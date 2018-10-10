調查指53%金融分析師稱同股不同權對公眾股東保護不足

特許金融分析師(CFA)協會調查顯示，53%受訪會員認為「同股不同權」對公眾股東的保護不足或欠缺，有52%人認為股權和控制權之間比例不相稱，有28%認為企業管治標準每況愈下。

調查在三月份進行，對身處亞太地區的會員調查，受訪者指「同股不同權」架構將為投資者帶來風險，建議需要提供予投資者的保護機制，幾乎所有受訪者都認為必須要有更周全的保護機制。另外，有60%受訪者認為加強投資者對「同股不同權」及有關風險的認識是非常重要。

CFA協會亞太區行業倡導總監梁家恩指，監管機構應立即增強公眾人士認知，提高公衆對這類投資的風險認識，維持市場健康發展。她又指，本港及很多亞洲市場，都沒有集體訴訟，投資者只能依靠上市條例及監管法規保障，應該落實五年以内的強制性日落條款。

協會又敦促各國政府和監管機構，應考慮建立一個追索機制，在投資者遇到管理層瀆職等情況時，可循相關途徑提出訴訟。

梁家恩指，本港上市新規推出只有半年，目前僅有兩間企業以「同股不同權」形式上市，現時仍然太早斷定成效。她又認為，本港股票市場仍然吸引，擁有高流動性，以及面向全球等。

梁家恩又認為，「同股不同權」並非靈丹妙藥，亦不是唯一吸引公司上市之處，其他因素例如資金流、企業管治等都是考慮因素。她又指，當市場資金充沛時，市場對「同股不同權」的需求也相對蓬勃，但當市道逆轉時，管治水平較遜色的企業表現亦都相對欠佳。因此，她認為，「同股不同權」應落實五年以內的強制性日落條款，在投資者及商業之間取得平衡。

來源：商台