台灣主要報紙重要財經新聞 2018年10月12日

股匯期昨（11）日再度三殺，台股恐慌性賣盤出籠，加權指數重挫 660.72 點，終場收 9,806.11 點，失守萬點大關，也創史上單日最大跌點。但行政院副院長施俊吉在召開國安基金委員會議後還是宣布，國安基金暫不進場護盤，但會持續關注台股動態。

全球股災爆發，台股也失守萬點，外資賣超台股並加大匯出力道，新台幣昨（11）日一舉貶破 31 元大關，終場收在 31.105 元兌 1 美元，創逾 1 年 8 個月新低，重貶 1.37 角，為近 4 個月單日最大貶幅，已連續 8 個交易日貶勢，總成交量達 25.075 億美元的近 4 個月單日最大量。

全球股市賣壓蔓延到商品市場，大宗商品 11 日盤中普遍下挫，國際油價持續擴大前一日的跌勢，基本金屬行情低迷，反映對貿易戰惡化的擔憂在全球所有市場引發驚慌，投資人正拚命撤離風險資產。



經濟日報

台股跌破萬點 四大基金千億銀彈救市

上市櫃 9 月業績 今年新高

油價再跌 金屬行情低迷

工商時報

通膨紓緩 美股驚魂未定

閃崩破萬點 台股寫 5 慘

外資大逃殺 台幣貶破 31 元

聯合報

最低工資 政院只能退一次

商總提颱風假補班 勞部部認同

9 月證交稅稅收 年減逾 2 成

蘋果日報

台股蒸發近 2 兆 國安基金暫不進場

美債殖利率逼近 3.5% 中國狂賣

鮑威爾同床異夢 川普怒：Fed 瘋了

中國時報

10 年魔咒 金融冰風暴捲土重來

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金管會鼓勵 3 兆庫藏股救市

自由時報

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