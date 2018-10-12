盤前財經大事搶先讀2018年10月12日

今日操盤前瞻

央行公布 9 月出進口外匯收支統計

美國 9 月企業財報預測、10 月通膨預期

中國 9 月貿易經常帳

法說會：大亞、大眾控

除權息：霹靂

道瓊兩天狂瀉逾 1300 點 富國銀行：市場拋售潮將持續至少一周

週四 (11 日) 道瓊斯平均指數走跌超過 500 點，短短兩天內狂瀉逾 1300 點。富國銀行 (Wells Fargo) 對此表示，市場拋售潮將持續至少一周，並點出推助市場擺脫困境的催化劑。閱讀全文...

〈大立光法說〉10、11 月營收恐逐月降 3 鏡頭 + 7P 高階應用成明年營運動能

大立光 (3008-TW) 昨 (11) 日舉行線上法說會，展望第四季，執行長林恩平表示，雖然 10 月稼動率可望維持滿載，但因產品組合因素，目前看來 10 月營收會比 9 月稍差一點，11 月又會比 10 月更弱，至於 12 月則還須觀察，他也看好 3 鏡頭及 7 片塑膠鏡片 (7P) 等高端應用增加，將成明年貢獻營運主要動能。閱讀全文...

〈台股摔破萬點〉一張表秒懂暴跌創 5 大冷紀錄 股民平均慘賠 20 萬元

台股昨 (11) 日收盤跌 660 點，創史上收盤最大跌點，收在 9806.11 點，下探 9800 點，今天的股災包括最大跌點等創了 5 大紀錄，外資大舉賣超 301.6 億元，創史上第十大賣超，也讓台股市值蒸發約 1.98 兆元，創歷史新高，也是繼去年 5 月重登萬點後市值首次跌破 30 兆元，平均每位股民今天資產就驟減近 20 萬元。閱讀全文...

〈台股摔破萬點〉投信：美中談判結果未明 股市短線不確定仍在

美股 10 日狂瀉連帶重挫台股，台股昨 (11) 日大跌 660 點作收，萬點行情宣告失守，投信認為，台股跌破萬點心理關卡後，後市整理期勢將拉長，在美中貿易談判結果尚未明朗前，短線不確定仍在。閱讀全文...

〈台股摔破萬點〉散戶殺出 115 億 融資餘額創 20 個月新低 10 檔殺融資股出列

台股昨 (11) 日狂瀉 660 點，下探 9800 點，外資賣超 302 億元，創史上第十大賣超，不但外資法人狂砍，散戶融資也殺出 115 億元，融資餘額降到 1390 億元，創 2017 年 2 月、20 個月以來新低水位。閱讀全文...