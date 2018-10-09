中小尺寸出貨優預期 群創Q3營收739億 單季可望轉盈

群創 (3481-TW) 今 (9) 日公布 9 月合併營收 244 億元，與上月持平，年減 9.5%，合計第 3 季合併營收 739 億元，季增 11.2%，年減 7%；第 3 季大尺寸出貨符合預期，中小尺寸出貨則是比預期好，法人認為，第 3 季報價回升可望拉高毛利率，單季將可由虧轉盈。

群創指出，9 月大尺寸合併出貨量共計 1103 萬片，月減 0.2%；中小尺寸合併出貨量共計 2236 萬片，月減 9.9%；合計第 3 季大尺寸合併出貨量共計 3312 萬片，季增 3.5%；中小尺寸合併出貨量共計 7460 萬片，季出貨量增 9.3%；累計前 9 月營收 2071.32 億元，年減 17.16%。

群創原預估第 3 季大尺寸出貨季增 1-3%，平均銷售單價 (ASP) 季增 1-3%；中小尺寸出貨季減 1-3%，平均銷售單價 (ASP) 季增 1-3%；以實際出貨來看，中小尺寸的出貨表現較原預期衰退的情況好上許多。

群創第 2 季本業雖維持獲利，但包括毛利率及營益率都下滑，稅後轉虧，群創表示，隨著下半年旺季來臨季，品牌客戶的促銷活動逐漸增溫，拉貨力道強勁，大尺吋及中小尺吋面板價格全面走升；群創董事長洪進揚先前曾指出，對第 3 季營運改善有信心，訂單能見度到今年底。

凌巨 (8105-TW)9 月營收也出爐，9 月自結合併營收 8.62 億元，月減 0.46%，年減 20.26%，第 3 季合併營收 26.18 億元，季減 1.02%；累計今年前 9 月合併營收 77.66 億元，年減 17.66%。