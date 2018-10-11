【大行報告】景順：保護主義利率正常化促使市場調整

景順（Invesco）首席環球市場策略師Kristina Hooper發表報告指出，

• 保護主義及聯儲局利率正常化或已經為市場調整造就充分條件。

• 鑑於10年期美國國債孳息率飆升，股市上週已開始下跌。

• 美國政府出現較大的赤字，導致債務發行增加，加上資產負債表正常化，都為國債價格帶來下行壓力。

• 參考過往數據，每當10年期國債孳息率有顯著升幅，股票往往會被重新評級。

• 由於科技行業在過去數年錄得強勁回報，因此可以預期該行業被重新評級的情況將較其他行業嚴重。

• 該行同時相信，貿易戰不斷升溫是市場遭拋售的另一原因。在過去一年，保護主義的威脅和相關政策的落實斷斷續續令股市溫和下行，但每當貿易戰有緩和跡象時，投資者往往選擇相信這威脅已經解除。此外，經濟數據其實尚未反映出中美貿易衝突持續的負面影響，特別是美國，其經濟仍然保持急速增長。

• 這個情況已經有所變化。由於貿易緊張局勢升級，國際貨幣基金組織已於本週下調對環球、中國以及美國經濟增長的預測。與此同時，關稅對企業表現的影響亦開始浮現。

投資啟示

• 投資者擔心目前可能是市場調整的開端，而實際情況很可能確是如此。

• 有證據顯示，在股市2月下挫後投資者的信心已有所減弱。這意味着一旦不利因素開始出現，投資者便可能會選擇退市。

• 報告認為短期內這種情況會擴散到其他市場，而現時亞洲股市已經下跌。雖然預計美國將承受最大影響，但相信環球市場也會出現大幅度拋售。

• 業績期的數字仍可望強勁，這將為股市提供一些支持，並可能帶動股票資產相對迅速地反彈。

• 該行相信，除非投資者追求短綫回報，否則維持一個包括風險資產在內的廣泛多元投資組合是非常重要。此外，策略性投資者可以受惠於市場拋售所帶來的入市機會。