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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/10/11  107/10/09  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.58340   10.58260   0.00080    0.00756
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.29000   10.36000  -0.07000   -0.67568
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.84060    9.84460  -0.00400   -0.04063
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.84250    9.84650  -0.00400   -0.04062
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.85170    9.87060  -0.01890   -0.19148
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.85190    9.87080  -0.01890   -0.19147
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.19710    9.20760  -0.01050   -0.11404
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.49380    9.50590  -0.01210   -0.12729
中國信託台灣活力基金                                               12.41000   13.01000  -0.60000   -4.61184
中國信託台灣優勢基金                                               14.48000   15.34000  -0.86000   -5.60626
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.69000    9.65000   0.04000    0.41451
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.04000    9.00000   0.04000    0.44444
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.42000    9.39000   0.03000    0.31949
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.19000    9.21000  -0.02000   -0.21716
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.81000    9.84000  -0.03000   -0.30488
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.93110    9.93500  -0.00390   -0.03926
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.25450    9.25810  -0.00360   -0.03888
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.26500   10.28090  -0.01590   -0.15466
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.52750    9.54240  -0.01490   -0.15615
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.78710   10.79680  -0.00970   -0.08984
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.36980    9.37820  -0.00840   -0.08957
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.75910   10.75130   0.00780    0.07255
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.65480    9.64790   0.00690    0.07152
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.66000   10.69000  -0.03000   -0.28064
中國信託智能運動基金-美元                                          10.31000   10.36000  -0.05000   -0.48263
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.46000    9.48000  -0.02000   -0.21097
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.28000    9.32000  -0.04000   -0.42918
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.99260   10.99230   0.00030    0.00273
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.42970    9.41620   0.01350    0.14337
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.04170    9.02880   0.01290    0.14288
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.56250    9.55420   0.00830    0.08687
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.16390    9.15600   0.00790    0.08628
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.48000   11.47000   0.01000    0.08718
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     11.08000   11.07000   0.01000    0.09033
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.58000   11.59000  -0.01000   -0.08628
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.25000   11.25000   0.00000    0.00000
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元大2001基金                                                       52.46000   55.54000  -3.08000   -5.54555
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          39.54880   39.39580   0.15300    0.38837
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             38.69610   38.54340   0.15270    0.39618
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.86000   17.90000  -0.04000   -0.22346
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.44960   11.44850   0.00110    0.00961
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.54540   10.52340   0.02200    0.20906
元大上證50基金                                                     27.21000   28.25000  -1.04000   -3.68142
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.42000   10.51000  -0.09000   -0.85633
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.27000    9.34000  -0.07000   -0.74946
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.19000   13.17000   0.02000    0.15186
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.29100   12.26300   0.02800    0.22833
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.66100   16.60000   0.06100    0.36747
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.81200    9.82200  -0.01000   -0.10181
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.42600    9.41600   0.01000    0.10620
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.91000    2.91000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.00000   12.97000   0.03000    0.23130
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.45020   45.49770  -0.04750   -0.10440
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.45330   10.45630  -0.00300   -0.02869
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.66000    9.66280  -0.00280   -0.02898
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.60560    9.58920   0.01640    0.17103
元大巴西指數基金                                                    6.45600    6.34000   0.11600    1.82965
元大巴菲特基金                                                     24.42000   25.72000  -1.30000   -5.05443
元大日經225基金                                                    28.49000   29.53000  -1.04000   -3.52184
元大台商收成基金                                                   20.78000   22.40000  -1.62000   -7.23214
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.52000   12.55000   0.97000    7.72908
元大台灣50單日正向2倍基金                                          31.48000   37.20000  -5.72000  -15.37634
元大台灣中型100基金                                                28.99000   30.94000  -1.95000   -6.30252
元大台灣加權股價指數基金                                           23.13000   24.71500  -1.58500   -6.41311
元大台灣卓越50基金                                                 77.71000   83.08000  -5.37000   -6.46365
元大台灣金融基金                                                   17.72000   18.63000  -0.91000   -4.88459
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        29.17000   31.08000  -1.91000   -6.14543
元大台灣高股息基金                                                 24.67000   26.23000  -1.56000   -5.94739
元大台灣電子科技基金                                               31.85000   34.18000  -2.33000   -6.81685
元大全球ETF成長組合基金                                            10.56000   10.55000   0.01000    0.09479
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.62000   14.61000   0.01000    0.06845
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.93000   13.01000  -0.08000   -0.61491
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.02000    9.10000  -0.08000   -0.87912
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.71000   12.82000  -0.11000   -0.85803
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.87000   11.96600  -0.09600   -0.80227
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.80000    8.74000   0.06000    0.68650
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.69000    6.64000   0.05000    0.75301
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.10000    8.09000   0.01000    0.12361
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.33000    6.33000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.53300    9.58600  -0.05300   -0.55289
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.72000   10.73000  -0.01000   -0.09320
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.49000    9.53000  -0.04000   -0.41973
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.84000   12.85000  -0.01000   -0.07782
元大全球農業商機基金                                               17.95000   18.08000  -0.13000   -0.71903
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
元大印尼指數基金                                                    8.04500    7.92300   0.12200    1.53982
元大印度指數基金                                                    8.73000    8.78100  -0.05100   -0.58080
元大印度基金                                                       11.27000   11.29000  -0.02000   -0.17715
元大多多基金                                                       15.29000   16.11000  -0.82000   -5.09001
元大多福基金                                                       46.06000   48.91000  -2.85000   -5.82703
元大亞太成長基金                                                    9.12000    9.16000  -0.04000   -0.43668
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.38310    8.37990   0.00320    0.03819
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  6.86350    6.88080  -0.01730   -0.25142
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.37500    9.45400  -0.07900   -0.83563
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.88000    9.92000  -0.04000   -0.40323
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.62000    9.66000  -0.04000   -0.41408
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.88000    9.92000  -0.04000   -0.40323
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.13700   10.29500  -0.15800   -1.53473
元大卓越基金                                                       41.08000   43.36000  -2.28000   -5.25830
元大店頭基金                                                        6.80000    7.26000  -0.46000   -6.33609
元大泛歐成長基金                                                    9.19000    9.14000   0.05000    0.54705
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.29320   10.29200   0.00120    0.01166
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.70880    9.66530   0.04350    0.45006
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.83460   31.83010   0.00450    0.01414
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   36.32120   36.04880   0.27240    0.75564
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        20.04320   20.20340  -0.16020   -0.79294
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        17.13520   16.86500   0.27020    1.60213
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.45490   38.38940   0.06550    0.17062
元大高科技基金                                                     16.34000   17.17000  -0.83000   -4.83401
元大得利貨幣市場基金                                               16.26320   16.26280   0.00040    0.00246
元大得寶貨幣市場基金                                               11.98870   11.98850   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                      9.74000   10.57000  -0.83000   -7.85241
元大華夏中小基金                                                    6.61000    6.60000   0.01000    0.15152
元大新中國基金-人民幣                                               8.77000    8.84000  -0.07000   -0.79186
元大新中國基金-美元                                                 8.17300    8.23300  -0.06000   -0.72877
元大新中國基金-新台幣                                               8.17000    8.22000  -0.05000   -0.60827
元大新主流基金                                                     20.99000   22.20000  -1.21000   -5.45045
元大新東協平衡基金-美元                                             9.04100    9.03500   0.00600    0.06641
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.85000    8.83000   0.02000    0.22650
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                     9.68220    9.72840  -0.04620   -0.47490
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       8.91590    8.95640  -0.04050   -0.45219
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                               9.71000    9.69190   0.01810    0.18675
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.36620    8.39560  -0.02940   -0.35018
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.74010    9.74720  -0.00710   -0.07284
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.31660    9.32330  -0.00670   -0.07186
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.93090    9.89690   0.03400    0.34354
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.50350    9.47100   0.03250    0.34315
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.46670    9.47340  -0.00670   -0.07072
元大新興亞洲基金                                                   10.76000   10.77000  -0.01000   -0.09285
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.54330    8.54240   0.00090    0.01054
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.33100    8.33000   0.00100    0.01200
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        8.81610    8.80310   0.01300    0.14768
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.59640    8.58380   0.01260    0.14679
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.11000   15.10960   0.00040    0.00265
元大經貿基金                                                       32.43000   34.33000  -1.90000   -5.53452
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.86000    9.01000  -0.15000   -1.66482
元大實質多重資產基金-美元                                           8.10800    8.23900  -0.13100   -1.59000
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.59000    8.71000  -0.12000   -1.37773
元大滬深300單日反向1倍基金                                         16.48000   15.84000   0.64000    4.04040
元大滬深300單日正向2倍基金                                         12.16000   13.13000  -0.97000   -7.38766
元大摩臺基金                                                       35.67000   38.17000  -2.50000   -6.54965
元大標普500基金                                                    26.88000   26.91000  -0.03000   -0.11148
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.85000   12.82000   0.03000    0.23401
元大標普500單日正向2倍基金                                         35.55000   35.69000  -0.14000   -0.39227
元大標智滬深300基金                                                14.90000   15.64000  -0.74000   -4.73146
元大歐洲50基金                                                     23.83000   23.73000   0.10000    0.42141
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.38530    9.32670   0.05860    0.62830
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.19970   10.19890   0.00080    0.00784
元大績效基金                                                       43.66000   46.18000  -2.52000   -5.45691
元大韓國KOSPI200基金                                               20.54000   21.68000  -1.14000   -5.25830
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.83000   14.40000  -0.57000   -3.95833
日盛上選基金                                                       28.70000   30.29000  -1.59000   -5.24926
日盛小而美基金                                                     15.53000   16.49000  -0.96000   -5.82171
日盛中國內需動力基金                                                8.82000    8.81000   0.01000    0.11351
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.72950   11.72640   0.00310    0.02644
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.78120    9.77860   0.00260    0.02659
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.71350   11.71740  -0.00390   -0.03328
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.76240    9.76550  -0.00310   -0.03174
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.63750   10.63660   0.00090    0.00846
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.85000    8.84920   0.00080    0.00904
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.84000    9.88000  -0.04000   -0.40486
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.30000    9.36000  -0.06000   -0.64103
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.65000    9.69000  -0.04000   -0.41280
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
日盛日盛基金                                                       11.89000   12.51000  -0.62000   -4.95604
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.40000    9.41000  -0.01000   -0.10627
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.39000    9.39000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 10.63000   10.67000  -0.04000   -0.37488
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.07690   10.11010  -0.03320   -0.32838
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.40940    9.44040  -0.03100   -0.32838
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.91390    9.93250  -0.01860   -0.18726
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.25910    9.27650  -0.01740   -0.18757
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.41480    2.41410   0.00070    0.02900
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.66710    1.66650   0.00060    0.03600
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36400    0.36410  -0.00010   -0.02746
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25210    0.25220  -0.00010   -0.03965
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.10820   12.10440   0.00380    0.03139
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.24930    8.24680   0.00250    0.03031
日盛亞洲機會基金                                                    6.41000    6.42000  -0.01000   -0.15576
日盛首選基金                                                       14.78000   15.55000  -0.77000   -4.95177
日盛高科技基金                                                     15.21000   16.04000  -0.83000   -5.17456
日盛貨幣市場基金                                                   14.77820   14.77780   0.00040    0.00271
日盛新台商基金                                                     34.59000   36.37000  -1.78000   -4.89414
日盛精選五虎基金                                                   33.06000   35.11000  -2.05000   -5.83879
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.49270   13.49230   0.00040    0.00296
台新2000高科技基金                                                 24.21000   25.64000  -1.43000   -5.57722
台新MSCI中國基金                                                   18.73000   18.81000  -0.08000   -0.42531
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        19.74000   18.30000   1.44000    7.86885
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        17.85000   21.10000  -3.25000  -15.40284
台新大眾貨幣市場基金                                               14.16970   14.16930   0.00040    0.00282
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.48580   10.49460  -0.00880   -0.08385
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.49210   10.49430  -0.00220   -0.02096
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.11750   10.10590   0.01160    0.11478
台新中國通基金                                                     34.62000   36.62000  -2.00000   -5.46150
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.46280    0.46260   0.00020    0.04323
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              14.30900   14.28300   0.02600    0.18203
台新中國精選中小基金-美元                                           0.30800    0.30970  -0.00170   -0.54892
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.54000    9.58000  -0.04000   -0.41754
台新主流基金                                                       19.04000   20.16000  -1.12000   -5.55556
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      19.90000   19.83000   0.07000    0.35300
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.64680    0.64530   0.00150    0.23245
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.75000   14.70000   0.05000    0.34014
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.47820    0.47710   0.00110    0.23056
台新台灣中小基金                                                   27.37000   28.94000  -1.57000   -5.42502
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.81500    9.78580   0.02920    0.29839
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.03950    9.00180   0.03770    0.41881
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.54000    8.49000   0.05000    0.58893
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.13030   10.08810   0.04220    0.41831
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.59000    9.54000   0.05000    0.52411
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.14560   10.18100  -0.03540   -0.34771
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.98610   11.02440  -0.03830   -0.34741
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.55000   10.57000  -0.02000   -0.18921
台新印度基金                                                       12.84000   12.86000  -0.02000   -0.15552
台新亞美短期債券基金                                               10.87370   10.86470   0.00900    0.08284
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.54200    8.53720   0.00480    0.05622
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28150    0.28180  -0.00030   -0.10646
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.93010   11.92330   0.00680    0.05703
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38760    0.38810  -0.00050   -0.12883
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.09620   11.09590   0.00030    0.00270
台新高股息平衡基金                                                 26.92260   27.83550  -0.91290   -3.27962
台新智慧生活基金-美元                                              10.07050   10.09480  -0.02430   -0.24072
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.24980    8.26550  -0.01570   -0.18995
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.46870    8.47330  -0.00460   -0.05429
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.91340    8.93040  -0.01700   -0.19036
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.15790    9.16290  -0.00500   -0.05457
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.36380   10.32970   0.03410    0.33012
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.32990    0.32920   0.00070    0.21264
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.69300    7.66770   0.02530    0.32996
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25790    0.25740   0.00050    0.19425
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.37000    5.33000   0.04000    0.75047
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.97000   20.92000   0.05000    0.23901
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.91700   10.95000  -0.03300   -0.30137
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             15.31000   15.34000  -0.03000   -0.19557
