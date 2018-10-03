〈聯合再生成軍〉台灣太陽能邁向2.0時代 首年營收可望達400億元

由新日光 (3576-TW)、昱晶與昇陽科已於 10/1 合併，合併後的聯合再生能源於今 (3) 日舉行開幕典禮，董事長洪傳獻表示，聯合再生能源合併後，等同宣示台灣太陽能產業轉型從 1.0 邁入 2.0，現在的心態像是很有經驗、卻又是剛出生的嬰兒般躍躍欲試。法人預估，合併後首年營收將達 400 億元，預估到了第 5 年，年營收規模可望達 900 億元。

洪傳獻在致詞時表示，2004 年時，整體國內太陽能產業當時前景相當不錯，國內廠家不多、中國電池廠也還未加入競爭，每家台廠每年幾乎可賺到 1 個股本，待中國廠家加入市場後，電池產能過剩，台廠漸漸淪為代工角色，也陷入節節敗退的局面。

洪傳獻表示，聯合再生能源合併後，等同宣示台灣太陽能產業轉型從 1.0 邁入 2.0，目標是走向未來的 3.0，而政府目前也積極將國內太陽能市場由屋頂型走向地面型，地面型項目規模與屋頂型相比，不可同日而語，市場需求改變不會是線性的成長，而是跨世代的躍進。

洪傳獻並再度強調，太陽能產業是很好的產業，去年全球安裝量達到 100GW(十億瓦)，相當於新台幣 5 兆元的產值，過去台灣太陽能產業處於 1.0，在太陽能系統整體供應鏈價格約每瓦 1.5 美元下，電池代工每瓦僅 0.1 美元，差距高達 15 倍之多，未來要跳脫每瓦 0.1 美元電池代工局面，朝向 1.5 美元的環境發展。

談及完成三合一的心情，洪傳獻笑說，現在的心態像是很有經驗、卻又是剛出生的嬰兒般躍躍欲試，在進入 2.0 時代後，目標是成為世界一流的能源公司。執行長潘文輝則說，做 20、30 年代工若還不轉型「還真沒出息」，過去一年整併過程雖辛苦，但始終秉持「最佛性的包容，最狼性的野心」， 適才適用適所。

至於 10/1 傳出合併後，昱晶傳出工程師大量出走，洪傳獻則說，三合一後 3 家公司員工總數約 5000 人，其中，昱晶與昇陽科員工有部分自願離職，比例約 25-30%，但不願透露大略數字。

目前聯合再生太陽能電池產能約 3GW，模組產能盼能在近 2 年內達到 5GW，其中 1-2GW 將留在國內自用、其餘產能則發展自有品牌委外代工，系統產能初期約 500MW 至 1GW。法人預估，合併後首年營收將達 400 億元，預估到了第 5 年，年營收規模可望達 900 億元。