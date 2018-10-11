劍麟9月營收下滑1成 中美貿易戰影響將調配台灣產能 並赴波蘭設廠

劍麟 (2228) 公佈 9 月合併營收為 3.55 億元，受展示架營收衰退的影響，營收較去年同期減少 9.44%，也比上月下滑 10.77%。在汽車事業部營收比重提升下，累計第三季合併營收達 10.94 億元，與去年同期表現相當。劍麟表示，公司與主要客戶仍持續觀察中美貿易戰的後續影響，以今年前三季來看，劍麟汽車零件從中國銷往美國地區的營收比重約占集團營收 7%，其中受加徵關稅影響的項目也不多，未來可隨著主要客戶訂單生產需求，調整台灣、中國及波蘭等地的接單業務及產能配置等。



展望第四季，劍麟指出，受惠第四季為汽車傳統產業旺季，有機會帶動劍麟旗下汽車事業部穩定成長，並對整體營運帶來正面的挹注。另外，目前公司仍致力於擴大汽車事業部的營運布局，除針對相關關鍵零組件新產品等的研發技術及設計更加升級外，亦配合主要客戶訂單生產需求，在台灣南投廠、湖洲劍力廠兩個生產基地積極導入自動化設備、新增產線設置，也前進波蘭設立新廠，預計於 2019 年第三季開始逐步投產貢獻。