未來資產亞洲高收益債券基金A                                        11.77610   11.79300  -0.01690   -0.14331
未來資產亞洲高收益債券基金B                                         9.47440    9.48800  -0.01360   -0.14334
未來資產亞洲新富基金                                               18.35000   18.41000  -0.06000   -0.32591
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.57320   12.57290   0.00030    0.00239
未來資產阿波羅基金                                                  9.78000   10.45000  -0.67000   -6.41148
未來資產新興市場債券基金A                                           8.72240    8.72330  -0.00090   -0.01032
未來資產新興市場債券基金B                                           6.59810    6.59870  -0.00060   -0.00909
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.13660   11.13580   0.00080    0.00718
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.88620    9.88030   0.00590    0.05971
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.13660    9.13240   0.00420    0.04599
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.42160   10.41680   0.00480    0.04608
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.69290    7.68460   0.00830    0.10801
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.83570    8.82590   0.00980    0.11104
永豐中小基金                                                       44.60000   47.06000  -2.46000   -5.22737
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.76800    1.76760   0.00040    0.02263
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.35120    2.35060   0.00060    0.02553
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.01750    8.01040   0.00710    0.08863
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.34490   10.33580   0.00910    0.08804
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.34000    4.34000   0.00000    0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    19.42000   19.41000   0.01000    0.05152
永豐主流品牌基金                                                   17.53000   17.47000   0.06000    0.34345
永豐永豐基金                                                       30.10000   32.19000  -2.09000   -6.49270
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.68140    9.73560  -0.05420   -0.55672
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.79060    9.84540  -0.05480   -0.55661
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.61500    9.66810  -0.05310   -0.54923
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.72420    9.77790  -0.05370   -0.54920
永豐亞洲民生消費基金                                               10.95000   10.91000   0.04000    0.36664
永豐南非幣2021保本基金                                             13.03640   13.02110   0.01530    0.11750
永豐高科技基金                                                     20.21000   21.27000  -1.06000   -4.98354
永豐貨幣市場基金                                                   13.88990   13.88960   0.00030    0.00216
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.12440    2.12100   0.00340    0.16030
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.52160    2.51760   0.00400    0.15888
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.75530    7.73830   0.01700    0.21969
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.45410   10.43110   0.02300    0.22049
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.00370    7.00670  -0.00300   -0.04282
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.83010   10.83470  -0.00460   -0.04246
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.35000    9.35000   0.00000    0.00000
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.32000    7.33000  -0.01000   -0.13643
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.91000   16.91000   0.00000    0.00000
永豐臺灣加權ETF基金                                                50.66000   54.12000  -3.46000   -6.39320
永豐領航科技基金                                                   32.74000   34.69000  -1.95000   -5.62122
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    10.92000   10.88000   0.04000    0.36765
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.56000   10.51000   0.05000    0.47574
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.87000    9.83000   0.04000    0.40692
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.69000    9.65000   0.04000    0.41451
永豐趨勢平衡基金                                                   38.00000   38.97000  -0.97000   -2.48909
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.62140   11.61890   0.00250    0.02152
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.50900    9.49790   0.01110    0.11687
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.76300    9.75170   0.01130    0.11588
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.53740    9.54100  -0.00360   -0.03773
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.71050    9.71430  -0.00380   -0.03912
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.52910    9.52200   0.00710    0.07456
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.91320    9.90580   0.00740    0.07470
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.51210    9.51630  -0.00420   -0.04413
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.76590    9.77010  -0.00420   -0.04299
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.44000   10.46000  -0.02000   -0.19120
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.15000    9.15000   0.00000    0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
兆豐國際中小基金                                                   13.03000   13.89000  -0.86000   -6.19150
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.59000   13.57000   0.02000    0.14738
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          17.90000   17.84000   0.06000    0.33632
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          17.73000   17.69000   0.04000    0.22612
兆豐國際生命科學基金                                               16.46000   16.45000   0.01000    0.06079
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.30810   10.30020   0.00790    0.07670
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.50320   10.50450  -0.00130   -0.01238
兆豐國際全球基金                                                   31.61000   31.70000  -0.09000   -0.28391
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.29840   10.29730   0.00110    0.01068
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.17330   10.12910   0.04420    0.43637
兆豐國際國民基金                                                   18.83000   20.00000  -1.17000   -5.85000
兆豐國際第一基金                                                   11.26000   11.81000  -0.55000   -4.65707
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.04350   10.05220  -0.00870   -0.08655
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.93650    7.94340  -0.00690   -0.08686
兆豐國際萬全基金                                                   18.33000   18.96000  -0.63000   -3.32278
兆豐國際電子基金                                                   21.62000   22.77000  -1.15000   -5.05051
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          20.34000   21.78000  -1.44000   -6.61157
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.93000   16.78000   1.15000    6.85340
兆豐國際豐台灣基金                                                 30.49000   31.78000  -1.29000   -4.05916
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.50930   12.50900   0.00030    0.00240
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.93870    9.92540   0.01330    0.13400
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.93700    9.93670   0.00030    0.00302
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.95400    9.95220   0.00180    0.01809
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.94030    9.92710   0.01320    0.13297
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.94420    9.94390   0.00030    0.00302
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.95390    9.95260   0.00130    0.01306
合庫台灣基金                                                        9.72000   10.33000  -0.61000   -5.90513
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.11670   11.11250   0.00420    0.03780
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.93020   11.94460  -0.01440   -0.12056
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.69400   10.71640  -0.02240   -0.20903
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.45410   11.48300  -0.02890   -0.25168
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.05500    8.05190   0.00310    0.03850
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.33330    9.34470  -0.01140   -0.12199
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.91630    8.93510  -0.01880   -0.21041
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.80920    8.83030  -0.02110   -0.23895
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.16460    9.18390  -0.01930   -0.21015
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.72000   10.68000   0.04000    0.37453
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.46000   11.46000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.81000    9.77000   0.04000    0.40942
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
合庫全球新興市場基金                                                8.83000    8.83000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.03000    9.05000  -0.02000   -0.22099
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.25000    9.27000  -0.02000   -0.21575
合庫貨幣市場基金                                                   10.13530   10.13510   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.35530    9.36540  -0.01010   -0.10784
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.61630    9.62550  -0.00920   -0.09558
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.94010    9.94330  -0.00320   -0.03218
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.32490   11.32560  -0.00070   -0.00618
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.55540   13.55850  -0.00310   -0.02286
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.59150    8.60040  -0.00890   -0.10348
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.28120    9.29010  -0.00890   -0.09580
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.75070    7.75320  -0.00250   -0.03224
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.57160    8.57240  -0.00080   -0.00933
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.98370    9.98600  -0.00230   -0.02303
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.02000    9.97000   0.05000    0.50150
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.63000    9.59000   0.04000    0.41710
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.82000    9.77000   0.05000    0.51177
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
安本標準兩岸價值基金                                               10.18000   10.21000  -0.03000   -0.29383
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.47000   10.47000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.01690   11.01600   0.00090    0.00817
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.86270    9.88080  -0.01810   -0.18318
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.75870    9.76330  -0.00460   -0.04712
安聯中國東協基金                                                   14.58000   14.60000  -0.02000   -0.13699
安聯中國策略基金-美元                                               9.93000    9.98000  -0.05000   -0.50100
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.92000   12.97000  -0.05000   -0.38551
安聯中華新思路基金-人民幣                                          12.53000   12.52000   0.01000    0.07987
安聯中華新思路基金-美元                                            11.57000   11.59000  -0.02000   -0.17256
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.91000   10.91000   0.00000    0.00000
安聯台灣大壩基金                                                   24.00000   25.31000  -1.31000   -5.17582
安聯台灣科技基金                                                   37.33000   40.55000  -3.22000   -7.94081
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.49850   12.49820   0.00030    0.00240
安聯台灣智慧基金                                                   25.69000   27.13000  -1.44000   -5.30778
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.11450   10.11980  -0.00530   -0.05237
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.02070   15.02650  -0.00580   -0.03860
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.57120    9.57490  -0.00370   -0.03864
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.31000   11.34000  -0.03000   -0.26455
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.64000   11.66000  -0.02000   -0.17153
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.33360   12.33040   0.00320    0.02595
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.13760   10.14540  -0.00780   -0.07688
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.21540   12.22530  -0.00990   -0.08098
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.39800    9.39550   0.00250    0.02661
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.27420    9.28140  -0.00720   -0.07757
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.93470    8.94200  -0.00730   -0.08164
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.28000   11.31000  -0.03000   -0.26525
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.24000   11.25000  -0.01000   -0.08889
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.97000   10.98000  -0.01000   -0.09107
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.15000   11.18000  -0.03000   -0.26834
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.70000   10.72000  -0.02000   -0.18657
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.08310   12.08950  -0.00640   -0.05294
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.98950   11.00410  -0.01460   -0.13268
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.65230   10.66580  -0.01350   -0.12657
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.84600    8.85080  -0.00480   -0.05423
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.64530    8.65670  -0.01140   -0.13169
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.35470    8.36530  -0.01060   -0.12671
安聯全球人口趨勢基金                                               11.58000   11.60000  -0.02000   -0.17241
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.85000    9.89000  -0.04000   -0.40445
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        37.24000   37.33000  -0.09000   -0.24109
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.96000    8.95000   0.01000    0.11173
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.91830   11.91500   0.00330    0.02770
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.29290   10.29000   0.00290    0.02818
安聯全球新興市場基金                                               16.80000   16.80000   0.00000    0.00000
安聯全球農金趨勢基金                                                9.98000   10.03000  -0.05000   -0.49850
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.81000    8.89000  -0.08000   -0.89989
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.47000   10.55000  -0.08000   -0.75829
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.28000   10.36000  -0.08000   -0.77220
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.17000   10.24000  -0.07000   -0.68359
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                      10.09000   10.17000  -0.08000   -0.78663
安聯亞洲動態策略基金                                               21.39000   21.41000  -0.02000   -0.09341
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.07820   10.07970  -0.00150   -0.01488
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.78310    9.78460  -0.00150   -0.01533
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               83.09710   83.16040  -0.06330   -0.07612
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.30130   12.31460  -0.01330   -0.10800
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               64.68900   64.74110  -0.05210   -0.08047
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.49770    9.50790  -0.01020   -0.10728
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.58140    2.58170  -0.00030   -0.01162
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.41380   10.41300   0.00080    0.00768
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19410    2.19490  -0.00080   -0.03645
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.60960    8.60590   0.00370    0.04299
宏利台灣動力基金                                                   27.24000   29.00000  -1.76000   -6.06897
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.03840   10.03880  -0.00040   -0.00398
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.88330    9.87120   0.01210    0.12258
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.84230    7.84260  -0.00030   -0.00383
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.84530    7.83820   0.00710    0.09058
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.87000   10.88000  -0.01000   -0.09191
宏利全球債券組合基金                                               12.99980   13.01160  -0.01180   -0.09069
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.75340    2.75390  -0.00050   -0.01816
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.60750   11.61500  -0.00750   -0.06457
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.56340    8.56910  -0.00570   -0.06652
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.42380    2.42630  -0.00250   -0.10304
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.83870   10.83500   0.00370    0.03415
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.30820    3.33920  -0.03100   -0.92837
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.53490    0.54010  -0.00520   -0.96278
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.50000   15.65000  -0.15000   -0.95847
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.80710   11.84090  -0.03380   -0.28545
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.47690   10.51470  -0.03780   -0.35950
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.16160   10.19430  -0.03270   -0.32077
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.84480    8.86930  -0.02450   -0.27623
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.45680    8.48740  -0.03060   -0.36053
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.38070    8.40760  -0.02690   -0.31995
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.32770    8.35780  -0.03010   -0.36014
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.11000   10.08000   0.03000    0.29762
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.75350    2.74950   0.00400    0.14548
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39990    0.39980   0.00010    0.02501
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.16060   12.15250   0.00810    0.06665
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.91020    0.91020   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.31430    7.31020   0.00410    0.05609
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.01900    2.01630   0.00270    0.13391
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29080    0.29060   0.00020    0.06882
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.95030    8.94510   0.00520    0.05813
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32600    0.32590   0.00010    0.03068
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.64720   13.64700   0.00020    0.00147
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.38000    2.39000  -0.01000   -0.41841
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.90000   10.94000  -0.04000   -0.36563
宏利臺灣股息收益基金                                               23.95000   25.59000  -1.64000   -6.40875
宏利澳幣保本基金                                                   12.14570   12.14890  -0.00320   -0.02634
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.16000   10.18000  -0.02000   -0.19646
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.30000   10.27000   0.03000    0.29211
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.80000   10.78000   0.02000    0.18553
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.80000   10.81000  -0.01000   -0.09251
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.52000   10.49000   0.03000    0.28599
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.19000   11.23000  -0.04000   -0.35619
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.69000   10.72000  -0.03000   -0.27985
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.53000   11.55000  -0.02000   -0.17316
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.28510   10.27080   0.01430    0.13923
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.47750    9.49410  -0.01660   -0.17485
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.95060    8.92920   0.02140    0.23966
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.75420   10.72850   0.02570    0.23955
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.13000    9.09000   0.04000    0.44004
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
貝萊德新台幣基金                                                   12.93790   12.93770   0.00020    0.00155
貝萊德寶利基金                                                     23.27000   24.89000  -1.62000   -6.50864
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.25420   11.24990   0.00430    0.03822
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.87510    9.84720   0.02790    0.28333
保德信大中華基金-人民幣                                             9.08000    9.12000  -0.04000   -0.43860
保德信大中華基金-美元                                               8.90000    8.92000  -0.02000   -0.22422
保德信大中華基金-新台幣                                            26.59000   26.64000  -0.05000   -0.18769
保德信中小型股基金                                                 35.36000   37.89000  -2.53000   -6.67722
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.56000    8.60000  -0.04000   -0.46512
保德信中國中小基金-美元                                             8.19000    8.22000  -0.03000   -0.36496
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.94000    7.95000  -0.01000   -0.12579
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.03770    9.02400   0.01370    0.15182
