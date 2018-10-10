香港創科發展協會（HKITDA）對 香港特別行政區政府2018年《施政報告》的回應

鉅亨網新聞中心 2018年10月10號19點12分

行政長官林鄭月娥女士今次《施政報告》，有關發展創新及科技的資源投入，包括投放280億元於大學研究、再工業化、公共服務應用科技以及加強創科氛圍等工作。諸如「城市創科大挑戰」、「再工業化資助計劃」等措施，勾劃出香港未來的智慧城市發展藍圖，對此本會表示支持。不過，我們認為香港不應錯過推動電競行業以及動漫遊戲的發展產值達4800億元，以及繼續加強香港智慧城市和金科技基建的黃金時機。

香港創科發展協會就2018年《施政報告》落實本會以下建議感到鼓舞和欣喜：

本會建議：

聊天機器人應該作為智慧城市的服務之一，如此可以讓人工智能和機器更好的學習市民、旅客與環境和經濟之間的互動和影響，這些大數據可為日後的持續改善提供參考依據。

施政報告：

在1823電話中心試驗以聊天機器人處理公眾查詢；

優化「香港政府一站通」網站，引入人工智能和聊天機械人功能，方便市民搜尋和使用電子政府服務。

本會建議：

部分偏遠地區的公共地方，考慮利用先進科技設備或報告系統，監察垃圾桶的狀況及亂放廢物垃圾情況，加快速度通知有關部門處理及票控。在社區安裝垃圾壓縮設備，令其在被收集前便成為塊狀以方便運輸，更衛生並且節省了收垃圾過程中人力物力成本。另外，提議分派太陽能儲電的垃圾收集車給現有的工作人員，更方便和衛生的收垃圾。

施政報告：

運用創新及科技提升市政服務，在不同地點試行機械化及自動化清潔，以評估不同機械或技術的適用情況。

本會建議：

我們倡議在河套區或者科學園管轄的區域內建立大規模的再工業化的實驗室，內部有產品設計、支持、測試、做樣品等的軟硬件提供給企業使用，且集中開發人才。我們亦曾提議政府在創科園區建立大型產品設計及樣品製作實驗室（Product Development and Prototyping Lab），提供軟件、機械製造、樣品生產、3D打印、測試環境、印刷設備、紡織設備等。

施政報告：

成立智慧政府創新實驗室，統籌及協助推動智慧政府的工作，包括邀請業界就不同公共服務提交資訊科技應用方案及產品建議，並為合適的方案安排測試及驗證技術，讓部門更有效制訂創新的措施改善公共服務，並為本地初創及中小企業創造更多商機。

本會建議：

對其他新能源的車輛持開放的態度，並給予鼓勵。

施政報告：

為進一步減少私家車排放的空氣污染物，政府會繼續鼓勵市民使用新能源車輛，長遠希望本港的新登記私家車最終全是新能源車。

本會建議：

加快分享公共交通（例如巴士、地鐵等）的數據給市民，優化分享公共數據的應用程式，讓不同年紀及掌握科技能力的市民及旅客，能夠更方便安排交通工具，令行程更加快捷。

施政報告：

與公共交通營辦商探討開放實時運作資訊，讓公眾免費使用。

本會建議：

利用現有及未來新建的城市基礎建設，如燈柱、巴士 / 電車站、鐵路出站口安裝智慧城市設施及數據收集設備等。這些裝置包括通訊設備發射站、道路及人流監測系統、緊急應變的通訊設備、甚至公共應用的無人機停機坪等等。

施政報告：

在四個高人流的地區，包括中環╱金鐘、銅鑼灣╱灣仔、尖沙咀及觀塘╱啟德發展區，推行「多功能智慧燈柱」試驗計劃，裝設約400支智慧燈柱。

香港創科發展協會針對2018年《施政報告》作出以下回應：

（第97點）我們認為行政長官將在特區政府內，成立一個高層次的「粵港澳大灣區建設督導委員會」並出任主席，有助建設完善大灣區的發展。我們期望督導委員會以及發展專員，多聆聽創科業界對粵港澳大灣區的建議和需求。

