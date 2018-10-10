【異動股】基建板塊活躍走強 建研院(603183-CN)等2股漲停

今日早盤，基建板塊再次活躍走強，截止發稿，山鼎設計(300492-CN)漲停報22.24元，建研院(603183-CN)漲停報19.83元，設研院(300732-CN)漲6.41%報30.39元，中國鐵建(601186-CN)漲4.49%報11.41元，中國交建(601800-CN)漲4.29%報12.89元，啓迪設計(300500-CN)、建科院(300675-CN)等多股漲超4%。

招商證券認為，鄉村振興戰略規劃出台，財政政策傾斜推動投資落地：而近日財政部發佈《貫徹落實實施鄉村振興戰略的意見》，提出公共財政將更大力度向“三農”傾斜，落實涉農稅費減免政策，鼓勵地方政府在法定債務限額内發行一般債券用於支持鄉村振興、脫貧攻堅領域的公益性項目。伴隨資金到位，鄉村基建項目預計將得到有效推動。

招商證券表示，降準釋放的資金其中4500億置換MLF，同時釋放7500億元增量資金。此外隨著政策逐漸傳導到實體，9月地方專項債發行明顯加快，截止9月底專項債發行量達到12736億元，已發行量佔本年度預算94.3%。資金面改善已得到確認，基建在目前經濟環境中仍是主要穩經濟的手段之一，四季度基建投資數據有望企穩回升。