3個月來首升！美國9月生產者物價指數月增0.2%  

美國勞工部週三 (10 日) 公布數據顯示，美國 9 月生產者物價指數 (PPI) 月增 0.2%，符合市場預期，是 3 個月以來首次上升；8 月美國批發商庫存指數月增 1%，略高於預期的 0.8%，是近 5 年來最大漲幅。

美國 9 月 PPI 是自 6 月以來生產者價格指數首次攀升、公債殖利率升至高點，而美元下跌，帶動美國股市走低。

扣除食品，能源與獲利率，9 月核心 PPI 月增 0.4%，創 1 月份以來最大升幅，年增 0.9%，與 8 月持平。

公布的數據顯示，服務價格上揚抵銷了商品價格下跌，其中汽油價格下跌 3.5%，最終需求價格於 8 月下降了 0.1%。然而，美國 9 月生產者物價指數 (PPI) 年增 2.6%，略低於預期。

美國 9 月生產者物價指數 (PPI) 年增 2.6%。(圖：investing)

9 月服務成本月增 0.3%，扭轉前兩個月下滑的趨勢，而運輸和倉儲服務的月增率 1.8％。超過三分之一的服務增長歸功於航空客運服務指數月增 5.5%。

商品價格微跌，是 2017 年 5 月以來的首次下跌，其中能源價格下跌 0.8%，食品價格下跌 0.6%。不計食品和能源，商品價格上漲 0.2%。

PPI 數據有利於了解企業投入成本的走向，該數據報告還暗示了受到川普政府貿易政策的持續影響。

8 月到 9 月的油籽價格下跌 3.9%。黃豆一直是中國反制美國對中國徵收的關稅的籌碼。鋼廠產品價格月增率保持不變，但自 2017 年 9 月以來已上漲 18%，反映今年 3 月美國對進口鋼鐵産品徵收 25% 關稅的影響。