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.11740    9.10370   0.01370    0.15049
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.16750    9.15660   0.01090    0.11904
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.92240    9.91070   0.01170    0.11805
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.47000    8.47000   0.00000    0.00000
保德信中國品牌基金-美元                                             8.48000    8.48000   0.00000    0.00000
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           9.16000    9.17000  -0.01000   -0.10905
保德信台商全方位基金                                               30.72000   32.22000  -1.50000   -4.65549
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          29.22000   29.34000  -0.12000   -0.40900
保德信全球消費商機基金                                             18.31000   18.28000   0.03000    0.16411
保德信全球基礎建設基金                                             12.30000   12.30000   0.00000    0.00000
保德信全球資源基金                                                  8.35000    8.30000   0.05000    0.60241
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      34.74000   34.74000   0.00000    0.00000
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.66620    9.67690  -0.01070   -0.11057
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.50720   10.51850  -0.01130   -0.10743
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.21590    9.21330   0.00260    0.02822
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.00150    9.99870   0.00280    0.02800
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.13570    8.13490   0.00080    0.00983
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.77390   10.77280   0.00110    0.01021
保德信亞太基金                                                     20.17000   20.18000  -0.01000   -0.04955
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.41980    8.41310   0.00670    0.07964
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.20220   11.19330   0.00890    0.07951
保德信店頭市場基金                                                 24.75000   26.66000  -1.91000   -7.16429
保德信拉丁美洲基金                                                  7.34000    7.28000   0.06000    0.82418
保德信金平衡基金                                                   28.20000   29.36000  -1.16000   -3.95095
保德信金滿意基金                                                   37.07000   39.42000  -2.35000   -5.96144
保德信科技島基金                                                   22.12000   23.37000  -1.25000   -5.34874
保德信高成長基金                                                   82.08000   87.06000  -4.98000   -5.72019
保德信第一基金                                                     22.47000   23.76000  -1.29000   -5.42929
保德信貨幣市場基金                                                 15.77750   15.77710   0.00040    0.00254
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.53780   10.53760   0.00020    0.00190
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.75780   10.74300   0.01480    0.13776
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.76450   10.76020   0.00430    0.03996
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.28950   10.27150   0.01800    0.17524
保德信新世紀基金                                                    9.97000   10.57000  -0.60000   -5.67644
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.99660    7.99310   0.00350    0.04379
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.87020   10.86560   0.00460    0.04234
保德信新興趨勢組合基金                                             10.55000   10.58000  -0.03000   -0.28355
保德信瑞騰基金                                                     15.54960   15.54920   0.00040    0.00257
保德信歐洲組合基金                                                 10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.67870    9.66350   0.01520    0.15729
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.98540    9.96960   0.01580    0.15848
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.64720    9.62780   0.01940    0.20150
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.80850    9.78560   0.02290    0.23402
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.68870    9.65840   0.03030    0.31372
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.84130    9.81020   0.03110    0.31702
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.62020    9.59850   0.02170    0.22608
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.74380    9.72160   0.02220    0.22836
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.05410   10.02380   0.03030    0.30228
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.99280    9.98890   0.00390    0.03904
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型               9.99300    9.98910   0.00390    0.03904
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.97890    9.98380  -0.00490   -0.04908
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.97890    9.98380  -0.00490   -0.04908
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.86010    9.82100   0.03910    0.39813
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.05140   10.01360   0.03780    0.37749
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.81260    9.78410   0.02850    0.29129
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.90770    9.87890   0.02880    0.29153
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.55340    9.50940   0.04400    0.46270
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.43020    9.39540   0.03480    0.37039
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.00320    9.95730   0.04590    0.46097
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.00030    9.95410   0.04620    0.46413
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.12620   10.08570   0.04050    0.40156
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.19420   10.15420   0.04000    0.39393
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.06660   10.02980   0.03680    0.36691
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.06700   10.03020   0.03680    0.36689
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.94050    1.93130   0.00920    0.47636
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.66890    2.65630   0.01260    0.47434
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29050    0.28930   0.00120    0.41479
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43320    0.43140   0.00180    0.41725
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.32210    8.27990   0.04220    0.50967
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.65970   11.59940   0.06030    0.51985
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.38890    9.35980   0.02910    0.31090
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.57170   11.53530   0.03640    0.31555
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.45350    8.43120   0.02230    0.26449
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.44920   10.42160   0.02760    0.26483
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.11910   10.10170   0.01740    0.17225
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.04140   10.02380   0.01760    0.17558
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.01840   10.00980   0.00860    0.08592
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.65440   10.64510   0.00930    0.08736
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.95390    9.93780   0.01610    0.16201
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.69840    9.68770   0.01070    0.11045
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.08000   10.06880   0.01120    0.11123
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.71360    9.69470   0.01890    0.19495
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.94420    9.93910   0.00510    0.05131
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.42310   10.39290   0.03020    0.29058
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.09440    6.06780   0.02660    0.43838
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.58440   10.53820   0.04620    0.43841
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65280   11.65260   0.00020    0.00172
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.09000   17.06000  -0.97000   -5.68581
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3678.40000 3898.67000 -220.27000  -5.64988
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柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.07920   10.09210  -0.01290   -0.12782
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.01370   11.03110  -0.01740   -0.15774
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.27390   10.29780  -0.02390   -0.23209
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.91490    8.92640  -0.01150   -0.12883
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.25360    9.26830  -0.01470   -0.15861
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.09250    9.11360  -0.02110   -0.23152
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.22090   10.23410  -0.01320   -0.12898
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.67800   10.69490  -0.01690   -0.15802
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.64030   10.66500  -0.02470   -0.23160
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.27000    6.22000   0.05000    0.80386
柏瑞巨人基金                                                       11.47000   12.18000  -0.71000   -5.82923
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.65990   13.65960   0.00030    0.00220
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.69000   15.71000  -0.02000   -0.12731
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.52910   13.54540  -0.01630   -0.12034
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.85310   11.86720  -0.01410   -0.11881
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.46420   12.48830  -0.02410   -0.19298
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.78320    8.79380  -0.01060   -0.12054
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.74540    6.75360  -0.00820   -0.12142
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.66780    8.67810  -0.01030   -0.11869
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.43760    8.45640  -0.01880   -0.22232
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.65970   10.68040  -0.02070   -0.19381
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.29400    8.31230  -0.01830   -0.22016
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.02900   12.04320  -0.01420   -0.11791
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.72070   11.73480  -0.01410   -0.12016
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.97050   11.99730  -0.02680   -0.22338
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.34630   11.36830  -0.02200   -0.19352
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.93950    8.95030  -0.01080   -0.12067
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.68540    9.69690  -0.01150   -0.11859
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.64370    9.66520  -0.02150   -0.22245
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.48010    9.49840  -0.01830   -0.19266
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.36370    9.38430  -0.02060   -0.21952
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.18820   10.18590   0.00230    0.02258
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.02560   10.02280   0.00280    0.02794
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.90670    9.91160  -0.00490   -0.04944
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.99120    9.99880  -0.00760   -0.07601
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.84500    9.84290   0.00210    0.02134
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.59500    9.59230   0.00270    0.02815
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.56730    9.57210  -0.00480   -0.05015
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.65260    9.66000  -0.00740   -0.07660
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.16910   10.16690   0.00220    0.02164
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.02560   10.02280   0.00280    0.02794
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.90680    9.91170  -0.00490   -0.04944
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.99120    9.99890  -0.00770   -0.07701
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.84500    9.84280   0.00220    0.02235
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.59520    9.59250   0.00270    0.02815
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.56730    9.57210  -0.00480   -0.05015
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.65270    9.66010  -0.00740   -0.07660
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.72970   10.72890   0.00080    0.00746
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.91200   11.91250  -0.00050   -0.00420
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.29940   11.30570  -0.00630   -0.05572
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.00310    9.00240   0.00070    0.00778
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.66760    9.66800  -0.00040   -0.00414
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.53730    9.54260  -0.00530   -0.05554
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.44070   10.43990   0.00080    0.00766
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.09150   11.09200  -0.00050   -0.00451
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.91640   10.92250  -0.00610   -0.05585
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.00330    9.00260   0.00070    0.00778
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.66800    9.66840  -0.00040   -0.00414
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.53770    9.54300  -0.00530   -0.05554
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.37000   12.36000   0.01000    0.08091
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.10000   13.11000  -0.01000   -0.07628
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.60000    8.61000  -0.01000   -0.11614
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.12000    8.11000   0.01000    0.12330
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.71000   10.70000   0.01000    0.09346
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.93000   10.94000  -0.01000   -0.09141
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.21000   12.25000  -0.04000   -0.32653
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.42000   12.46000  -0.04000   -0.32103
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.16000   10.01000   0.15000    1.49850
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.30290   11.28410   0.01880    0.16661
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.36170    7.34940   0.01230    0.16736
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.72000   10.70000   0.02000    0.18692
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.32000    9.29000   0.03000    0.32293
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.59000    9.57000   0.02000    0.20899
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.46000   10.43000   0.03000    0.28763
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.40000    9.38000   0.02000    0.21322
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.42000    9.39000   0.03000    0.31949
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.46000    9.44000   0.02000    0.21186
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.40330   11.39190   0.01140    0.10007
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.03670   11.02510   0.01160    0.10521
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.16110   10.15830   0.00280    0.02756
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.28360    8.27530   0.00830    0.10030
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.27140    9.26170   0.00970    0.10473
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.31690    9.31440   0.00250    0.02684
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.61670   10.60560   0.01110    0.10466
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.01400   10.00400   0.01000    0.09996
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.14410   10.14130   0.00280    0.02761
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.60510    9.59500   0.01010    0.10526
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.95040    8.94140   0.00900    0.10066
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.84780    8.84550   0.00230    0.02600
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.34110    9.33850   0.00260    0.02784
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.77230   11.75120   0.02110    0.17956
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.20120   11.18180   0.01940    0.17350
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.63590   10.62540   0.01050    0.09882
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.94210    6.92960   0.01250    0.18039
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.64110    8.62610   0.01500    0.17389
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.24820    9.23910   0.00910    0.09849
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.11980   10.10170   0.01810    0.17918
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.65280   10.64230   0.01050    0.09866
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.35310    9.33680   0.01630    0.17458
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.85350    8.83770   0.01580    0.17878
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.44540    9.43610   0.00930    0.09856
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.18610   11.18200   0.00410    0.03667
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.74330   11.74050   0.00280    0.02385
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.76120   10.76390  -0.00270   -0.02508
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.06670    9.06330   0.00340    0.03751
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.56670    9.56440   0.00230    0.02405
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.56950    9.57190  -0.00240   -0.02507
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.06860   11.06610   0.00250    0.02259
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.98040    9.97670   0.00370    0.03709
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.25380   10.25640  -0.00260   -0.02535
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.46570    9.46220   0.00350    0.03699
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.22040    9.21700   0.00340    0.03689
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.78660    9.78430   0.00230    0.02351
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.33170    9.33400  -0.00230   -0.02464
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.90000   17.90000   0.00000    0.00000
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           16.62000   16.63000  -0.01000   -0.06013
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.83310   12.83330  -0.00020   -0.00156
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.47480   10.50380  -0.02900   -0.27609
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.42680   11.45000  -0.02320   -0.20262
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.06730   12.10850  -0.04120   -0.34026
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.92870   10.95950  -0.03080   -0.28103
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.45390    9.48000  -0.02610   -0.27532
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.99540   10.01570  -0.02030   -0.20268
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.90440    9.93820  -0.03380   -0.34010
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.88990    9.91780  -0.02790   -0.28131
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.59010    9.61660  -0.02650   -0.27557
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.79630    9.81620  -0.01990   -0.20273
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.57050   11.61000  -0.03950   -0.34022
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.83250    9.86020  -0.02770   -0.28093
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        15.02000   14.46000   0.56000    3.87275
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        23.09000   25.00000  -1.91000   -7.64000
國泰大中華基金                                                     16.58000   17.59000  -1.01000   -5.74190
國泰小龍基金                                                       13.10000   13.85000  -0.75000   -5.41516
國泰中小成長基金                                                   35.06000   37.35000  -2.29000   -6.13119
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.83020    3.83980  -0.00960   -0.25001
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       17.15000   17.16000  -0.01000   -0.05828
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.64230    0.64350  -0.00120   -0.18648
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.60500    0.60610  -0.00110   -0.18149
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.20910    2.21170  -0.00260   -0.11756
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.67330    9.66890   0.00440    0.04551
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.12760    8.12390   0.00370    0.04554
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31500    0.31520  -0.00020   -0.06345
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.55100   11.55000   0.00100    0.00866
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.66600    1.66480   0.00120    0.07208
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.93950    9.93270   0.00680    0.06846
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32620    0.32640  -0.00020   -0.06127
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.96670    3.98870  -0.02200   -0.55156
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       17.75000   17.82000  -0.07000   -0.39282
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.56860    0.57140  -0.00280   -0.49002
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.94050    2.95990  -0.01940   -0.65543
