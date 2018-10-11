工程入帳 山林水9月營收年增46% 佈局海外搶攻水處理市場

山林水 (8473)9 月營收 3.55 億元，年增 46.12%；累計 1-9 月營收 31.48 億元，年增 67.68%。山林水指出，儘管今年以來營收受工程完工入帳帶動而大幅成長，在國內市場競爭力強勁，然公共工程毛利率偏低，初期無法反映到當年獲利表現，未來仍將帶來中長期穩定挹注。此外，山林水提到，子公司元山林的觀音工業區下水道系統 ROT 案，目前已完成擴廠整建，獲利亦逐漸呈現，該案涵蓋污水處理廠及雨、污水下水道系統，工作項目包含擴整建工程、污水廠操作維護更新擴充、下水道檢視清理維護修繕等，污水廠設計平均處理量為 46,200 CMD(立方米／日)，營運期達 15 年。



除了水務工程外，山林水也跨足污泥回收再利用、土壤污染整治、有機事業廢棄物與生物質能發電市場，旗下子公司禾山林的外埔綠能生態園區整建營運移轉 (ROT) 案預計將於第四季完成整建並開始試車。外埔綠能生態園區是全台最大的綠能發電廠，其特色為結合「生廚餘厭氧」及「稻稈氣化」發電技術，回收稻草、廚餘進行綠能發電並售電，合計第一期每年發電達 1627 萬度，約可提供 4520 戶家庭一年用電量，2019 年將進入營運期。



山林水指出，目前積極進行海外佈局，包括馬來西亞吉蘭丹自來水更新案已在議約階段，若年底順利簽約，全案工程規模 6000 公里，完工預估需 15-20 年。在海外部分，已布局越南及菲律賓及已成立的北京山林水環科公司，正式搶攻海外水處理施工及營運管理市場，預期將成為公司未來營運之成長新動能。

