支付寶：丹麥成境外人均消費最高國家 達8746元

螞蟻金融服務集團旗下支付寶公佈2018年10月1日至7日「十一黃金周」期間，中國內地遊客於海外使用支付寶的統計數字。今年整體的境外交易筆數為去年同期的2.2倍，以地區計，香港領先全球，是境外交易筆數最多的地方；泰國緊隨其後，日本就較去年上升一位至第三位。以金額計，今年「十一黃金周」境外人均消費按年增長30%，由1,534元人民幣增至1,979元人民幣，當中以丹麥為人均消費最這的地區，達8,764元人民幣，法國及意大利位列第二及第三位。

「十一黃金周」期間，香港是境外支付寶交易筆數最多的地區，達到去年同期的2.5倍，人均消費1,709元人民幣，是去年同期的1.4倍；香港國際機場是全球機場中，以交易筆數、人數及總金額都排名首位，其中交易筆數為去年同期的3倍。

香港的購物旺區旺角是全球交易筆數第二多的商圈，僅次於首爾明洞，得益於小型、微型商戶大力支持支付寶，交易筆數是去年 5.3 倍；上水地區交易筆數更是去年 14.8 倍。

計及各區域人均消費金額，歐洲達到3,630 元人民幣，北美 1,888元人民幣，澳洲及新西蘭 1,819元人民幣 ，東南亞 1,527 元人民幣 ，東亞 1,850 元人民幣。