國泰中港台基金台幣級別                                             13.17000   13.23000  -0.06000   -0.45351
國泰中港台基金美元級別                                              0.42670    0.42920  -0.00250   -0.58248
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.93000   29.01000  -1.08000   -3.72285
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.35000   11.90000   0.45000    3.78151
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       36.72000   39.53000  -2.81000   -7.10853
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.46430   10.43790   0.02640    0.25292
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.27300   10.24710   0.02590    0.25275
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.29690   10.27090   0.02600    0.25314
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33760    0.33810  -0.00050   -0.14789
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.33120    0.33180  -0.00060   -0.18083
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.33190    0.33250  -0.00060   -0.18045
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.41740   12.41720   0.00020    0.00161
國泰平衡基金                                                       23.28000   24.23000  -0.95000   -3.92076
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.50200    2.51170  -0.00970   -0.38619
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        11.22000   11.24000  -0.02000   -0.17794
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.36210    0.36320  -0.00110   -0.30286
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.51230    0.51570  -0.00340   -0.65930
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       13.03000   13.03000   0.00000    0.00000
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.44750    0.44790  -0.00040   -0.08931
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.98000    5.97000   0.01000    0.16750
國泰全球資源基金美元級別                                            0.19020    0.19020   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.41090    0.41210  -0.00120   -0.29119
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.37010    0.37120  -0.00110   -0.29634
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.43630    0.43750  -0.00120   -0.27429
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           11.01000   11.03000  -0.02000   -0.18132
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.52300    0.52840  -0.00540   -1.02195
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.15000   21.18000  -0.03000   -0.14164
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.06000   22.23000  -1.17000   -5.26316
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.44550    2.46070  -0.01520   -0.61771
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.97110   11.02110  -0.05000   -0.45368
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.78380    9.82840  -0.04460   -0.45379
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.35480    0.35680  -0.00200   -0.56054
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.31640    0.31820  -0.00180   -0.56568
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.49870    0.50330  -0.00460   -0.91397
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.03000   11.08000  -0.05000   -0.45126
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.36790    0.37000  -0.00210   -0.56757
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    18.29000   18.37000  -0.08000   -0.43549
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.59060    0.59410  -0.00350   -0.58913
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             18.29000   18.38000  -0.09000   -0.48966
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.83150    0.83920  -0.00770   -0.91754
國泰科技生化基金                                                   26.77000   28.49000  -1.72000   -6.03721
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          28.50000   28.52000  -0.02000   -0.07013
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.87000   12.84000   0.03000    0.23364
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    37.78160   37.48650   0.29510    0.78722
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    20.51300   20.68140  -0.16840   -0.81426
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.38830   17.09180   0.29650    1.73475
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   39.63900   39.47890   0.16010    0.40553
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   41.14300   41.08870   0.05430    0.13215
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.72430   43.76000  -0.03570   -0.08158
國泰紐幣2021保本基金                                               12.25220   12.24950   0.00270    0.02204
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.54250   12.53470   0.00780    0.06223
國泰紐幣保本基金                                                   12.49210   12.49150   0.00060    0.00480
國泰高科技基金                                                     10.13000   10.73000  -0.60000   -5.59180
國泰國泰基金台幣I級別                                              18.13000   19.36000  -1.23000   -6.35331
國泰國泰基金台幣級別                                               18.13000   19.36000  -1.23000   -6.35331
國泰富時中國A50基金                                                17.39000   18.07000  -0.68000   -3.76314
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33500    0.33500   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.48110    0.48270  -0.00160   -0.33147
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)              11.52000   11.50000   0.02000    0.17391
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)               0.37040    0.37030   0.00010    0.02701
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.53200    0.53370  -0.00170   -0.31853
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)                10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)               0.34350    0.34400  -0.00050   -0.14535
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.49320    0.49570  -0.00250   -0.50434
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.55400   10.52920   0.02480    0.23554
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.49070    7.47310   0.01760    0.23551
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35630    0.35600   0.00030    0.08427
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.24190    0.24230  -0.00040   -0.16508
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.19410    2.20040  -0.00630   -0.28631
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.78650    9.79460  -0.00810   -0.08270
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.31510    0.31580  -0.00070   -0.22166
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       39.99620   40.06720  -0.07100   -0.17720
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            17.48000   18.46000  -0.98000   -5.30878
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.58000   11.59000  -0.01000   -0.08628
國泰新興市場基金美元級別                                            0.37400    0.37480  -0.00080   -0.21345
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.27690    2.27700  -0.00010   -0.00439
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.48280    1.48280   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33960    0.33940   0.00020    0.05893
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33620    0.33640  -0.00020   -0.05945
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22330    0.22320   0.00010    0.04480
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.41110   10.40220   0.00890    0.08556
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.65290    6.64720   0.00570    0.08575
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   15.32000   14.22000   1.10000    7.73558
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   28.74000   33.97000  -5.23000  -15.39594
國泰價值卓越基金                                                   12.26000   12.94000  -0.68000   -5.25502
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                          10.63000   10.57000   0.06000    0.56764
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.36090    0.35930   0.00160    0.44531
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.74820   38.80320  -0.05500   -0.14174
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              20.46000   20.67000  -0.21000   -1.01597
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.68000   18.64000   0.04000    0.21459
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.45000   18.53000  -1.08000   -5.82839
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.06590   12.07170  -0.00580   -0.04805
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39580    0.39610  -0.00030   -0.07574
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.58610    9.58910  -0.00300   -0.03129
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.23220    8.22360   0.00860    0.10458
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.73530   10.73870  -0.00340   -0.03166
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.33440    9.32470   0.00970    0.10402
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.22160   11.22060   0.00100    0.00891
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.81400    9.81740  -0.00340   -0.03463
第一金大中華基金                                                   23.57000   25.03000  -1.46000   -5.83300
第一金小型精選基金                                                 29.29000   31.04000  -1.75000   -5.63789
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.06000   12.08000  -0.02000   -0.16556
第一金中國世紀基金-美元                                             7.48620    7.49430  -0.00810   -0.10808
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.48680    7.49480  -0.00800   -0.10674
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.84000    8.84000   0.00000    0.00000
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.84000    8.83000   0.01000    0.11325
第一金中概平衡基金                                                 21.95000   23.22000  -1.27000   -5.46942
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.26040   15.26000   0.00040    0.00262
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.95200  177.94700   0.00500    0.00281
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.77150    9.79420  -0.02270   -0.23177
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.77150    9.79440  -0.02290   -0.23381
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 13.99290   13.96730   0.02560    0.18329
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               13.99360   13.96800   0.02560    0.18328
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               13.49000   13.45000   0.04000    0.29740
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             13.50000   13.45000   0.05000    0.37175
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.71690    9.71990  -0.00300   -0.03086
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.71990    9.72280  -0.00290   -0.02983
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.39800    9.39340   0.00460    0.04897
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.42280    9.41810   0.00470    0.04990
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.25700   10.26020  -0.00320   -0.03119
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.93410    9.92920   0.00490    0.04935
第一金全球大趨勢基金                                               23.60000   23.52000   0.08000    0.34014
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.04430    7.98590   0.05840    0.73129
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.69090    5.64960   0.04130    0.73103
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.33130    9.31860   0.01270    0.13629
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.33250    9.31970   0.01280    0.13734
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.04000    9.03000   0.01000    0.11074
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.05000    9.03000   0.02000    0.22148
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.76820    9.75500   0.01320    0.13532
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.76960    9.75630   0.01330    0.13632
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.47000    9.45000   0.02000    0.21164
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.47000    9.45000   0.02000    0.21164
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.54190    8.51940   0.02250    0.26410
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.16320   10.13640   0.02680    0.26439
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.59320    9.60940  -0.01620   -0.16858
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.59230    9.60840  -0.01610   -0.16756
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.89980    7.91680  -0.01700   -0.21473
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.77780    8.79170  -0.01390   -0.15810
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.77820    8.79210  -0.01390   -0.15810
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.23200   11.25090  -0.01890   -0.16799
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.23290   11.25180  -0.01890   -0.16797
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.01260   10.03420  -0.02160   -0.21526
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.83120   14.85460  -0.02340   -0.15753
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              13.57430   13.71580  -0.14150   -1.03166
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            13.59130   13.73320  -0.14190   -1.03326
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            12.86000   12.98000  -0.12000   -0.92450
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          12.89000   13.00000  -0.11000   -0.84615
第一金亞洲科技基金                                                 17.98000   18.16000  -0.18000   -0.99119
第一金亞洲新興市場基金                                             12.44000   12.41000   0.03000    0.24174
第一金店頭市場基金                                                  7.40000    7.85000  -0.45000   -5.73248
第一金創新趨勢基金                                                 19.55000   20.80000  -1.25000   -6.00962
第一金電子基金                                                     27.60000   29.50000  -1.90000   -6.44068
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.89000   19.42000  -1.53000   -7.87848
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           21.20000   19.67000   1.53000    7.77834
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.49000    7.63000  -0.14000   -1.83486
統一大中華中小基金(美元)                                            6.80000    6.94000  -0.14000   -2.01729
統一大中華中小基金(新台幣)                                         10.09000   10.28000  -0.19000   -1.84825
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.51000    9.54000  -0.03000   -0.31447
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
統一大滿貫基金-A類型                                               28.66000   30.36000  -1.70000   -5.59947
統一大滿貫基金-I類型                                               28.66000   30.36000  -1.70000   -5.59947
統一大龍印基金                                                     13.38000   13.43000  -0.05000   -0.37230
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.43000    8.47000  -0.04000   -0.47226
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.67000    7.71000  -0.04000   -0.51881
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.74000    8.78000  -0.04000   -0.45558
統一中小基金                                                       20.79000   22.04000  -1.25000   -5.67151
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.85740    9.86020  -0.00280   -0.02840
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.12050    9.13120  -0.01070   -0.11718
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.86380    8.86850  -0.00470   -0.05300
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.82190   11.82520  -0.00330   -0.02791
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.87380   10.88650  -0.01270   -0.11666
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.55350   10.55910  -0.00560   -0.05303
統一台灣動力基金                                                   14.06000   14.74000  -0.68000   -4.61330
統一全天候基金-A類型                                               97.17000  100.72000  -3.55000   -3.52462
統一全天候基金-I類型                                               97.26000  100.81000  -3.55000   -3.52148
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.75980    8.77390  -0.01410   -0.16070
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.39610    8.41710  -0.02100   -0.24949
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.38070    8.39770  -0.01700   -0.20244
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.12990    9.14460  -0.01470   -0.16075
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.75830    8.78020  -0.02190   -0.24942
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.73500    8.75270  -0.01770   -0.20222
統一全球債券組合基金                                               11.91840   11.92670  -0.00830   -0.06959
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.15000   16.41000  -0.26000   -1.58440
統一全球新科技基金(美元)                                           15.09000   15.45000  -0.36000   -2.33010
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.52000   14.81000  -0.29000   -1.95814
統一亞太基金                                                       23.74000   23.85000  -0.11000   -0.46122
統一亞洲大金磚基金                                                 11.68000   11.73000  -0.05000   -0.42626
統一奔騰基金                                                       49.85000   52.92000  -3.07000   -5.80121
統一強棒貨幣市場基金                                               16.66900   16.66860   0.00040    0.00240
統一強漢基金(人民幣)                                                9.44000    9.50000  -0.06000   -0.63158
統一強漢基金(美元)                                                  8.44000    8.51000  -0.07000   -0.82256
統一強漢基金(新台幣)                                               22.29000   22.44000  -0.15000   -0.66845
統一統信基金                                                       24.42000   26.15000  -1.73000   -6.61568
統一黑馬基金                                                       50.40000   53.32000  -2.92000   -5.47637
統一新亞洲科技能源基金                                             17.24000   17.32000  -0.08000   -0.46189
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.93300    7.90310   0.02990    0.37833
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.16420   10.12590   0.03830    0.37824
統一經建基金                                                       40.77000   42.44000  -1.67000   -3.93497
統一龍馬基金                                                       53.63000   57.05000  -3.42000   -5.99474
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     16.17000   17.05000  -0.88000   -5.16129
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              38.50000   40.73000  -2.23000   -5.47508
野村中國機會基金                                                   12.26000   12.28000  -0.02000   -0.16287
野村巴西基金                                                        6.06000    5.96000   0.10000    1.67785
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.93000   12.10000  -0.17000   -1.40496
野村台灣高股息基金                                                 22.20000   23.37000  -1.17000   -5.00642
野村台灣運籌基金                                                   30.18000   32.14000  -1.96000   -6.09832
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.41850    9.41540   0.00310    0.03292
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.34680    9.34950  -0.00270   -0.02888
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.43170    9.43120   0.00050    0.00530
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.73610    9.73200   0.00410    0.04213
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.58880    9.59140  -0.00260   -0.02711
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.53750    9.53710   0.00040    0.00419
野村平衡基金                                                       16.83000   17.60000  -0.77000   -4.37500
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.07000    9.02000   0.05000    0.55432
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.56000    9.52000   0.04000    0.42017
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.18000   13.11000   0.07000    0.53394
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.96000   10.91000   0.05000    0.45830
野村全球生技醫療基金                                               17.69000   17.74000  -0.05000   -0.28185
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.98620    9.98400   0.00220    0.02204
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.93800    9.93990  -0.00190   -0.01911
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.94500    9.94140   0.00360    0.03621
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.98620    9.98400   0.00220    0.02204
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.93800    9.93990  -0.00190   -0.01911
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.94500    9.94140   0.00360    0.03621
野村全球品牌基金                                                   27.21000   27.18000   0.03000    0.11038
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.37000   13.34000   0.03000    0.22489
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              11.28000   11.26000   0.02000    0.17762
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 20.21000   20.16000   0.05000    0.24802
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.60000   12.58000   0.02000    0.15898
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                     9.99840    9.99900  -0.00060   -0.00600
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.43340   10.44440  -0.01100   -0.10532
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.33750   10.34390  -0.00640   -0.06187
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.43090    9.42900   0.00190    0.02015
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               9.20670    9.21230  -0.00560   -0.06079
