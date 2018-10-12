全球市場拋售潮加劇 騰訊音樂推暫緩 IPO 計畫

國外媒體今 (12) 日報導，有消息人士指出：由於市場拋售潮席捲全球，騰訊音樂娛樂集團計劃推延首次公開募股 (IPO ) 最少至 11 月。

消息人士表示，騰訊音樂於本週與承銷商團隊會面，商討騰訊音樂備受期待的 IPO 發行價格區間及股票發行數量，但他們最終選擇多等待幾週，因為擔心市場拋售潮會影響其 IPO 定價。

其中一位知情人士表示，騰訊音樂原本計劃下週開始巡迴說明會，向投資者出售股票，原定於 10 月 22 日開始交易。根據該公司與投資者的早期對話，預料上市需求將會非常強勁。

騰訊音樂研判，近期市場拋售潮將對其 IPO 計畫造成風險，導致估值可能受到波動，並會在產品定價之前發生無法預料的變化。

根據美國證券交易委員會 (SEC) 公布資料顯示，騰訊音樂融資規模上看 10 億美元，將可能使騰訊音樂的估值落在 250 億至 300 億美元之間。

這是自 2014 年阿里巴巴籌集超過 200 億美元以來，騰訊音樂除了將是中國第一家赴美上市的音樂串流公司，更有望打敗愛奇藝成為今年美國規模最大的科技 IPO 之一。

騰訊音樂是全球僅次於 Spotify、Apple Music、亞馬遜串流音樂服務，中國最大的線上音樂娛樂平台，旗下的 QQ 音樂、酷狗音樂、酷我音樂和全民 K 歌是中國前四大音樂應用程式。

值得注意的是，根據招股書內容，Spotify 持有約 9% 的股份，騰訊音樂母公司則持有 58%。