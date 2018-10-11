遞延訂單認列 詩肯9月營收回神 創今年次高紀錄

連鎖傢俱品牌詩肯 (6195)9 月營收創今年次高記錄，達 1.45 億元。詩肯表示，受惠先前中南部地區天災家園修復後影響部分遞延訂單已陸續出貨認列，並帶動汰換傢俱需求增加，再加上「詩肯居家」品牌保持良好成長動能，截至 9 月「詩肯居家」品牌營收比重達 21.44%，皆挹注 9 月營收較上月呈雙位數成長。詩肯 9 月營收 1.45 億元，月增 14.15%，年增 1.28%；累計第三季營收 4.14 億元，季增 6.14%；累計 1-9 月營收 12.73 億元，年減 3.82%。



詩肯進一步表示，為擴大品牌年輕消費客群，今年雖受內需環境影響門市來客數下降，隨著近兩年強化社群網路行銷，已逐步找尋適合年輕消費族群互動行銷模式，帶動 9 月門市來客數明顯成長。



展望第四季，詩肯看好步入年底傢俱汰換需求旺季，針對旗下各品牌推出新一波產品上市計畫，有望創造旗下品牌良好銷售表現；其次，今年針對「詩肯居家」品牌仍聚焦皮革傢俱市場滲透率持續提升，並將持續專注「詩肯柚木」品牌形象年輕化，以期達到門市來客數、平均單店營收同步齊升，帶動未來營運保持良好成長動能。