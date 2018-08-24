力麒跨風電、環保 持有山林水等每股價值逾6元 股價明顯低估

力麒 (5512) 成功轉型控股公司，旗下公司分別轉往觀光、飯店、環保、風電等領域，雖然轉投資的台灣綠色電力公司與日商丸紅、台汽電 (8926)、天力離岸風電所組成的台日風電團隊，向經濟部申請 600MW 的裝置容量，但遴選結果公布後，力麒團隊未獲核配。但力麒董事長郭淑珍表示，對於離岸風電開發的投資信心不變，將積極參與第三波 2GW 競價作業。除了風電之外其他轉投資已紛紛看到成果展現，在旗下子公司方面，獲利以環保相關的山林水(8473) 獲利最高，配息也最優，力麒除了直接持有 1.15% 之外，更透過持有 68.44% 的鶴京企業直接持有山林水 65.5% 股權，合計力麒直 (間) 持有山林水比重達 48.81%，約 64526 張，山林水目前股價約近 65 元，持有山林水市值就達 40～45 億元。



除此之外，力麒分別持有力鵬 (1447)、力麗(1444)、亞太電信(3682) 分別 3720 張、3660 張、2500 張，持有市值將近 1 億元，也有北京醫療保健 6.2 萬股、北京燃氣藍天 1.85 萬張。



其中光是持有在台已掛牌的上市櫃公司股票市值就值 45 億元，力麒股本 74.4 億元，每股價值高達 6.3 元。更何況，力麒旗下還有一籮筐的控股公司都已陸續進入獲利階段。



從價值投資價度來看，力麒票面附近股價，每年皆能維持獲利狀態，每股淨值 18.57 元，近 10 年來每年現金股利都在 0.5 元附近，近 6 年來更是每年現金股利都超過 0.5 元，現金殖利率年平均都在 5% 左右。



且值得一提的是，力麒董監持股相當低，約僅 3.32%，董監直接間接可控制股權比重不高，公司法修正案三讀通過後，若遭有心人士鎖定，力麒總市值約 75 億元並不高，直接在市場上買進過半股權並取得經營權也不過 38 億元，就能擁有力麒帳面上高達 12.05 億元的現金部位，再附贈一連串處於獲利狀態的轉投資子公司，是相當划算的一筆交易。



技術面來看，短中長天期均線糾結在 10～11 元之間，短線擴量轉強，配合日 KD 在低檔形成黃金交叉，若能進一步站穩 11 元，即可視為多頭攻勢啟動訊號。