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.82440    8.82220   0.00220    0.02494
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.26040   11.25810   0.00230    0.02043
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.75290   10.75940  -0.00650   -0.06041
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.37410   10.37160   0.00250    0.02410
野村成長基金                                                       25.65000   27.14000  -1.49000   -5.49005
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.44850    8.44610   0.00240    0.02842
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.46720    8.47180  -0.00460   -0.05430
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.67190    8.66650   0.00540    0.06231
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.06380    9.06110   0.00270    0.02980
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.97350    8.97830  -0.00480   -0.05346
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.18930    9.18350   0.00580    0.06316
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.07000    8.08000  -0.01000   -0.12376
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.67000   11.69000  -0.02000   -0.17109
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.18840    9.20430  -0.01590   -0.17275
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.24710    9.26640  -0.01930   -0.20828
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.38390    9.39620  -0.01230   -0.13090
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.81880    9.83590  -0.01710   -0.17385
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.78290    9.80330  -0.02040   -0.20809
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.93280    9.94580  -0.01300   -0.13071
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.45400    8.45340   0.00060    0.00710
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.99510    8.99230   0.00280    0.03114
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.87450    8.87960  -0.00510   -0.05744
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.02080   13.01990   0.00090    0.00691
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.04100   12.03720   0.00380    0.03157
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.80210    9.80770  -0.00560   -0.05710
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.98620   10.00820  -0.02200   -0.21982
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.12190   10.14420  -0.02230   -0.21983
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.75200    9.77920  -0.02720   -0.27814
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.31470    9.33540  -0.02070   -0.22174
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.24460   11.26960  -0.02500   -0.22184
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.09280   10.08940   0.00340    0.03370
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.09820   11.09460   0.00360    0.03245
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.59420   10.59920  -0.00500   -0.04717
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.42130   10.41670   0.00460    0.04416
野村泰國基金                                                       41.88000   41.93000  -0.05000   -0.11925
野村高科技基金                                                      8.45000    8.90000  -0.45000   -5.05618
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.20590   10.20720  -0.00130   -0.01274
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.19970   10.20650  -0.00680   -0.06662
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.70700   10.71090  -0.00390   -0.03641
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.56850    9.58130  -0.01280   -0.13359
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.55120    9.55260  -0.00140   -0.01466
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.39670    9.41140  -0.01470   -0.15619
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.82300   11.83110  -0.00810   -0.06846
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.50460   13.50600  -0.00140   -0.01037
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.75660   10.77110  -0.01450   -0.13462
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.74420   10.74580  -0.00160   -0.01489
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.83680   10.85350  -0.01670   -0.15387
野村貨幣市場基金                                                   16.27650   16.27610   0.00040    0.00246
野村新馬基金                                                       15.65000   15.68000  -0.03000   -0.19133
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.92880    9.93380  -0.00500   -0.05033
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.78400    9.79130  -0.00730   -0.07456
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.86150    9.85780   0.00370    0.03753
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.72330    9.71840   0.00490    0.05042
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.73440    9.73880  -0.00440   -0.04518
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.75420    9.75500  -0.00080   -0.00820
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.80170    9.79680   0.00490    0.05002
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.79620    9.80050  -0.00430   -0.04388
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.78260    9.78350  -0.00090   -0.00920
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.78090    9.81400  -0.03310   -0.33727
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.75660    9.79800  -0.04140   -0.42254
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.74280    9.78070  -0.03790   -0.38750
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.78090    9.81400  -0.03310   -0.33727
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.75660    9.79800  -0.04140   -0.42254
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.74280    9.78070  -0.03790   -0.38750
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.07190   10.08040  -0.00850   -0.08432
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.86490    7.87040  -0.00550   -0.06988
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.74730   11.75540  -0.00810   -0.06890
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.67000    7.68000  -0.01000   -0.13021
野村精選貨幣市場基金                                               12.08350   12.08330   0.00020    0.00166
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.88000   11.83000   0.05000    0.42265
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.99000   10.95000   0.04000    0.36530
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.68000   10.64000   0.04000    0.37594
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.84000    7.82000   0.02000    0.25575
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.14000   11.11000   0.03000    0.27003
野村積極成長基金                                                   10.81000   11.44000  -0.63000   -5.50699
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        7.70000    8.21000  -0.51000   -6.21194
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    28.07000   29.91000  -1.84000   -6.15179
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.31450   10.33450  -0.02000   -0.19353
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.52860    8.54070  -0.01210   -0.14167
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.87510    7.89230  -0.01720   -0.21793
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.80570    7.81910  -0.01340   -0.17138
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.69960   11.71590  -0.01630   -0.13913
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.53310   10.55610  -0.02300   -0.21788
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.47370   10.49180  -0.01810   -0.17252
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.54000   10.56000  -0.02000   -0.18939
野村環球基金-人民幣計價                                            15.99000   16.02000  -0.03000   -0.18727
野村環球基金-美元計價                                              12.47000   12.51000  -0.04000   -0.31974
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    17.53000   17.56000  -0.03000   -0.17084
野村鴻利基金                                                       19.23000   20.21000  -0.98000   -4.84908
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.86440   16.86420   0.00020    0.00119
野村鴻運基金                                                       16.27000   17.42000  -1.15000   -6.60161
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      8.74000    8.68000   0.06000    0.69124
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     11.80000   11.87000  -0.07000   -0.58972
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.67000    9.70000  -0.03000   -0.30928
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.37000   14.42000  -0.05000   -0.34674
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.12650   10.13040  -0.00390   -0.03850
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.28460   13.28990  -0.00530   -0.03988
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.01740   10.00260   0.01480    0.14796
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.89980    9.87880   0.02100    0.21258
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.60650    9.60660  -0.00010   -0.00104
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.60490    9.60680  -0.00190   -0.01978
凱基台商天下基金                                                   12.24000   12.23000   0.01000    0.08177
凱基台灣精五門基金                                                 17.66000   18.79000  -1.13000   -6.01384
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       39.15690   38.79050   0.36640    0.94456
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   39.39180   39.33560   0.05620    0.14287
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.32510   40.10090   0.22420    0.55909
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.65870   10.67210  -0.01340   -0.12556
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.82000   12.90000  -0.08000   -0.62016
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.50970   11.57450  -0.06480   -0.55985
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.40000   11.45000  -0.05000   -0.43668
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.55000   11.54980   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       23.56000   24.86000  -1.30000   -5.22928
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.22000   22.49000  -0.27000   -1.20053
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.41840   21.77480  -0.35640   -1.63675
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.70000   16.71000  -0.01000   -0.05984
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.87430   15.90140  -0.02710   -0.17043
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.31000    7.32000  -0.01000   -0.13661
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       12.20000   12.28000  -0.08000   -0.65147
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.81050   11.92310  -0.11260   -0.94439
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       11.36000   11.42000  -0.06000   -0.52539
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.98510   12.13500  -0.14990   -1.23527
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.35000   12.45000  -0.10000   -0.80321
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.37000   13.46000  -0.09000   -0.66865
凱基護城河基金-美元計價B                                           13.03050   13.17850  -0.14800   -1.12304
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.62000   13.64000  -0.02000   -0.14663
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         35.01000   34.96000   0.05000    0.14302
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.15000   31.07000   0.08000    0.25748
富邦上証180基金                                                    26.27000   27.43000  -1.16000   -4.22895
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.17460    0.17530  -0.00070   -0.39932
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.41000    5.42000  -0.01000   -0.18450
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    8.20000    7.87000   0.33000    4.19314
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   32.08000   34.66000  -2.58000   -7.44374
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.05540   11.05560  -0.00020   -0.00181
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.20230   10.20450  -0.00220   -0.02156
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.81430    9.79690   0.01740    0.17761
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.63090    9.63110  -0.00020   -0.00208
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.81600    8.81780  -0.00180   -0.02041
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.48770    8.47270   0.01500    0.17704
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.29130   20.18220   0.10910    0.54058
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.38800   11.38700   0.00100    0.00878
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.40010   10.37890   0.02120    0.20426
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.90130   12.89000   0.01130    0.08766
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.89890    1.89900  -0.00010   -0.00527
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.35030    9.34210   0.00820    0.08777
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.42460    1.42470  -0.00010   -0.00702
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.77320   11.77270   0.00050    0.00425
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71100    1.71090   0.00010    0.00584
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.13680   10.13640   0.00040    0.00395
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.49200    1.49190   0.00010    0.00670
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.70000   14.18000   0.52000    3.66714
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  22.56000   24.34000  -1.78000   -7.31306
富邦日本東証基金                                                   22.03000   22.85000  -0.82000   -3.58862
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    43.59000   45.71000  -2.12000   -4.63793
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    43.38000   46.46000  -3.08000   -6.62936
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    47.48000   50.81000  -3.33000   -6.55383
富邦台灣心基金                                                     18.85000   20.13000  -1.28000   -6.35867
富邦台灣釆吉50基金                                                 44.83000   47.92000  -3.09000   -6.44825
富邦台灣科技指數基金                                               48.93000   52.52000  -3.59000   -6.83549
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   41.06370   40.81500   0.24870    0.60933
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF   41.78260   41.74240   0.04020    0.09630
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.28620    0.28460   0.00160    0.56219
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.06000    9.00000   0.06000    0.66667
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.53030    2.52140   0.00890    0.35298
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33750    0.33740   0.00010    0.02964
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.45920   10.46580  -0.00660   -0.06306
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.19170    2.18410   0.00760    0.34797
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32280    0.32280   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.00260    9.00820  -0.00560   -0.06217
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             20.83000   20.97000  -0.14000   -0.66762
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 15.48000   15.41000   0.07000    0.45425
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 26.35000   26.64000  -0.29000   -1.08859
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.64900   15.64860   0.00040    0.00256
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          40.05790   39.88260   0.17530    0.43954
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   39.34180   39.10310   0.23870    0.61044
富邦長紅基金                                                       53.71000   56.69000  -2.98000   -5.25666
富邦科技基金                                                       19.71000   20.78000  -1.07000   -5.14918
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.76660   40.62160   0.14500    0.35695
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        38.30550   37.97120   0.33430    0.88040
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          38.87230   38.68070   0.19160    0.49534
富邦恒生國企ETF基金                                                19.25000   19.80000  -0.55000   -2.77778
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              15.06000   14.59000   0.47000    3.22138
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              24.36000   25.85000  -1.49000   -5.76402
富邦高成長基金                                                     20.63000   21.99000  -1.36000   -6.18463
富邦基金A類型                                                      11.55000   12.14000  -0.59000   -4.85997
富邦基金I類型                                                      11.55000   12.14000  -0.59000   -4.85997
富邦深証100基金                                                     8.10000    8.57000  -0.47000   -5.48425
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.14000   20.10000   0.04000    0.19900
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41420    0.41450  -0.00030   -0.07238
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.30470   12.34220  -0.03750   -0.30384
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.48070    9.50960  -0.02890   -0.30390
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30590    0.30600  -0.00010   -0.03268
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.80730    8.83410  -0.02680   -0.30337
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                8.84190    8.88880  -0.04690   -0.52763
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.37580    9.41290  -0.03710   -0.39414
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                8.68500    8.73110  -0.04610   -0.52800
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.20180    9.23810  -0.03630   -0.39294
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.68000   20.02000  -1.34000   -6.69331
富邦精準基金                                                       39.30000   41.52000  -2.22000   -5.34682
富邦精銳中小基金                                                    9.28000    9.92000  -0.64000   -6.45161
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.36000   16.43000  -1.07000   -6.51248
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.57000   21.90000  -1.33000   -6.07306
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.31000    7.72000   0.59000    7.64249
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              12.41000   14.68000  -2.27000  -15.46322
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.63000   19.60000   0.03000    0.15306
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.97450    9.99330  -0.01880   -0.18813
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.74000    9.75850  -0.01850   -0.18958
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.93330    9.93470  -0.00140   -0.01409
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.68310    9.70140  -0.01830   -0.18863
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.41390    9.43180  -0.01790   -0.18978
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.58300    9.58440  -0.00140   -0.01461
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   28.31000   30.03000  -1.72000   -5.72761
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.88070    9.86540   0.01530    0.15509
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.85440    9.84420   0.01020    0.10361
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.83000    9.81940   0.01060    0.10795
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.88050    9.86530   0.01520    0.15408
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.85440    9.84420   0.01020    0.10361
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.83010    9.81950   0.01060    0.10795
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.59840    8.61200  -0.01360   -0.15792
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.16500    9.18430  -0.01930   -0.21014
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.86480    8.88320  -0.01840   -0.20713
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.70340    9.71910  -0.01570   -0.16154
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.74520    9.76580  -0.02060   -0.21094
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.43250    9.45200  -0.01950   -0.20631
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.51660    9.53580  -0.01920   -0.20135
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.21420    8.20670   0.00750    0.09139
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.28250    9.27860   0.00390    0.04203
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.74740    8.74330   0.00410    0.04689
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.33860   10.32920   0.00940    0.09100
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.14820   10.14400   0.00420    0.04140
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.64230    9.63770   0.00460    0.04773
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.87810    8.87400   0.00410    0.04620
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.48480    9.48010   0.00470    0.04958
富達卓越領航全球組合基金                                           15.23000   15.18000   0.05000    0.32938
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.43510    8.42560   0.00950    0.11275
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.16260    9.15700   0.00560    0.06116
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.82710    8.82140   0.00570    0.06462
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.69230    9.68140   0.01090    0.11259
