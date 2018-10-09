全球太陽能補貼政策逐步退場 整併與減產成因應之道

研調機構 TrendForce 旗下綠能研究 EnergyTrend 最新調查指出，隨著全球太陽能供應與市場發展趨穩，已有部分國家的太陽能政策朝「擺脫補貼」邁進，未來市場需求將持穩，較難再出現 2013 至 2017 年間，每年需求成長超過 20% 的光景，因此全球供應鏈在產能安排上應更謹慎，持續擴產恐將導致經營風險。

據 EnergyTrend 第 3 季金級報告指出，今年全球太陽能併網量約為 95GW(十億瓦)，但中國去年已預先裝機，美國則因 201 條款有大量備貨，全年實際的產品拉貨需求僅約 86GW。然而，今年電池與模組的產能預估將各接近 150GW，明顯供過於求。

此外，第 3 季印度啟動防衛性關稅、歐洲對中國雙反與限價限量協議 (MIP) 等，均讓原先受限的中國廠商，得以出口至上述地區，導致全球供需流向變化。

EnergyTrend 研究經理施順耀認為，無論在製造端或者電站開發端，大者恆大是必然趨勢，小廠會面臨嚴峻的挑戰，而台灣的「三合一」整併，與部分業者透過裁員來縮減產能都是正確發展策略，且預期中國業者也會開始採取整併、產能收斂或關廠等因應措施。

施順耀指出，未來太陽能發展仍須靠市場需求來帶動，需求的變化將影響供需環境與價格走勢，而市場需求與政策息息相關，因此後續各國政策所訂定的太陽能電力價格，如各國 FIT 定價、電站競標價格，甚至近期業界積極討論的「市電同價」等，都將成為供應鏈評估價格趨勢的指標。