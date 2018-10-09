宜蘭縣要求東鹼硫酸鉀產線停工？公司稱尚未收到停工令

今 (9) 日盤中傳出宜蘭縣召開縣務會議，以東鹼 (1708) 廠區「硫酸鉀反應槽以下製程」並未合法申請為由，下達停工令，消息傳來，10 點 50 分之後，東鹼股價從盤上 27.15 元附近，直線下殺觸及 24.4 元跌停價位，東鹼表示，尚未接獲宜蘭縣停工令，廠區相關環境改善仍在進行中。今年 7 月宜蘭縣府以東鹼蘇澳總廠違反空氣污染防治法，共計裁罰 200 萬元，最新消息為上周五由縣府人員到廠現場稽核，發現氯化鈣、鉀肥製程仍對環境造成汙染，再次罰款 400 萬元；另外，東鹼工廠內的「硫酸鉀反應槽以下製程」並未合法申請，下達停工令，宜蘭縣在召開縣務會議之後，在盤中發布此項消息，導致東鹼股價急挫。



東鹼主要營業項目為散裝航運、硫酸鉀，散裝航運運價疲弱，營收比重降至 22%，硫酸鉀製造占了 5 成，為主要營收來源，其硫酸鉀的原料氯化鉀，副產品鹽酸，1 噸硫酸鉀需要 0.8 噸氯化鉀，副產品鹽酸卻是 1.2 噸，蘇澳廠區擁有 12 條線硫酸鉀產線，年產能約 13 萬噸，此次宜蘭縣對於東鹼「硫酸鉀反應槽以下製程」停工處分，恐將導致硫酸鉀、鹽酸產線停擺。



東鹼第二季營收 10.84 億元，稅後淨利 9 千萬元，每股盈餘 0.45 元，合計上半年營收 21.58 億元，稅後淨利 1.91 億元，每股盈餘 0.95 元。