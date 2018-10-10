〈分析〉油價下一步：不確定性為流行語 100美元成焦點

最近幾週，油價重新成為市場的焦點，布蘭特原油上週觸及每桶 86 美元，西德州原油來到每桶 75 美元上方，為 2014 年 11 月以來最高。油價是否將重返 100 美元，成為分析師討論的焦點。

據《oilprice.com》報導，過去幾個月中，「不確定性一直是石油市場的流行語，也將是接下來牽動價格變化的重要因素。

在供應方面，美國制裁伊朗，將帶來多少產量的損失，充滿不確定性。OPEC 及其盟國短期間可補回多少缺口，也存在不確定性。在需求方面，攀高的油價是否抑制了需求成長？新興市場貨幣重貶，是否打擊了這個主要的石油需求來源？這些問題都變得比以往更難看透。

押注油價多頭增勢於上週減緩

可以看到的是，避險基金及其他基金經理，近幾週開啟投機性買盤，主要是擔心美國對伊朗的裁，將在不到 1 個月內將石油市場的供給量減少多達 200 萬桶。

沙烏地阿拉伯及俄羅斯等產油國向市場保證，他們近期已經開始增產，這符合 OPEC 在 6 月 8 的協議。不過重要的關鍵是 9 月，OPEC 會議中不建議立即提高產量，再加上分析師發現，愈來愈多證據顯示伊朗出口量將較預期跌得更快，都提振了原油多頭的士氣，一些分析師很快地開始討論油價 100 美元的可能性。

石油淨多頭上週減少 (圖表取自彭博)

數據顯示，基金經理人連續 5 週增加石油多頭部位，直到上週，布蘭特的多頭才出現 6 週以來首次下跌。根據《彭博》對 ICE 期貨歐洲數據的估計，截至 10 月 2 日當週，布蘭特原油在 1 週內淨多頭部位下跌 2.9%，但在此之前，淨多頭在 5 週內上升了 53%。值得注意的是，這週的多頭數量下降了 1.5% 之外，主要是看空部位大增了 24%，為 5 月份以來最高。

Stratas Advisors LLC 資深石油市場分析師 Ashley Petersen 表示，原本市場擔心人們未針對可能的高價做好準備，但如今冷卻的情緒重新站上風，多空的部位因此出現調整。

上升的油價恐打擊需求

在油價來到每桶 86 美元之後，沙烏地阿拉伯趕緊更新市場資訊，表示他們現在日產量來到每日 1070 萬桶，僅僅略低於 2016 年 11 月創下的每日 1072 萬桶的歷史紀錄。

俄羅斯能源部長 Alexander Novak 也在上週表明，他們不僅已經不減產，還在 9 月每日增產 10 萬桶，以釐清外界的疑慮。不過 Novak 也提醒，當前市場存在太多不確定因素，他無法排除油價上達每桶 100 美元的可能性。

而如果納入美元升值的因素考量，對許多市場來說，石油當前的價格更高。路透市場分析師 John Kemp 估計，歐元，日圓和印度盧比的當前油價，已經上漲至 2008 年和 2013 年開始導致需求放緩的水準。

仍有分析師看 100 美元以上

《彭博》報導，美銀美林最新公布的報告指出，美國對伊朗的制裁、頁岩油增長瓶頸、委內瑞拉動盪局勢以及需求增長，均對油價構成上行風險。

美元與油僳漸趨同步 (圖表取自彭博)

美銀經濟學家 Ethan Harris 和 Aditya Bhave 認為，美元是擺動因素。美元走強將使石油進口國遭受更多打擊，生產商受惠，而美元疲軟會發揮「平衡作用」。他們相信，高油價難以避免，100 美元很容易達成，這也會是明年的重大風險。