（第98點）就去年行政長官發表的《施政報告》中，有部份創科發展有進展也有不足，而今年《施政報告》亦未就不足之處完全跟進：

就為本地企業合資格的研發開支提供額外稅務扣減的法案，我們希望能盡快落實，鼓勵本地軟件開發、數碼娛樂及遊戲產業等進行高階研發以提升競爭力。我們亦希望政府能再進一步優化現時相關的科技研發資助計劃，令更多軟件、數碼娛樂及遊戲研發公司亦能受惠。

我們認為在香港科學園建設專注於醫療科技和人工智能及機械人科技的兩個科技創新平台有助吸納來自世界各地的人才，本地的科技人員亦可以從中學習相關範疇的經驗和技術，長遠提升香港的技術水平；

我們認為落馬洲河套區「港深創新及科技園」的基建工程可為業界提供更多資源和場地進行工作，期望中心及園區可以增加企業間交流的機會，促使更多不同的配對和合作；

我們對於政府積極地以創新辦進行檢視現行法例及法規的工作，務求清除窒礙創科發展而不合時宜的條文，表示支持。本會期待創新辦會廣泛徵詢相關界別的意見和疏理須檢討的範圍；

我們對開放政府數據的政策和推行措施，並要求所有政府部門須在今年年底前制訂和公布其年度開放數據計劃，表示認同及支持；但政府仍未推動於銀行業以外的「開放API」政策，例如保險業和強積金業界的產品和賬戶資料的「開放API」推動進程，仍未在政策範圍之內，我們希望能盡快推動。我們亦對對醫院管理局設立臨牀大數據平台作科研和培訓感到鼓舞；

我們對政府明年4月推出一套支持創新的政府採購政策，提高評審標書時技術因素所佔的比重，讓具創新建議的標書有更大機會中標表示鼓舞；是項政策有助提高中標者的水平，也助創科初創企業和中小企參與政府採購；

我們認為教育局持續在中小學推動「科學、科技、工程及數學」（STEM）教育的策略有助在未來提供更多本地人才投身業界，令行業能夠更健康發展。在吸納外地人才之外，亦能夠為本地供應長遠而又穩定的科技從業員；

（第100點）我們認同推動高端製造業有助香港產業更多元化，發展高端製造業同時可以令香港科技發展更進一步，未來香港可以自力產出領先於其他地方的科技產品。

（第101點） 我們認為行政長官建議撥款20億元，成立「再工業化資助計劃」，以配對形式資助生產商在港設立智能生產線能有效降低企業研發成本，令企業能夠在短時間內取得回報，並持續研發出更創新的產品。

（第102點）我們對政府增加對大學及科研機構的支助加大感到鼓勵，但我們認為政府應在一般性的「企業支援計劃」以外，設立針對中小企應用發展金融科技的專項基金，及相關財政稅務優惠的措施，以促進中小企廣泛應用金融科技以提升競爭力。專項基金支援範疇可包括支援中小微企業有效利用大數據，人工智能及網絡安全，用於他們的財資和支付應用平台。

（第103點）政府在推動「數碼個人身份」（eID） 的措施上應需要加快進行，並以此作為智慧城市和金融科技基建的重要基礎。這項基建亦可提升香港整體金融網絡安全的強度。

（第104點）在智慧城市推動方面，我們樂見政府回應業界團體多年來的訴求，包括會撥出5億元邀請社會各界就民生議題提出創科解決方案、增撥5億元推動政府部門利用科技提升服務及效率、成立智慧政府創新實驗室提供配對平台，讓本地資訊科技業界了解政府部門需求，提交應用方案及產品建議而創造商機。

（第105點）我們認為政府採用最新的資訊科技，進一步革新電子政務可以令政府在處理公共事務的時候能更有效率，公務員亦能夠針對電子政務提供的數據作出比現時更即時的應對。

