山林水工程入帳挹注營收 Q3營收10.82億元 逐季創新高

環境工程業者山林水 (8473-TW) 第 1 季營收首破 10 億元大關，業績逐季上揚，最新公布營收，第 3 季以 10.82 億元續創新高，年增率達 75.18%，主要仍是工程完工入帳帶動。

山林水今 (9) 日公布 9 月營收為 3.55 億元，月減 6.19%，年增 46.12%，第 3 季營收 10.82 億元續創新高，季增 2.72%，年增 75.18%，累計前 9 月營收 31.48 億元，年增率 67.68%。

山林水主管坦言，儘管今年以來營收受工程完工入帳帶動大幅成長，在國內市場競爭力仍強勁，但是公共工程毛利率偏低，初期無法反映當年獲利，因此未來仍將帶來中長期穩定挹注。

山林水指出，子公司元山林的觀音工業區下水道系統營運移轉 (ROT) 案，目前已完成擴廠整建，獲利也逐漸呈現，該案涵蓋污水處理廠及雨、污水下水道系統，工作項目包含擴整建工程、污水廠操作維護更新擴充、下水道檢視清理維護修繕等，污水廠設計平均處理量為 46200 CMD（立方米／日），營運期達 15 年。

除水務工程外，山林水表示，公司也跨足污泥回收再利用、土壤污染整治、有機事業廢棄物與生物質能發電市場，旗下子公司禾山林的外埔綠能生態園區整建營運移轉（ROT）案預計將於第四季完成整建並開始試車。外埔綠能生態園區是全台最大的綠能發電廠，其特色為結合「生廚餘厭氧」及「稻稈氣化」發電技術，回收稻草、廚餘進行綠能發電並售電，合計第一期每年發電達 1627 萬度，約可提供 4520 戶家庭一年用電量，2019 年將進入營運期。

目前山林水正積極進行海外佈局，包括馬來西亞吉蘭丹自來水更新案已在議約階段，若年底順利簽約，全案工程規模 6000 公里，完工預估需 15-20 年。在海外部分，已布局越南及菲律賓及已成立的北京山林水環科公司，正式搶攻海外水處理施工及營運管理市場，預期將成為公司未來營運成長新動能。

山林水第 2 季營收 10.54 億元再創新高，但毛利率明顯下滑，單季稅後純益 8396 萬元，季減 21.97%，年增 0.53%，每股 0.64 元，上半年稅後純益 1.92 億元，每股純益為 1.45 元。山林水上半年的稅後純益 1.92 億元，年減 15.11%。

山林水第 2 季營收的上揚，主要偏重已承攬的興建工程契約，逐月依完工比例法認列營收，但是工程的毛利率偏低，也造成獲利的走低。山林水第 2 季毛利率 18.56%，季減 7.44 個百分點，年減 12.7 個百分點，而上半年的毛利率 22.21%，較去年同期的 32.46% 大減 10.25 個百分點。