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.69560    9.68960   0.00600    0.06192
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.37820    9.37230   0.00590    0.06295
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.92700    8.92100   0.00600    0.06726
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.45980    9.45340   0.00640    0.06770
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.85000    8.86000  -0.01000   -0.11287
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.33000    8.32000   0.01000    0.12019
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.40000    7.43000  -0.03000   -0.40377
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.43000    8.46000  -0.03000   -0.35461
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.28000    8.29000  -0.01000   -0.12063
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.74260    9.74880  -0.00620   -0.06360
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.20780    9.21970  -0.01190   -0.12907
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.82520    8.83140  -0.00620   -0.07020
富蘭克林華美中華基金                                               11.19000   11.18000   0.01000    0.08945
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               17.52000   18.52000  -1.00000   -5.39957
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.15000   19.11000  -0.96000   -5.02355
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.87000   10.88000  -0.01000   -0.09191
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.77680    7.76780   0.00900    0.11586
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.84380    8.83970   0.00410    0.04638
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.58230    9.57780   0.00450    0.04698
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.15350    9.14280   0.01070    0.11703
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.09730   11.10750  -0.01020   -0.09183
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.68080    8.68880  -0.00800   -0.09207
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        9.05520    9.06350  -0.00830   -0.09158
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.35620   13.38560  -0.02940   -0.21964
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.26170   10.28420  -0.02250   -0.21878
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.14870   10.17020  -0.02150   -0.21140
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.62200    7.63810  -0.01610   -0.21079
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.06130    9.08050  -0.01920   -0.21144
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.75820   10.77270  -0.01450   -0.13460
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.54460    7.55490  -0.01030   -0.13634
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.98800    9.00020  -0.01220   -0.13555
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.44420   10.46700  -0.02280   -0.21783
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.66780    7.68450  -0.01670   -0.21732
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.09110    8.09600  -0.00490   -0.06052
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.06280    9.07470  -0.01190   -0.13113
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.88880    9.90180  -0.01300   -0.13129
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.52680   12.53440  -0.00760   -0.06063
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.42000    8.43000  -0.01000   -0.11862
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.69000    8.69000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.20000    9.20000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.70000   10.71000  -0.01000   -0.09337
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           9.04000    9.21000  -0.17000   -1.84582
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.89000   12.12000  -0.23000   -1.89769
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             9.09000    9.09000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.58000    8.57000   0.01000    0.11669
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.37000    9.37000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.10000    9.10000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.02430   13.07980  -0.05550   -0.42432
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.61000    9.58000   0.03000    0.31315
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.61000    9.58000   0.03000    0.31315
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.57000    9.55000   0.02000    0.20942
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.57000    9.55000   0.02000    0.20942
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.23000   10.20000   0.03000    0.29412
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.09000   10.06000   0.03000    0.29821
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.09000   10.06000   0.03000    0.29821
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.32000    9.33000  -0.01000   -0.10718
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.58000    9.58000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美第一富基金                                             33.67000   35.65000  -1.98000   -5.55400
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.30990   10.30960   0.00030    0.00291
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               9.30000    9.32000  -0.02000   -0.21459
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                            10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.65000   14.69000  -0.04000   -0.27229
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.55000   13.57000  -0.02000   -0.14738
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.79000   15.79000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      8.09640    8.04930   0.04710    0.58514
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.99350   10.03280  -0.03930   -0.39172
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.39370    9.40190  -0.00820   -0.08722
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.87320   10.88280  -0.00960   -0.08821
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.73210    6.73680  -0.00470   -0.06977
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.85110    8.86360  -0.01250   -0.14103
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.00850   10.02260  -0.01410   -0.14068
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.41510   10.42240  -0.00730   -0.07004
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復華1至5年期高收益債券基金                                         20.26000   20.24000   0.02000    0.09881
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.66550   11.66380   0.00170    0.01458
復華人生目標基金                                                   34.68410   35.34320  -0.65910   -1.86486
復華大中華中小策略基金                                              7.99000    8.01000  -0.02000   -0.24969
復華中小精選基金                                                   57.57000   61.87000  -4.30000   -6.95006
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             49.69500   49.21120   0.48380    0.98311
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.43000    8.44000  -0.01000   -0.11848
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.50000    7.50000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.89000   10.93000  -0.04000   -0.36597
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.51000    9.53000  -0.02000   -0.20986
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
復華台灣智能基金                                                   11.71000   11.60000   0.11000    0.94828
復華全方位基金                                                     26.01000   27.48000  -1.47000   -5.34934
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.04000   13.01000   0.03000    0.23059
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.56000   20.47000   0.09000    0.43967
復華全球平衡基金-美元                                               9.21000    9.24000  -0.03000   -0.32468
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.68000   19.70000  -0.02000   -0.10152
復華全球物聯網科技基金-美元                                        15.74000   15.79000  -0.05000   -0.31666
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      15.19000   15.22000  -0.03000   -0.19711
復華全球原物料基金                                                  9.62000    9.57000   0.05000    0.52247
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.84000   12.78000   0.06000    0.46948
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.44920   11.45600  -0.00680   -0.05936
復華全球債券基金                                                   13.18440   13.19480  -0.01040   -0.07882
復華全球債券組合基金                                               14.60000   14.60000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.20000   14.14000   0.06000    0.42433
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.91000    9.87000   0.04000    0.40527
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.48000    9.49000  -0.01000   -0.10537
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                               13.44370   13.44340   0.00030    0.00223
復華亞太平衡基金                                                   11.30000   11.36000  -0.06000   -0.52817
復華亞太成長基金                                                   13.77000   13.88000  -0.11000   -0.79251
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.05000    9.06000  -0.01000   -0.11038
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
復華東協世紀基金                                                   11.79000   11.79000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金A                                            12.84000   12.75000   0.09000    0.70588
復華南非幣長期收益基金B                                             7.84000    7.78000   0.06000    0.77121
復華南非幣短期收益基金A                                            13.60000   13.58000   0.02000    0.14728
復華南非幣短期收益基金B                                             8.90000    8.89000   0.01000    0.11249
復華美國新星基金-美元                                              12.51000   12.49000   0.02000    0.16013
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.69000   12.65000   0.04000    0.31621
復華恒生基金                                                       19.25000   19.83000  -0.58000   -2.92486
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.63000    9.31000   0.32000    3.43716
復華恒生單日正向二倍基金                                           25.41000   27.25000  -1.84000   -6.75229
復華神盾基金                                                       22.43900   23.11840  -0.67940   -2.93878
復華高成長基金                                                     57.86000   61.31000  -3.45000   -5.62714
復華高益策略組合基金                                               13.07000   13.07000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.40490   14.40460   0.00030    0.00208
復華富時不動產證券化基金                                           18.50000   18.46000   0.04000    0.21668
復華富時台灣高股息低波動基金                                       50.05000   53.00000  -2.95000   -5.56604
復華復華基金                                                       18.01000   19.12000  -1.11000   -5.80544
復華華人世紀基金                                                   15.36000   15.35000   0.01000    0.06515
復華傳家二號基金                                                   27.87950   28.56260  -0.68310   -2.39159
復華傳家基金                                                       19.48790   20.47180  -0.98390   -4.80612
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.67000   14.66000   0.01000    0.06821
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.39000   11.42000  -0.03000   -0.26270
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.98000   14.01000  -0.03000   -0.21413
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.55000    9.57000  -0.02000   -0.20899
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            11.73000   11.73000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     18.97000   18.96000   0.01000    0.05274
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.28000    9.28000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.40000    5.40000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.01000   11.99000   0.02000    0.16681
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.08000   12.09000  -0.01000   -0.08271
復華新興市場短期收益基金                                           10.81000   10.82000  -0.01000   -0.09242
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.74000    8.75000  -0.01000   -0.11429
復華滬深300 A股基金                                                19.25000   20.15000  -0.90000   -4.46650
復華數位經濟基金                                                   42.36000   45.27000  -2.91000   -6.42810
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.77230    9.76770   0.00460    0.04709
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.59850    9.59270   0.00580    0.06046
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.92700    9.92230   0.00470    0.04737
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.71610    9.71030   0.00580    0.05973
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.58810    9.59290  -0.00480   -0.05004
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.13380   10.12500   0.00880    0.08691
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.63220    9.63470  -0.00250   -0.02595
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.18170   10.17050   0.01120    0.11012
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.63140    9.63380  -0.00240   -0.02491
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.18350   10.17230   0.01120    0.11010
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.92020    9.92550  -0.00530   -0.05340
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.97360    9.97550  -0.00190   -0.01905
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.02630   10.01460   0.01170    0.11683
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.86440    9.88170  -0.01730   -0.17507
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.65990   10.84590  -0.18600   -1.71493
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.90220    9.91590  -0.01370   -0.13816
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.86460    9.88180  -0.01720   -0.17406
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.65790   10.84390  -0.18600   -1.71525
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.90240    9.91610  -0.01370   -0.13816
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.98890    9.98910  -0.00020   -0.00200
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.19610    9.21190  -0.01580   -0.17152
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.22500    8.22660  -0.00160   -0.01945
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.23150    8.22200   0.00950    0.11554
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.54000   11.55990  -0.01990   -0.17215
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.34660   10.34870  -0.00210   -0.02029
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.47420   10.46210   0.01210    0.11566
景順主流基金                                                       14.17000   15.13000  -0.96000   -6.34501
景順台灣科技基金                                                   24.50000   26.46000  -1.96000   -7.40741
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.07000    9.06000   0.01000    0.11038
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.96000   10.96000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
景順全球科技基金                                                   22.35000   22.32000   0.03000    0.13441
景順全球康健基金                                                   19.75000   19.72000   0.03000    0.15213
景順貨幣市場基金                                                   15.94450   15.94420   0.00030    0.00188
景順潛力基金                                                       25.93000   27.73000  -1.80000   -6.49116
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.03000   14.08000  -0.05000   -0.35511
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.16000   13.19000  -0.03000   -0.22745
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.02000   11.07000  -0.05000   -0.45167
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.24000   11.27000  -0.03000   -0.26619
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.28000   11.31000  -0.03000   -0.26525
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.52000   11.52000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.64000    9.70000  -0.06000   -0.61856
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.84000    9.88000  -0.04000   -0.40486
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.63900    8.63410   0.00490    0.05675
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.92540    7.91680   0.00860    0.10863
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.09890   11.09270   0.00620    0.05589
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.16190   10.15090   0.01100    0.10836
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.34000    7.36000  -0.02000   -0.27174
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.01000    7.02000  -0.01000   -0.14245
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.32700    9.36960  -0.04260   -0.45466
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.55550    9.58640  -0.03090   -0.32233
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.68480    9.65450   0.03030    0.31384
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.92490    9.88040   0.04450    0.45039
華南永昌永昌基金                                                   16.21000   17.31000  -1.10000   -6.35471
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.28440   14.28760  -0.00320   -0.02240
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.21000   10.31000  -0.10000   -0.96993
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.20000    9.24000  -0.04000   -0.43290
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.52000    9.55000  -0.03000   -0.31414
華南永昌全球精品基金                                               15.77000   15.66000   0.11000    0.70243
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.99000   11.05000  -0.06000   -0.54299
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           11.01000   11.06000  -0.05000   -0.45208
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.30000   13.31000  -0.01000   -0.07513
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.24000   13.24000   0.00000    0.00000
華南永昌物聯網精選基金                                              9.23000   10.03000  -0.80000   -7.97607
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.21480   16.21430   0.00050    0.00308
華南永昌龍盈平衡基金                                               21.49440   22.47070  -0.97630   -4.34477
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.94400   11.94370   0.00030    0.00251
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.22070   10.21760   0.00310    0.03034
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.10470   10.08150   0.02320    0.23012
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.77340    9.77050   0.00290    0.02968
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.63170    9.60960   0.02210    0.22998
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.02580   10.02360   0.00220    0.02195
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.85620    9.83440   0.02180    0.22167
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.68230    9.68020   0.00210    0.02169
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.50940    9.48840   0.02100    0.22132
華頓中小型基金                                                     21.77000   22.91000  -1.14000   -4.97599
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.47820   11.46990   0.00830    0.07236
華頓台灣基金                                                       22.46000   23.74000  -1.28000   -5.39174
華頓平安貨幣市場基金                                               11.52620   11.52590   0.00030    0.00260
華頓全球時尚精品基金                                               17.26000   17.29000  -0.03000   -0.17351
華頓全球高收益債券基金A                                            13.45840   13.47080  -0.01240   -0.09205
華頓全球高收益債券基金B                                             8.25030    8.25790  -0.00760   -0.09203
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.95000    5.96000  -0.01000   -0.16779
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.50420    2.50180   0.00240    0.09593
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.20150   11.15880   0.04270    0.38266
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.36170    0.36080   0.00090    0.24945
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.21850   11.20560   0.01290    0.11512
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.16770   10.16170   0.00600    0.05905
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.97640    9.93620   0.04020    0.40458
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.96230    8.92620   0.03610    0.40443
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.13910   10.11200   0.02710    0.26800
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.13140    9.10950   0.02190    0.24041
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.87000    9.98000  -0.11000   -1.10220
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.50000    8.57000  -0.07000   -0.81680
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.08000    9.17000  -0.09000   -0.98146
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.50630    2.50440   0.00190    0.07587
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.04760    2.04970  -0.00210   -0.10245
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.65680   11.63100   0.02580    0.22182
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.38420    9.36350   0.02070    0.22107
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36140    0.36060   0.00080    0.22185
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29550    0.29510   0.00040    0.13555
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.19000    3.20000  -0.01000   -0.31250
