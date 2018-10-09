蘇澳廠遭勒令停工 東鹼：將對營運造成相當衝擊

東鹼 (1708-TW) 今 (9) 日傳出蘇澳總廠遭宜蘭縣政府以「硫酸鉀反應槽以下製程」並未合法申請為由，下達停工令；對此，東鹼傍晚發布重訊表示，因未申請操作許可而遭停工，實屬與縣府認知上的差異，將盡快重新申請，該廠遭停工的產品上半年營收占比達 48%，營收達到 10.38 億元，停工將對營運造成相當衝擊。

東鹼營運包含散裝航運與硫酸鉀，而蘇澳廠為東鹼唯一的生產基地，擁有 12 條硫酸鉀產線，年產能 13 萬噸，該廠製程分為氯化鈣製程、鉀肥製程，其中，鉀肥製程目前遭到勒令停工，但氯化鈣製程需要鉀肥製程的附屬品鹽酸，氯化鈣製程等於也陷入停工困境，使整個蘇澳廠產能全數停擺。

針對此次硫酸鉀廠遭勒令停工，東鹼表示，對公司營運固然造成相當衝擊，加上聯屬產品鹽酸產製的氯化鈣，因供下游客戶作為廢水處理使用，且市佔率達到 6 至 7 成，是另一影響營運的重點。

東鹼蘇澳廠遭到停工的產品，今年上半年營收金額達 10.38 億元，營收占比為 48.1%，從去年全年表現來看，營收規模達到 19.57 億元，營收占比約 50.48%，且該廠又是東鹼唯一的生產基地，將對營運相當大的衝擊。

東鹼指出，宜蘭代理縣長陳金德 10/5 曾帶領環保局長至蘇澳廠進行環保稽核，內容包含排放水、廢棄物、氣體排放及固定汙染源，歷時約 4 小時。而公司所生產的硫酸鉀，是精緻農作物的肥料，其化學物質安全資料表是歸類屬對人體無害的無機肥料。

對於蘇澳廠 6 月才被稽查發現污染後重罰，東鹼指出，5、6 月間環保局曾進行一系列類似稽核，當時也針對環保方面列舉一些改善項目，公司也積極進行改善，還請外部專家來做指導，相關改善工程有些已完成，有些仍在進行中。

至於 10/5 稽查後遭勒令停工一事，東鹼表示，原因為縣政府認為蘇澳廠申請的硫酸鉀製程中，有關成品輸送，在設置許可證及操作許可證僅列以「密閉式輸送機」輸送，未將冷卻機、圓篩機、成品暫存槽、中和貯存槽個別列示，但這些設備本來就是輸送過程中之的一部分，公司在 1995 年依法申請固定汙染源設置許可證及固定汙染源操作許可證時，就以「密閉式輸送機」字樣申請。

東鹼強調，該等設備已存在經縣府履勘後核准，後因有效期期滿，申請展延，以相同字樣申請後，也獲得核准，從未有紀載不完備的情況，因此沿用至今，但縣府 10/5 進行稽核時，認為冷卻機等未個別列示並申請許可而勒令停工，對公司而言，實屬認知上的差異，將以最快速度配合縣府要求認知、重新申請，也盼縣府能以最快速度予以審核。