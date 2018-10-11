市場陷入恐慌 投資人不應被嚇出場

投資人該按兵不動，還是搶著出場？

週三，美國股市重挫，道瓊狂跌逾 800 點，創 2 月以來最大跌幅。投資人對這波突如其來的跌勢，無疑充滿著許多疑慮。

由今早的情況觀察，這波賣壓恐怕尚未結束。利空因素不一而足，包括債券殖利率上升，貿易戰，全球經濟成長擔憂，對企業獲利感到緊張，還有計程車司機也說該脫手出場。

但是這些因素似乎都不應擾亂投資人的步伐，因為傳奇投資人巴菲特說過：「當別人貪婪時，我就恐懼。當別人恐懼時，我就貪婪。」

Reformed Broker 公司分析師布朗 (Josh Brown) 說，精明的美國投資人不應陷入恐慌。

他於凌晨發布推文說道：「美國人累積了 28.3 兆美元退休資產，其中 19%(5.3 兆美元) 投入了 401K 退休帳戶。此一帳戶有 55 萬個投資計畫，5400 萬投資人。這些資金每個月都投資股市，因而股價越低，也就越好。」

布朗繼續指出，有 1.6 億美國人加入了勞動力，80% 低於 54 歲，他們正處於人生累積財富的階段。他們不會恐慌，當股價下跌時，他們是自動買進的投資人。

可以理解，經歷了週三的重挫走勢後，並非每位投資人都能像巴菲特那般無動於衷。然而，在股市生存的關鍵是，當其他人失去了理智，我要依舊泰然自若。

如果投資人認為債券殖利率上升 25 基點，就能創傷經濟，那就脫手股票，鎖定獲利。如果不認為經濟接近衰退邊緣，就忽略市場的噪音，等待股價上漲。

CrackedMarket 網站分析師季頂斯 (Jani Ziedins) 說：「我如果沒有全力投入股市，我就會在這波跌勢中，全力買進。」