匯豐中國動力基金(台幣)                                             14.28000   14.28000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.46000    0.46000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   21.99000   23.37000  -1.38000   -5.90501
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.48000   12.49000  -0.01000   -0.08006
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.46000    8.45000   0.01000    0.11834
匯豐安富基金                                                       24.17000   25.05000  -0.88000   -3.51297
匯豐成功基金                                                       39.41000   42.21000  -2.80000   -6.63350
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                     10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.12000   11.13000  -0.01000   -0.08985
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.72000   10.73000  -0.01000   -0.09320
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.57360    2.57740  -0.00380   -0.14744
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.32550    2.32950  -0.00400   -0.17171
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.43030   11.42420   0.00610    0.05340
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.74600    7.73970   0.00630    0.08140
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37240    0.37240   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32840    0.32840   0.00000    0.00000
匯豐金磚動力基金                                                   13.53000   13.54000  -0.01000   -0.07386
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98450   14.98430   0.00020    0.00133
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.63000    4.63000   0.00000    0.00000
匯豐新鑽動力基金                                                   10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.33160    5.28840   0.04320    0.81688
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.97730    8.93430   0.04300    0.48129
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 47.30000   50.27000  -2.97000   -5.90810
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 47.30000   50.27000  -2.97000   -5.90810
匯豐龍騰電子基金                                                   31.21000   32.93000  -1.72000   -5.22320
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.14000   12.15770  -0.01770   -0.14559
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     16.82000   17.64000  -0.82000   -4.64853
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.93000    8.94000  -0.01000   -0.11186
新光中國成長基金(美元)                                              8.89000    8.92000  -0.03000   -0.33632
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.90000    8.94000  -0.04000   -0.44743
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.45220   10.41300   0.03920    0.37645
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.62620    9.63110  -0.00490   -0.05088
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.97210    9.97940  -0.00730   -0.07315
新光台灣富貴基金                                                   20.72000   21.94000  -1.22000   -5.56062
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.79000   11.84000  -0.05000   -0.42230
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.54000   11.60000  -0.06000   -0.51724
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.97240    9.96470   0.00770    0.07727
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.79170    9.78650   0.00520    0.05313
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.57080    9.56350   0.00730    0.07633
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.38590    9.38100   0.00490    0.05223
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.62000    9.57000   0.05000    0.52247
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  11.02000   10.99000   0.03000    0.27298
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                10.20000   10.18000   0.02000    0.19646
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                10.25000   10.22000   0.03000    0.29354
新光吉星貨幣市場基金                                               15.45200   15.45160   0.00040    0.00259
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                      10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
新光多重資產基金(A累積)美元                                         9.08000    9.07000   0.01000    0.11025
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-美金                                              21.52000   21.62000  -0.10000   -0.46253
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.91000   22.01000  -0.10000   -0.45434
新光兩岸優勢基金                                                   10.39000   10.43000  -0.04000   -0.38351
新光店頭基金                                                       20.87000   22.30000  -1.43000   -6.41256
新光南非幣保本基金                                                 12.00000   11.99000   0.01000    0.08340
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.41000   10.38000   0.03000    0.28902
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.64000    9.61000   0.03000    0.31217
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.14000    9.11000   0.03000    0.32931
新光特選內需收益ETF基金                                            19.65000   20.64000  -0.99000   -4.79651
新光創新科技基金                                                   13.42000   14.14000  -0.72000   -5.09194
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.78950    9.77480   0.01470    0.15039
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.05670   10.06440  -0.00770   -0.07651
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.68320    9.69410  -0.01090   -0.11244
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.20130    9.18680   0.01450    0.15784
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.45960    9.46690  -0.00730   -0.07711
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.10460    9.11480  -0.01020   -0.11191
新光澳幣八年期保本基金                                             10.56000   10.43000   0.13000    1.24640
新光澳幣十年期保本基金                                             10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.00000   11.97000   0.03000    0.25063
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.07980   10.06510   0.01470    0.14605
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.59820    9.58420   0.01400    0.14607
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.59410    9.58160   0.01250    0.13046
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.99260    9.97960   0.01300    0.13027
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.92930    9.93060  -0.00130   -0.01309
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.53000    9.53120  -0.00120   -0.01259
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.53620    9.53910  -0.00290   -0.03040
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.93360    9.93660  -0.00300   -0.03019
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.19000    7.27000  -0.08000   -1.10041
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.72000    8.64000   0.08000    0.92593
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.82620    9.81870   0.00750    0.07638
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.27820    9.27130   0.00690    0.07442
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.72590    9.72330   0.00260    0.02674
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.25440    9.25200   0.00240    0.02594
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.35450    9.35210   0.00240    0.02566
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.88340    9.88060   0.00280    0.02834
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.84050   13.82830   0.01220    0.08822
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.41530    8.40790   0.00740    0.08801
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        37.14900   36.81890   0.33010    0.89655
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  37.94380   37.57370   0.37010    0.98500
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  39.55170   39.21690   0.33480    0.85371
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.23590   11.23510   0.00080    0.00712
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.97280    9.97610  -0.00330   -0.03308
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      11.59160   11.62380  -0.03220   -0.27702
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         8.60540    8.64490  -0.03950   -0.45692
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.94000    8.97000  -0.03000   -0.33445
群益大印度基金-人民幣                                              11.84220   11.86010  -0.01790   -0.15093
群益大印度基金-美元                                                11.06200   11.09870  -0.03670   -0.33067
群益大印度基金-新臺幣                                              10.53000   10.55000  -0.02000   -0.18957
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.36320   12.33330   0.02990    0.24243
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.84200   11.83460   0.00740    0.06253
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.17000   11.14000   0.03000    0.26930
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.35170   11.32430   0.02740    0.24196
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.92210    9.91590   0.00620    0.06253
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.38000    9.36000   0.02000    0.21368
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.92140    9.89740   0.02400    0.24249
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.70650    8.70110   0.00540    0.06206
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.24000    9.22000   0.02000    0.21692
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.48040    9.45750   0.02290    0.24214
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.59820    8.59280   0.00540    0.06284
群益中小型股基金                                                   36.13000   38.86000  -2.73000   -7.02522
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.58990    9.59060  -0.00070   -0.00730
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.84310    8.85960  -0.01650   -0.18624
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.32820    8.33240  -0.00420   -0.05041
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.39230    8.39280  -0.00050   -0.00596
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.73820    7.75260  -0.01440   -0.18574
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.28840    7.29210  -0.00370   -0.05074
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.00980   11.01890  -0.00910   -0.08259
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.63620   10.66100  -0.02480   -0.23262
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.83420    9.84890  -0.01470   -0.14926
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.85870    7.87750  -0.01880   -0.23865
群益中國新機會基金N-美元                                            7.16730    7.19740  -0.03010   -0.41821
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.69000    7.71000  -0.02000   -0.25940
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.96950    6.98620  -0.01670   -0.23904
群益中國新機會基金-美元                                             7.66360    7.69570  -0.03210   -0.41712
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.34000    7.36000  -0.02000   -0.27174
群益平衡王基金                                                     18.07070   18.36700  -0.29630   -1.61322
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.10000    8.07000   0.03000    0.37175
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.85000    5.82000   0.03000    0.51546
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.83960   10.74910   0.09050    0.84193
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.27660   10.20910   0.06750    0.66117
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.78000    9.70000   0.08000    0.82474
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.63970    9.55920   0.08050    0.84212
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.13860    9.07860   0.06000    0.66089
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.70000    8.63000   0.07000    0.81112
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.85100    9.82030   0.03070    0.31262
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.64800    9.62410   0.02390    0.24833
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.12050    9.09200   0.02850    0.31346
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.04820    9.02580   0.02240    0.24818
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.05000    9.02000   0.03000    0.33259
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.90810    9.87710   0.03100    0.31386
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.95060    9.92590   0.02470    0.24884
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.10000   10.07000   0.03000    0.29791
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.28110    9.25210   0.02900    0.31344
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.68120    9.65710   0.02410    0.24956
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.18750   10.18400   0.00350    0.03437
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.31410    7.31160   0.00250    0.03419
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.16960   10.18360  -0.01400   -0.13748
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.05780   10.08010  -0.02230   -0.22123
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.22140   10.22560  -0.00420   -0.04107
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.93410    9.94780  -0.01370   -0.13772
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.85800    9.87980  -0.02180   -0.22065
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.01830   10.02250  -0.00420   -0.04191
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.16970   10.18370  -0.01400   -0.13747
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.05770   10.08010  -0.02240   -0.22222
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.22150   10.22580  -0.00430   -0.04205
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.93420    9.94790  -0.01370   -0.13772
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.85790    9.87980  -0.02190   -0.22166
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.01830   10.02250  -0.00420   -0.04191
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.87040    9.86730   0.00310    0.03142
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.53000   11.51000   0.02000    0.17376
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.15060   16.14540   0.00520    0.03221
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.99000   15.97000   0.02000    0.12523
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.34000   10.26000   0.08000    0.77973
群益印度中小基金N-美元                                              7.82910    7.86740  -0.03830   -0.48682
群益印度中小基金N-新臺幣                                            7.43000    7.45000  -0.02000   -0.26846
群益印度中小基金-人民幣                                            12.71170   12.75090  -0.03920   -0.30743
群益印度中小基金-美元                                              11.19780   11.25250  -0.05470   -0.48611
群益印度中小基金-新臺幣                                            13.00000   13.05000  -0.05000   -0.38314
群益多利策略組合基金                                               11.44000   11.45000  -0.01000   -0.08734
群益多重收益組合基金                                               13.54000   13.54000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               15.17000   15.20000  -0.03000   -0.19737
群益安家基金                                                       22.63800   23.54450  -0.90650   -3.85016
群益安穩貨幣市場基金                                               16.09400   16.09360   0.00040    0.00249
群益那斯達克生技基金                                               23.75000   23.81000  -0.06000   -0.25199
群益亞太中小基金                                                   10.66000   10.70000  -0.04000   -0.37383
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.37000   15.44000  -0.07000   -0.45337
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.65020    9.65960  -0.00940   -0.09731
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.36050    7.36770  -0.00720   -0.09772
群益店頭市場基金                                                   82.17000   87.83000  -5.66000   -6.44427
群益東方盛世基金                                                    8.73000    8.76000  -0.03000   -0.34247
群益東協成長基金-人民幣                                            12.64410   12.60280   0.04130    0.32770
群益東協成長基金-美元                                              11.02340   11.00700   0.01640    0.14900
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.94000   10.91000   0.03000    0.27498
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.15980   11.17790  -0.01810   -0.16193
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.57830   10.60410  -0.02580   -0.24330
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.06610   10.08420  -0.01810   -0.17949
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.65460    9.67020  -0.01560   -0.16132
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.15460    9.17690  -0.02230   -0.24300
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.70930    8.72490  -0.01560   -0.17880
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.44800    9.46330  -0.01530   -0.16168
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.31750    9.34020  -0.02270   -0.24304
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.72950    9.74690  -0.01740   -0.17852
群益長安基金                                                       24.46000   26.11000  -1.65000   -6.31942
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.18050   10.18160  -0.00110   -0.01080
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.40060   15.40220  -0.00160   -0.01039
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.93000   14.91000   0.02000    0.13414
群益真善美基金                                                     15.68220   15.76790  -0.08570   -0.54351
群益馬拉松基金                                                    108.52000  114.61000  -6.09000   -5.31367
群益馬拉松基金I類型                                               108.61000  114.69000  -6.08000   -5.30125
群益深証中小板基金                                                 10.48000   11.22000  -0.74000   -6.59537
群益創新科技基金                                                   28.00000   29.52000  -1.52000   -5.14905
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.97480    8.96470   0.01010    0.11266
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.20400    8.20940  -0.00540   -0.06578
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.58000    8.58000   0.00000    0.00000
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.77350    9.76240   0.01110    0.11370
群益華夏盛世基金-美元                                               9.04610    9.05200  -0.00590   -0.06518
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.98000   14.96000   0.02000    0.13369
群益奧斯卡基金                                                     23.59000   24.96000  -1.37000   -5.48878
群益新興金鑽基金-美元                                              10.96030   10.89300   0.06730    0.61783
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.40000    8.34000   0.06000    0.71942
群益葛萊美基金                                                     20.00000   21.16000  -1.16000   -5.48204
群益道瓊美國地產ETF基金                                            19.96000   19.88000   0.08000    0.40241
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         9.07000    8.43000   0.64000    7.59193
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        10.92000   12.92000  -2.00000  -15.47988
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.85740   11.88280  -0.02540   -0.21375
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.14130   11.16160  -0.02030   -0.18187
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.11020   11.13450  -0.02430   -0.21824
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.51470    8.53300  -0.01830   -0.21446
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.90390    8.92020  -0.01630   -0.18273
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.22000    8.23000  -0.01000   -0.12151
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.53890    8.55750  -0.01860   -0.21735
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.99270   10.01100  -0.01830   -0.18280
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.84860    9.86660  -0.01800   -0.18243
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.79000    9.22000  -0.43000   -4.66377
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.29000    9.75000  -0.46000   -4.71795
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
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德信大發基金                                                       24.82000   26.27000  -1.45000   -5.51960
德信中國精選成長基金                                               10.43000   10.40000   0.03000    0.28846
德信台灣主流中小基金                                               15.09000   16.00000  -0.91000   -5.68750
德信新興股票組合基金                                               10.43000   10.49000  -0.06000   -0.57197
德信萬保貨幣市場基金                                               11.93950   11.93920   0.00030    0.00251
德信萬瑞基金                                                       10.74180   10.73070   0.01110    0.10344
德信數位時代基金                                                   24.42000   25.97000  -1.55000   -5.96843
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.01590   10.00750   0.00840    0.08394
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.95760    9.96200  -0.00440   -0.04417
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.66820   11.66790   0.00030    0.00257
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            12.65000   13.65000  -1.00000   -7.32601
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      19.40000   19.43000  -0.03000   -0.15440
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.47840   10.49290  -0.01450   -0.13819