（第106點）我們認為「智慧政府創新實驗室」除了能夠直接為政府建立一個更好的溝通橋梁，在規劃未來城市發展也能夠從業界取得最有利方案。而本地企業亦有機會透過公共事務，為其服務或產品投入市場打下基礎。

（第107點）政府將以創科的「應用」、「研發」、「分析」及「防衞」四個策略，提升執法機構的能力。我們認為社會對創科認知仍然不足，政府應在未來對於智慧監獄、智能清關及執法等技術多加宣傳，讓市民明白到創科對消防安全策略的重要性和意義。

（第107點）創意智優計劃去年的追加十億撥款，對動漫及遊戲產業都有顯著的幫助，去年由計劃支持的動畫項目亦在國際獎項屢獲殊榮，足以證明創意產業在香港的發展潛力。對此，我們繼續希望政府加大力度，支持香港動漫及遊戲產業發展，包括加大創意智優計劃對現有培育計劃支持金額和名額、放寬補助金的使用限制、延長對成長中初創漫遊公司支援、及參考電影發展基金的配對補助，吸引投資者投資香港本地創作。

（第119點）我們認同香港在金融科技方面在過去一年已取得階段性的成功，增強了金融科技的基建，例如香港金融管理局推出「轉數快」和處理「虛擬銀行」牌照的申請。

（第140點）我們對政府設立「公務員培訓處會」加強公務員的培訓，以配合政府推動《香港智慧城市藍圖》表示欣喜。本會建議於將來成立的「公務員培訓諮詢委員會」中，可邀請更多青年專業人士，為公務員的培訓計劃和長遠發展策略提供指導意見。

（第144點）對於今年提出新增撥款十億到電影發展基金，我們表示歡迎及支持，除了支援傳統電影業之外，亦希望相關款項能有效地運用到業界各個不同類別，例如動畫長片的支援，以至電影IP的週邊延伸，例如遊戲及玩具的授權及開發等。我們亦希望基金能簡化及優化申請程序，鼓勵及接納更多不同類型的新創作。另外，我們亦建議政府邀請動漫及遊戲行業專家進入政府之各個相關政策及顧問委員會，以把握動漫及遊戲產業之龐大發展機遇。長遠我們認為，設立一個為數碼娛樂及創業產業度身訂造的創業培育計劃、甚至培育中心及園區，最能夠有效發展這個產業。

（第145點）我們對政府成立10億元「建造業創新及科技基金」表示支持。期望政府會優化持續進修基金的資助上限，鼓勵擁有資訊科技知識的人士，進修進入建造業工作，科技發展一日千里，擁有跨行業的知識也是必須的，建議未來擴闊資助持續進修基金課程的範圍，為未來建造業培育更多創新科技水平的從業員。

（第160點）我們建議政府可考慮資助企業在職員工報讀關於金融科技及網絡安全的應用課程，並鼓勵專上學院開辦相關課程，與及鼓勵各公共機構優先聘請持相關學歷的人仕。

（第161點）我們對政府加大撥款和資助向教資會轄下研資局的研究基金注資200億元感到鼓舞，同時希望有更完善的技術專才輸入政策，吸引外地人才來港，提高整體的科研氣氛。

（第248點）我們對過去一年多次向政府反映的自動化清潔得以落實表示欣喜。我們認為自動化清潔對智慧城市非常重要，外國已有不少清潔機械人，香港政府或可以考慮引入。

（第297點）我們同意推廣全城閱讀文化是智慧城市重要的一環，提議未來可利用科技，進一步優化借書和還書服務。

如需進一步的闡述，歡迎聯絡我們（info@hkitda.org / 92138138）。

香港創科發展協會政策研究會謹啟

成員：

陳迪源先生香港創科發展協會會長

李煥明博士香港創科發展協會常務副會長

彭子傑先生香港創科發展協會常務副會長

湯浩然先生香港創科發展協會金融科技委員會主席

何展強博士香港創科發展協會金融科技委員會副主席

高德泰先生香港創科發展協會金融科技委員會委員