鮑爾：支持漸進升息 通膨預期偏離目標將隨時採取措施

聯準會主席鮑爾周二在波士頓參加全美商業經濟學協會（NABE）活動並發表講話。他再一次重申了聯準會將保持緩慢和逐步升息的路徑，在維持經濟復甦的同時，也不允許經濟增速超出控制。

他對美國就業與通膨前景持非常樂觀的態度，認為在失業率接近 18 年最低（也是 1969 年以來的 50 年低位）時，通膨依舊維持在聯準會目標 2% 周邊，是因為對通膨預期管理得當。

鮑爾表示，如果通膨預期顯著偏離目標，聯準會準備好果斷採取行動。移除寬鬆貨幣政策過快，可能會不必要的縮短擴張周期；但行動過慢會增加通膨與通膨預期過快抬頭的風險：

「聯準會將逐步移除寬鬆貨幣政策，同時密切監控經濟發展，就是要平衡這兩大風險。」

金融部落格 Zerohedge 注意到，美東周二中午 12 點 45 分鮑爾開始講話後，美股三大指數在 10 分鐘內漲幅收窄，納指更是由漲轉跌。觸發動因或為鮑爾展現了「不會停止升息」的堅定姿態，一再重申通膨走勢不值得擔憂。

與此同時，美元指數維持日內逾 0.1% 的漲幅，站穩 95 關口上方，交投 95.50 附近，接近三周高位。

鮑爾提到，聯準會的路徑非常明確，會果斷執行與 FOMC 對稱性通膨目標相協調的貨幣正常化政策，也會在通膨預期實質偏離目標時果斷採取行動。

他在演講中否定了菲利普斯曲線已經死亡的說法，認為聯準會和美國經濟處於一個「超常的時代」，大量數據顯示美國經濟「看起來非常好」，穩定的低通膨得以與超低失業率伴生。

他認為，包括過去幾十年執行更好的貨幣政策等多種因素，顯著減少（但沒有消除）勞動力市場趨緊對通膨的影響。聯準會此前的前瞻指引也有助於管理通膨預期，可能參與減弱了菲利普斯曲線對失業率與通膨反向關係的描述：

「當貨幣政策傾向於消除對通膨的衝擊，而不是放大或延展衝擊的效果時，人們預期政策會出來回應勞動力趨緊背景下的通膨意外漲跌態勢，自然令勞動力市場對通膨影響更小或更短暫。」

這說明鮑爾下調了通膨失控暴漲的風險，也不認為美國勞動力市場存在過熱跡象。9 月 FOMC 政策聲明顯示，聯準會預計到 2020 年時失業率都不足 4%。鮑爾今日則表示，不認為聯準會對經濟的預期「太美好而不能實現」。

鮑爾雖然沒有討論中性利率在何處，以及聯準會升息接近中性利率之後該怎麼辦，但在今日演講中談論了美國貿易和財政政策。他認為，美國財政刺激政策有望在今年「及未來幾年」提振需求，但長期財政刺激是不可持續的：

「美國貿易關稅將會導致物價上漲，目前尚未看到川普貿易政策對經濟數據帶來切實影響，也沒有系統性通膨趨勢出現的跡象。儘管當前新興市場面臨風險，但全球前景依然偏正面。」

他還認為，美國人薪資上漲，與物價通膨幅度和勞動生產率增幅保持一致，所以薪資漲幅受到歡迎，並不一定指向一個過熱的勞動力市場，更高的薪資增速也不一定就是通膨性質的。

當然，鮑爾也提到了需要防範的主要風險，包括不必要的預期擴張以及不斷上升的通膨率。雖然聯準會預計通膨不會顯著上升，但會認真應對風險，在必要時刻不排除使用以前用過的貨幣政策工具。聯準會在 9 月議息會議剛剛刪除了「前瞻指引」這項政策工具，是 2015 年開啟本輪升息周期以來首次。

此外，鮑爾還承諾會堅持縮表政策，目前運行非常好。應對通膨時，利用聯邦基金利率是首先選項，而非更改縮表路徑，「危機教會了我們領會到金融體系的重要性。」

彭博社指出，鮑爾重申了 8 月聯準會傑克遜霍爾年會上的觀點，即會更加嚴肅地對待任何通膨預期失去錨定的信號。這也代表，聯準會對短時期內通膨小幅上行超過 2% 有了更大容忍度，不會因此激進升息。鮑爾今日原話稱：「只要通膨預期保持錨定，菲利普斯曲線的溫和陡峭化將不會顯著觸發通膨上行，因為也就不需要一個破壞性的政策收緊過程。」