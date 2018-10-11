興業太陽能(00750-HK)擬發行2.3億港元可換股債券

興業太陽能(00750-HK)公佈，於2018年10月10日，公司與國泰君安及若幹認購人訂立配售及認購協議A，併與招商及一名認購人訂立配售及認購協議B。根據配售及認購協議，公司已同意按照該協議所載條款及在該協議所載條件規限下發行，而配售代理已有條件同意促使認購人購買本金總額為2.3億港元的債券。債券可在條件所載情況下按初步換股價每股股份3.00港元(可予調整)兌換成股份。

初步換股價較股份於2018年10月10日(即簽署配售及認購協議之交易日)在聯交所所報每股最後收市價2.5港元溢價約16.7%;及股份於截至2018年10月9日止(包括該日)連續5個交易日在聯交所所報平均收市價約2.61港元溢價約13%。

假設按初步換股價每股股份3.00港元悉數兌換債券及併無進一步發行股份，債券將可兌換為約7666.67萬股股份，相當於公司於本公告日期的已發行股本約9.19%，以及公司於本公告日期因悉數兌換債券後發行換股股份而擴大的已發行股本約8.42%。兌換任何債券後將予發行的換股股份數目將透過將兌換的債券本金額除以換股價而厘定。

兌換債券後將予發行的換股股份將為繳足股款，併將與相關登記日期當天的已發行股份在所有方面享有同等權利。

配售事項的估計所得款項淨額(扣除就發售債券應付的傭金及其他估計開支(包括但不限於本公司與配售代理應付的法律費用及其他實付開支)後)約2.26億港元。公司擬將配售事項的所得款項淨額用於贖回、償還或購回公司未償還的2018年票據。

董事會認為，發行債券是改善集團流動資金狀況及降低集團融資成本。