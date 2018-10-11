〈台股摔破萬點〉投信：美中談判結果未明 股市短線不確定仍在

美股昨 (10) 日狂瀉連帶重挫台股，台股今 (11) 日大跌 660 點作收，萬點行情宣告失守，投信認為，台股跌破萬點心理關卡後，後市整理期勢將拉長，在美中貿易談判結果尚未明朗前，短線不確定仍在。

美國 10 年期公債殖利率攀升，美股大跌，連帶影響今 (11) 日亞股表現，其中台股失守萬點關卡，收在 9806 點，韓股下跌逾 4%、日經 225 指數下跌 3.89%，港股跌幅超過 3%，滬股尾盤跌幅擴大至 5% 以上，亞股一片慘綠。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受到美股波動和市場不確定延宕，目前已有越來越多的電子產品訂單出現遞延效應，如果美中貿易談判年底有進展，可望帶來較佳氣氛。

但要注意的是，萬一美中貿易談判結果不如預期，可能使企業為因應調整、避開關稅，導致供應鏈生態產生變化，屆時台灣科技產業或有爭取訂單機會。

廖哲宏認為，台股有許多趨勢成長產業值得投資，像是整體車市銷售量不佳，但主動式安全系統等車用電子搭載率提高，相關公司可望受惠趨勢成長。

展望後市，廖哲宏認為，需觀察廠商心態是否轉趨保守，以及後續需觀察美國期中選舉後的中美互動，G20 峰會上中美領袖會談結果，以及電子銷售狀況，整體而言，短線不確定猶存，中長期機會仍大於風險。

摩根投信環球市場策略師林雅慧指出，相較於其他市場，台股具備高股息殖利率的特質讓台股具有較好的防禦力，但因指數已經跌破萬點關卡，預期後市整理期將會拉長。