蘋果史上最大一次性「人員收購」 砸6億美元與Dialog達交易協議

週四 (11 日) 科技巨頭蘋果 (AAPL-US) 宣布已與德國半導體電源 IC 大廠戴樂格 (Dialog) 達成 6 億美元交易協議，蘋果將收購進戴樂格部分股權，並且戴樂格將授權旗下的電源管理技術、300 名工程師及部分資產予蘋果公司，創下蘋果史上最大的一次性「人員」收購案。

該筆 6 億美元的交易協議中，蘋果將先支付 3 億美元現金，並為隨後 3 年採購戴樂格的產品清單，再預先支付 3 億美元，蘋果針對戴樂格的採購清單包括電源管理產品、音頻子系統、充電及其他混合信號開發等。

而最受市場矚目的是，該筆交易協議中，戴樂格將移轉 300 名工程師至蘋果公司，人數約占戴樂格總員工的 16%，蘋果硬體技術副總裁 Johny Srouji 對此表示：「戴樂格一直在半導體開發技術上有著專業知識，非常歡迎戴樂格工程師加入蘋果公司。」

受惠於該交易案，戴樂格股價聞聲一度大漲 29%，創下逾半年以來的新高水平。

戴樂格股價 15 分鐘走勢圖 圖片來源：investing.com

事實上戴樂格與蘋果長期即是緊密的合作夥伴，早在蘋果推出第一代 iPhone 手機以來，蘋果就使用戴樂格的電源管理晶片來控制手機的電池效能。

而隨著蘋果 iPhone 銷量的一路增長，據戴樂格財報數據顯示，2016 年戴樂格公司營收為 11.9 億美元，而其中 70% 的營收就是來自於蘋果公司，2015 年占比更高達了 79%。

市場分析師分析，戴樂格在獲得蘋果的資金挹注之後，手上的現金部位將大幅增加 5.25 億美元，而戴樂格公司亦在週四 (11 日) 的訊息發布會上承諾，戴樂格將在下一季開始對 10% 的在外流通股數執行庫藏股回購。