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.13320   15.15410  -0.02090   -0.13792
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.15780    8.15280   0.00500    0.06133
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.95570   10.96400  -0.00830   -0.07570
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.37740   11.38600  -0.00860   -0.07553
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.21020   13.20210   0.00810    0.06135
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摩根大歐洲基金                                                     17.52000   17.46000   0.06000    0.34364
摩根中小基金                                                       18.35000   19.49000  -1.14000   -5.84915
摩根中國A股基金                                                    12.40000   12.44000  -0.04000   -0.32154
摩根中國A股基金(美元)                                               9.70000    9.74000  -0.04000   -0.41068
摩根中國亮點基金                                                   11.67000   11.75000  -0.08000   -0.68085
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.82580   10.81710   0.00870    0.08043
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.00720   12.00780  -0.00060   -0.00500
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.15210    9.15270  -0.00060   -0.00656
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        12.23320   12.22350   0.00970    0.07936
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                14.07350   14.07420  -0.00070   -0.00497
摩根台灣金磚基金-累積型                                            16.73000   17.89000  -1.16000   -6.48407
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        16.73000   17.89000  -1.16000   -6.48407
摩根台灣增長基金                                                   44.90000   47.96000  -3.06000   -6.38032
摩根平衡基金                                                       26.46000   27.62000  -1.16000   -4.19986
摩根全球α基金                                                     19.48000   19.51000  -0.03000   -0.15377
摩根全球平衡基金                                                   14.65960   14.65510   0.00450    0.03071
摩根全球發現基金                                                   12.59000   12.61000  -0.02000   -0.15860
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.56820    9.57390  -0.00570   -0.05954
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.56640   10.57110  -0.00470   -0.04446
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.95880    9.96590  -0.00710   -0.07124
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.32090   11.32800  -0.00710   -0.06268
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.94930    9.95640  -0.00710   -0.07131
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.27730   10.27570   0.00160    0.01557
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.27860   13.27640   0.00220    0.01657
摩根亞洲基金                                                       52.14000   52.20000  -0.06000   -0.11494
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.33780    8.35610  -0.01830   -0.21900
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.70100    9.71810  -0.01710   -0.17596
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.58960    8.61150  -0.02190   -0.25431
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.19920   12.22610  -0.02690   -0.22002
摩根東方內需機會基金                                               16.53000   16.55000  -0.02000   -0.12085
摩根東方科技基金                                                   31.32000   31.89000  -0.57000   -1.78739
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.18000    9.18000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.17000   11.15000   0.02000    0.17937
摩根金龍收成基金                                                   19.18000   19.29000  -0.11000   -0.57024
摩根第一貨幣市場基金                                               15.08560   15.08530   0.00030    0.00199
摩根絕對日本基金                                                   14.47000   14.74000  -0.27000   -1.83175
摩根新金磚五國基金                                                 10.87000   10.86000   0.01000    0.09208
摩根新絲路基金                                                      9.16000    9.18000  -0.02000   -0.21786
摩根新興35基金                                                     12.46000   12.47000  -0.01000   -0.08019
摩根新興日本基金                                                   24.81000   25.08000  -0.27000   -1.07656
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.16120    7.16460  -0.00340   -0.04746
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.38560    9.38510   0.00050    0.00533
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.14360    9.15040  -0.00680   -0.07431
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.43890   10.44790  -0.00900   -0.08614
摩根新興科技基金                                                   44.01000   46.88000  -2.87000   -6.12201
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.24260    8.23900   0.00360    0.04369
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.50870   10.50410   0.00460    0.04379
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.40010    8.38660   0.01350    0.16097
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.08350    9.07130   0.01220    0.13449
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.54910    8.54460   0.00450    0.05266
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.70140    9.68590   0.01550    0.16003
摩根龍揚基金                                                       28.62000   28.78000  -0.16000   -0.55594
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.91000   10.89000   0.02000    0.18365
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.68000   10.67000   0.01000    0.09372
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.43000   11.41000   0.02000    0.17528
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.29180    9.30210  -0.01030   -0.11073
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.26410   11.27650  -0.01240   -0.10996
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     21.02000   22.47000  -1.45000   -6.45305
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.79340   11.79990  -0.00650   -0.05509
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.03450   11.04970  -0.01520   -0.13756
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.05680   10.06190  -0.00510   -0.05069
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.19250   10.19820  -0.00570   -0.05589
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.59500    9.60820  -0.01320   -0.13738
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.73920    8.74360  -0.00440   -0.05032
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.16130   10.16770  -0.00640   -0.06294
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.26410   10.25670   0.00740    0.07215
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.63740    9.63760  -0.00020   -0.00208
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.82680    9.81370   0.01310    0.13349
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.37580    9.37600  -0.00020   -0.00213
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.55970    9.54700   0.01270    0.13303
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.20420   11.22400  -0.01980   -0.17641
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.98600   11.01000  -0.02400   -0.21798
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.21290   10.22250  -0.00960   -0.09391
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.60100   10.61980  -0.01880   -0.17703
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.37860   10.40120  -0.02260   -0.21728
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.65100    9.66010  -0.00910   -0.09420
聯邦金鑽平衡基金                                                   20.31900   21.25230  -0.93330   -4.39152
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.32140    9.33090  -0.00950   -0.10181
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.66580    9.66260   0.00320    0.03312
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.31360    9.32310  -0.00950   -0.10190
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.65770    9.65440   0.00330    0.03418
聯邦貨幣市場基金                                                   13.17030   13.17000   0.00030    0.00228
聯邦精選科技基金                                                   10.65000   11.37000  -0.72000   -6.33245
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.20050   16.19550   0.00500    0.03087
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.19520   12.21380  -0.01860   -0.15229
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.77350   11.78110  -0.00760   -0.06451
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.28950   11.29680  -0.00730   -0.06462
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.72110   11.71590   0.00520    0.04438
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.02480   11.02540  -0.00060   -0.00544
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.41560   10.41100   0.00460    0.04418
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.56590    8.56640  -0.00050   -0.00584
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       31.89000   34.21000  -2.32000   -6.78164
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.50000   15.53000  -0.03000   -0.19317
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.31000   12.33000  -0.02000   -0.16221
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              13.00000   13.04000  -0.04000   -0.30675
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.20000   12.24000  -0.04000   -0.32680
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.83000    7.85000  -0.02000   -0.25478
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.84000   11.88000  -0.04000   -0.33670
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.40000   14.49000  -0.09000   -0.62112
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.42000   10.47000  -0.05000   -0.47755
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.66000    8.71000  -0.05000   -0.57405
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.78000   11.81000  -0.03000   -0.25402
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.54000   14.56000  -0.02000   -0.13736
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          15.03000   15.04000  -0.01000   -0.06649
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.99000   15.02000  -0.03000   -0.19973
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.46000   20.47000  -0.01000   -0.04885
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.58000   18.61000  -0.03000   -0.16120
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.86000   12.87000  -0.01000   -0.07770
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.30000   15.30000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.08000   16.10000  -0.02000   -0.12422
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            15.12000   15.14000  -0.02000   -0.13210
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)          10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            15.28000   15.31000  -0.03000   -0.19595
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.60000   13.60000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.63000   13.65000  -0.02000   -0.14652
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           9.30000    9.31000  -0.01000   -0.10741
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            14.28000   14.31000  -0.03000   -0.20964
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.38000   18.37000   0.01000    0.05444
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.23000   17.25000  -0.02000   -0.11594
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.77000   10.77000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.20000   13.19000   0.01000    0.07582
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.05000   14.05000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.08000   13.09000  -0.01000   -0.07639
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               8.04000    8.04000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.00000   13.00000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.41000   14.42000  -0.01000   -0.06935
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.40000   14.43000  -0.03000   -0.20790
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                   15.00160   15.00140   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.44610   10.43240   0.01370    0.13132
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.58980   13.58020   0.00960    0.07069
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.47140    7.46160   0.00980    0.13134
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.76000   13.73000   0.03000    0.21850
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.82000   13.81000   0.01000    0.07241
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.14000    9.13000   0.01000    0.10953
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   18.44000   19.61000  -1.17000   -5.96634
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.90000   10.89000   0.01000    0.09183
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             11.39000   11.38000   0.01000    0.08787
瀚亞巴西基金                                                        5.28000    5.24000   0.04000    0.76336
瀚亞外銷基金                                                       36.98000   39.27000  -2.29000   -5.83142
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.73000   11.73000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.09000   11.09000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.65000   10.63000   0.02000    0.18815
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                   10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.35000    9.33000   0.02000    0.21436
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.65280   10.64440   0.00840    0.07891
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.32390   10.34180  -0.01790   -0.17308
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.24170   12.24650  -0.00480   -0.03919
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.26170   10.30340  -0.04170   -0.40472
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.39960    7.39370   0.00590    0.07980
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.93250    7.94630  -0.01380   -0.17367
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.05700    8.06020  -0.00320   -0.03970
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.13840    7.16740  -0.02900   -0.40461
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.77840    8.78190  -0.00350   -0.03985
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.10320    9.09600   0.00720    0.07916
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.27210    9.28830  -0.01620   -0.17441
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.15010    9.15370  -0.00360   -0.03933
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.72000   11.73000  -0.01000   -0.08525
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.30000   11.32000  -0.02000   -0.17668
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.02000   11.02000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.77000   10.78000  -0.01000   -0.09276
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.53000   10.55000  -0.02000   -0.18957
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.73800    9.75410  -0.01610   -0.16506
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.80130    9.82270  -0.02140   -0.21786
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.64710    9.67410  -0.02700   -0.27910
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.73800    9.75410  -0.01610   -0.16506
瀚亞印度基金-人民幣                                                12.46000   12.58000  -0.12000   -0.95390
瀚亞印度基金-美元                                                  11.66000   11.79000  -0.13000   -1.10263
瀚亞印度基金-新台幣                                                26.01000   26.25000  -0.24000   -0.91429
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.84000    9.91000  -0.07000   -0.70636
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.19000   10.23000  -0.04000   -0.39101
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.19000   10.23000  -0.04000   -0.39101
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.75000   11.67000   0.08000    0.68552
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.73000    9.66000   0.07000    0.72464
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.50000   11.49000   0.01000    0.08703
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.50000   14.49000   0.01000    0.06901
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.08000    9.08000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.75000    8.75000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.81000    8.80000   0.01000    0.11364
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.48000   11.46000   0.02000    0.17452
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.62550   11.65140  -0.02590   -0.22229
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.50650   13.59260  -0.08610   -0.63343
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.59070   10.65000  -0.05930   -0.55681
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.42170   10.44940  -0.02770   -0.26509
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.76690   11.85530  -0.08840   -0.74566
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.89140    8.91130  -0.01990   -0.22331
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.74910    9.81330  -0.06420   -0.65421
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.75340    8.80240  -0.04900   -0.55667
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.60180    8.62470  -0.02290   -0.26552
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.11060    9.18030  -0.06970   -0.75923
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.56190   14.56870  -0.00680   -0.04668
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.87710   10.89040  -0.01330   -0.12213
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.62540   10.64520  -0.01980   -0.18600
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.61860   12.62450  -0.00590   -0.04673
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.18000   11.18000   0.00000    0.00000
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.26000   19.16000   0.10000    0.52192
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.57050   13.57020   0.00030    0.00221
瀚亞美國高科技基金                                                 27.43000   27.40000   0.03000    0.10949
瀚亞高科技基金                                                     51.78000   54.14000  -2.36000   -4.35907
瀚亞理財通基金                                                     25.73000   26.84000  -1.11000   -4.13562
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               8.89000    8.91000  -0.02000   -0.22447
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.39000    8.42000  -0.03000   -0.35629
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.08000    8.11000  -0.03000   -0.36991
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.29000    8.31000  -0.02000   -0.24067
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.34000    8.37000  -0.03000   -0.35842
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.12000    8.15000  -0.03000   -0.36810
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.29000    8.32000  -0.03000   -0.36058
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 8.89000    8.92000  -0.03000   -0.33632
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.11000    9.13000  -0.02000   -0.21906
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.60000    8.62000  -0.02000   -0.23202
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.28000    8.31000  -0.03000   -0.36101
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.49000    8.51000  -0.02000   -0.23502
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.31000    9.34000  -0.03000   -0.32120
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.59000    8.61000  -0.02000   -0.23229
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.39000    8.42000  -0.03000   -0.35629
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.57000    8.59000  -0.02000   -0.23283
瀚亞菁華基金                                                       20.76000   21.96000  -1.20000   -5.46448
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.82690   12.77360   0.05330    0.41727
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       8.93860    8.90140   0.03720    0.41791
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.36410   10.36290   0.00120    0.01158
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.26720   11.31350  -0.04630   -0.40925
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.14510   10.15270  -0.00760   -0.07486
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.62640    9.62060   0.00580    0.06029
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.06960   10.10880  -0.03920   -0.38778
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.16430    8.16330   0.00100    0.01225
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.39060    8.42510  -0.03450   -0.40949
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.62980    8.63630  -0.00650   -0.07526
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.07770    8.07280   0.00490    0.06070
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.87620    7.90690  -0.03070   -0.38827
瀚亞電通網基金                                                     13.11000   13.73000  -0.62000   -4.51566
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.63420   13.63930  -0.00510   -0.03739
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.44340   10.45020  -0.00680   -0.06507
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.80890    9.82120  -0.01230   -0.12524
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.39890   11.40310  -0.00420   -0.03683
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       11.46000   11.43000   0.03000    0.26247
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