0.00540 -0.06578 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.58000 8.58000 0.00000 0.00000 群益華夏盛世基金-人民幣 9.77350 9.76240 0.01110 0.11370 群益華夏盛世基金-美元 9.04610 9.05200 -0.00590 -0.06518 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.98000 14.96000 0.02000 0.13369 群益奧斯卡基金 23.59000 24.96000 -1.37000 -5.48878 群益新興金鑽基金-美元 10.96030 10.89300 0.06730 0.61783 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.40000 8.34000 0.06000 0.71942 群益葛萊美基金 20.00000 21.16000 -1.16000 -5.48204 群益道瓊美國地產ETF基金 19.96000 19.88000 0.08000 0.40241 群益臺灣加權單日反向1倍基金 9.07000 8.43000 0.64000 7.59193 群益臺灣加權單日正向2倍基金 10.92000 12.92000 -2.00000 -15.47988 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.85740 11.88280 -0.02540 -0.21375 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.14130 11.16160 -0.02030 -0.18187 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.11020 11.13450 -0.02430 -0.21824 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.51470 8.53300 -0.01830 -0.21446 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.90390 8.92020 -0.01630 -0.18273 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.22000 8.23000 -0.01000 -0.12151 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.53890 8.55750 -0.01860 -0.21735 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.99270 10.01100 -0.01830 -0.18280 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.84860 9.86660 -0.01800 -0.18243 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.79000 9.22000 -0.43000 -4.66377 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.29000 9.75000 -0.46000 -4.71795 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 24.82000 26.27000 -1.45000 -5.51960 德信中國精選成長基金 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846 德信台灣主流中小基金 15.09000 16.00000 -0.91000 -5.68750 德信新興股票組合基金 10.43000 10.49000 -0.06000 -0.57197 德信萬保貨幣市場基金 11.93950 11.93920 0.00030 0.00251 德信萬瑞基金 10.74180 10.73070 0.01110 0.10344 德信數位時代基金 24.42000 25.97000 -1.55000 -5.96843 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.01590 10.00750 0.00840 0.08394 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.95760 9.96200 -0.00440 -0.04417 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.66820 11.66790 0.00030 0.00257 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 12.65000 13.65000 -1.00000 -7.32601 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.40000 19.43000 -0.03000 -0.15440 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.47840 10.49290 -0.01450 -0.13819 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.13320 15.15410 -0.02090 -0.13792 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.15780 8.15280 0.00500 0.06133 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.95570 10.96400 -0.00830 -0.07570 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.37740 11.38600 -0.00860 -0.07553 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.21020 13.20210 0.00810 0.06135 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.52000 17.46000 0.06000 0.34364 摩根中小基金 18.35000 19.49000 -1.14000 -5.84915 摩根中國A股基金 12.40000 12.44000 -0.04000 -0.32154 摩根中國A股基金(美元) 9.70000 9.74000 -0.04000 -0.41068 摩根中國亮點基金 11.67000 11.75000 -0.08000 -0.68085 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.82580 10.81710 0.00870 0.08043 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.00720 12.00780 -0.00060 -0.00500 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.15210 9.15270 -0.00060 -0.00656 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.23320 12.22350 0.00970 0.07936 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.07350 14.07420 -0.00070 -0.00497 摩根台灣金磚基金-累積型 16.73000 17.89000 -1.16000 -6.48407 摩根台灣金磚基金-機構法人型 16.73000 17.89000 -1.16000 -6.48407 摩根台灣增長基金 44.90000 47.96000 -3.06000 -6.38032 摩根平衡基金 26.46000 27.62000 -1.16000 -4.19986 摩根全球α基金 19.48000 19.51000 -0.03000 -0.15377 摩根全球平衡基金 14.65960 14.65510 0.00450 0.03071 摩根全球發現基金 12.59000 12.61000 -0.02000 -0.15860 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.56820 9.57390 -0.00570 -0.05954 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.56640 10.57110 -0.00470 -0.04446 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.95880 9.96590 -0.00710 -0.07124 摩根多元入息成長基金-累積型 11.32090 11.32800 -0.00710 -0.06268 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.94930 9.95640 -0.00710 -0.07131 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.27730 10.27570 0.00160 0.01557 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.27860 13.27640 0.00220 0.01657 摩根亞洲基金 52.14000 52.20000 -0.06000 -0.11494 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.33780 8.35610 -0.01830 -0.21900 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.70100 9.71810 -0.01710 -0.17596 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.58960 8.61150 -0.02190 -0.25431 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.19920 12.22610 -0.02690 -0.22002 摩根東方內需機會基金 16.53000 16.55000 -0.02000 -0.12085 摩根東方科技基金 31.32000 31.89000 -0.57000 -1.78739 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.17000 11.15000 0.02000 0.17937 摩根金龍收成基金 19.18000 19.29000 -0.11000 -0.57024 摩根第一貨幣市場基金 15.08560 15.08530 0.00030 0.00199 摩根絕對日本基金 14.47000 14.74000 -0.27000 -1.83175 摩根新金磚五國基金 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208 摩根新絲路基金 9.16000 9.18000 -0.02000 -0.21786 摩根新興35基金 12.46000 12.47000 -0.01000 -0.08019 摩根新興日本基金 24.81000 25.08000 -0.27000 -1.07656 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.16120 7.16460 -0.00340 -0.04746 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.38560 9.38510 0.00050 0.00533 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.14360 9.15040 -0.00680 -0.07431 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.43890 10.44790 -0.00900 -0.08614 摩根新興科技基金 44.01000 46.88000 -2.87000 -6.12201 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.24260 8.23900 0.00360 0.04369 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.50870 10.50410 0.00460 0.04379 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.40010 8.38660 0.01350 0.16097 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.08350 9.07130 0.01220 0.13449 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.54910 8.54460 0.00450 0.05266 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.70140 9.68590 0.01550 0.16003 摩根龍揚基金 28.62000 28.78000 -0.16000 -0.55594 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 摩根環球股票收益基金-累積型 11.43000 11.41000 0.02000 0.17528 摩根總收益組合基金-月配息型 9.29180 9.30210 -0.01030 -0.11073 摩根總收益組合基金-累積型 11.26410 11.27650 -0.01240 -0.10996 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 21.02000 22.47000 -1.45000 -6.45305 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.79340 11.79990 -0.00650 -0.05509 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.03450 11.04970 -0.01520 -0.13756 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.05680 10.06190 -0.00510 -0.05069 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.19250 10.19820 -0.00570 -0.05589 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.59500 9.60820 -0.01320 -0.13738 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.73920 8.74360 -0.00440 -0.05032 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.16130 10.16770 -0.00640 -0.06294 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.26410 10.25670 0.00740 0.07215 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.63740 9.63760 -0.00020 -0.00208 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.82680 9.81370 0.01310 0.13349 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.37580 9.37600 -0.00020 -0.00213 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.55970 9.54700 0.01270 0.13303 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.20420 11.22400 -0.01980 -0.17641 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.98600 11.01000 -0.02400 -0.21798 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.21290 10.22250 -0.00960 -0.09391 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.60100 10.61980 -0.01880 -0.17703 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.37860 10.40120 -0.02260 -0.21728 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.65100 9.66010 -0.00910 -0.09420 聯邦金鑽平衡基金 20.31900 21.25230 -0.93330 -4.39152 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.32140 9.33090 -0.00950 -0.10181 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.66580 9.66260 0.00320 0.03312 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.31360 9.32310 -0.00950 -0.10190 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.65770 9.65440 0.00330 0.03418 聯邦貨幣市場基金 13.17030 13.17000 0.00030 0.00228 聯邦精選科技基金 10.65000 11.37000 -0.72000 -6.33245 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.20050 16.19550 0.00500 0.03087 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.19520 12.21380 -0.01860 -0.15229 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.77350 11.78110 -0.00760 -0.06451 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.28950 11.29680 -0.00730 -0.06462 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.72110 11.71590 0.00520 0.04438 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.02480 11.02540 -0.00060 -0.00544 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.41560 10.41100 0.00460 0.04418 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.56590 8.56640 -0.00050 -0.00584 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 31.89000 34.21000 -2.32000 -6.78164 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.50000 15.53000 -0.03000 -0.19317 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.31000 12.33000 -0.02000 -0.16221 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.00000 13.04000 -0.04000 -0.30675 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.20000 12.24000 -0.04000 -0.32680 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.83000 7.85000 -0.02000 -0.25478 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.84000 11.88000 -0.04000 -0.33670 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.40000 14.49000 -0.09000 -0.62112 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.42000 10.47000 -0.05000 -0.47755 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.66000 8.71000 -0.05000 -0.57405 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.78000 11.81000 -0.03000 -0.25402 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.54000 14.56000 -0.02000 -0.13736 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.03000 15.04000 -0.01000 -0.06649 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.99000 15.02000 -0.03000 -0.19973 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.46000 20.47000 -0.01000 -0.04885 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.58000 18.61000 -0.03000 -0.16120 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.86000 12.87000 -0.01000 -0.07770 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.30000 15.30000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.08000 16.10000 -0.02000 -0.12422 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.12000 15.14000 -0.02000 -0.13210 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.28000 15.31000 -0.03000 -0.19595 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.60000 13.60000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.63000 13.65000 -0.02000 -0.14652 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.28000 14.31000 -0.03000 -0.20964 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.38000 18.37000 0.01000 0.05444 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.23000 17.25000 -0.02000 -0.11594 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.20000 13.19000 0.01000 0.07582 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.05000 14.05000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.08000 13.09000 -0.01000 -0.07639 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.04000 8.04000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.00000 13.00000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.41000 14.42000 -0.01000 -0.06935 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.40000 14.43000 -0.03000 -0.20790 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 15.00160 15.00140 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.44610 10.43240 0.01370 0.13132 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.58980 13.58020 0.00960 0.07069 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.47140 7.46160 0.00980 0.13134 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.76000 13.73000 0.03000 0.21850 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.82000 13.81000 0.01000 0.07241 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 18.44000 19.61000 -1.17000 -5.96634 瀚亞中國A股基金-人民幣 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183 瀚亞中國A股基金-新台幣 11.39000 11.38000 0.01000 0.08787 瀚亞巴西基金 5.28000 5.24000 0.04000 0.76336 瀚亞外銷基金 36.98000 39.27000 -2.29000 -5.83142 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.65280 10.64440 0.00840 0.07891 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.32390 10.34180 -0.01790 -0.17308 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.24170 12.24650 -0.00480 -0.03919 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.26170 10.30340 -0.04170 -0.40472 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.39960 7.39370 0.00590 0.07980 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.93250 7.94630 -0.01380 -0.17367 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.05700 8.06020 -0.00320 -0.03970 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.13840 7.16740 -0.02900 -0.40461 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.77840 8.78190 -0.00350 -0.03985 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.10320 9.09600 0.00720 0.07916 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.27210 9.28830 -0.01620 -0.17441 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.15010 9.15370 -0.00360 -0.03933 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.72000 11.73000 -0.01000 -0.08525 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.30000 11.32000 -0.02000 -0.17668 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.02000 11.02000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 9.73800 9.75410 -0.01610 -0.16506 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.80130 9.82270 -0.02140 -0.21786 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.64710 9.67410 -0.02700 -0.27910 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.73800 9.75410 -0.01610 -0.16506 瀚亞印度基金-人民幣 12.46000 12.58000 -0.12000 -0.95390 瀚亞印度基金-美元 11.66000 11.79000 -0.13000 -1.10263 瀚亞印度基金-新台幣 26.01000 26.25000 -0.24000 -0.91429 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.84000 9.91000 -0.07000 -0.70636 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.19000 10.23000 -0.04000 -0.39101 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.19000 10.23000 -0.04000 -0.39101 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.75000 11.67000 0.08000 0.68552 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.73000 9.66000 0.07000 0.72464 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.50000 11.49000 0.01000 0.08703 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.50000 14.49000 0.01000 0.06901 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.75000 8.75000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.81000 8.80000 0.01000 0.11364 瀚亞亞太基礎建設基金 11.48000 11.46000 0.02000 0.17452 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.62550 11.65140 -0.02590 -0.22229 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.50650 13.59260 -0.08610 -0.63343 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.59070 10.65000 -0.05930 -0.55681 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.42170 10.44940 -0.02770 -0.26509 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.76690 11.85530 -0.08840 -0.74566 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 8.89140 8.91130 -0.01990 -0.22331 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.74910 9.81330 -0.06420 -0.65421 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.75340 8.80240 -0.04900 -0.55667 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.60180 8.62470 -0.02290 -0.26552 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.11060 9.18030 -0.06970 -0.75923 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.56190 14.56870 -0.00680 -0.04668 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.87710 10.89040 -0.01330 -0.12213 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.62540 10.64520 -0.01980 -0.18600 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.61860 12.62450 -0.00590 -0.04673 瀚亞非洲基金-南非幣 11.18000 11.18000 0.00000 0.00000 瀚亞非洲基金-新臺幣 19.26000 19.16000 0.10000 0.52192 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.57050 13.57020 0.00030 0.00221 瀚亞美國高科技基金 27.43000 27.40000 0.03000 0.10949 瀚亞高科技基金 51.78000 54.14000 -2.36000 -4.35907 瀚亞理財通基金 25.73000 26.84000 -1.11000 -4.13562 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 8.89000 8.91000 -0.02000 -0.22447 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.39000 8.42000 -0.03000 -0.35629 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.08000 8.11000 -0.03000 -0.36991 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.29000 8.31000 -0.02000 -0.24067 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.34000 8.37000 -0.03000 -0.35842 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.12000 8.15000 -0.03000 -0.36810 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.29000 8.32000 -0.03000 -0.36058 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 8.89000 8.92000 -0.03000 -0.33632 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.60000 8.62000 -0.02000 -0.23202 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.28000 8.31000 -0.03000 -0.36101 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.49000 8.51000 -0.02000 -0.23502 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.31000 9.34000 -0.03000 -0.32120 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.59000 8.61000 -0.02000 -0.23229 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.39000 8.42000 -0.03000 -0.35629 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.57000 8.59000 -0.02000 -0.23283 瀚亞菁華基金 20.76000 21.96000 -1.20000 -5.46448 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 12.82690 12.77360 0.05330 0.41727 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 8.93860 8.90140 0.03720 0.41791 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.36410 10.36290 0.00120 0.01158 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.26720 11.31350 -0.04630 -0.40925 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.14510 10.15270 -0.00760 -0.07486 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.62640 9.62060 0.00580 0.06029 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.06960 10.10880 -0.03920 -0.38778 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.16430 8.16330 0.00100 0.01225 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.39060 8.42510 -0.03450 -0.40949 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.62980 8.63630 -0.00650 -0.07526 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.07770 8.07280 0.00490 0.06070 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.87620 7.90690 -0.03070 -0.38827 瀚亞電通網基金 13.11000 13.73000 -0.62000 -4.51566 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.63420 13.63930 -0.00510 -0.03739 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.44340 10.45020 -0.00680 -0.06507 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.80890 9.82120 -0.01230 -0.12524 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.39890 11.40310 -0.00420 -0.03683 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞歐洲基金 11.46000 11.43000 0.03000 0.26247 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------