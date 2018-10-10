國辦印發推進運輸結構調整三年行動計劃 概念股受益

國務院辦公廳關於印發推進運輸結構調整三年行動計劃(2018—2020年)的通知，到2020年，全國貨物運輸結構明顯優化，鐵路、水路承擔的大宗貨物運輸量顯著提高，港口鐵路集疏運量和集裝箱多式聯運量大幅增長，重點區域運輸結構調整取得突破性進展，港口鐵路集疏運量和集裝箱多式聯運量大幅增長，重點區域運輸結構調整取得突破性進展，將京津冀及週邊地區打造成為全國運輸結構調整示範區。通知要求，與2017年相比，全國鐵路貨運量增加11億噸、增長30%，其中京津冀及週邊地區增長40%、長三角地區增長10%、汾渭平原增長25%;全國水路貨運量增加5億噸、增長7.5%;沿海港口大宗貨物公路運輸量減少4.4億噸。全國多式聯運貨運量年均增長20%，重點港口集裝箱鐵水聯運量年均增長10%以上。

A股相關概念股中，鐵龍物流(600125-CN)全國性的鐵路物流類上市公司，鐵道部僅有的幾家上市公司之一。公司業務包括鐵路特種集裝箱業務、鐵路貨運及臨港物流業務、鐵路客運業務等。中遠海控(601919-CN)全資子公司中遠海運集運主要經營國際、國内海上集裝箱運輸服務及相關業務。中遠海運集運共經營225條國際航線(含國際支線)、44條中國沿海航線及86條珠江三角洲和長江支線。