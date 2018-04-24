東鹼配息1元 股息殖利率3.31% 兩條硫酸鉀新線暫訂Q3投產

東鹼 (1708) 宣布配息 1 元，相對於去年每股稅後盈餘 2.44 元，盈餘分派率約 4 成，連續三年維持 1 元股息，以今 (24) 日 30.15 元平盤價計算，股息殖利率約 3.31%，目前 12 條硫酸鉀產線產能去化無虞，啟動第 13、14 條產線的擴產，預計今年第三季完工，年產能將由目前 13 萬噸，提高到 15 萬噸，增幅 15%。東鹼主要業務分別為硫酸鉀、散裝航運兩大部份，散裝景氣未見明顯反轉，硫酸鉀為獲利主要來源，去年稅後盈餘 4.91 億元，年減率 14.16%，每股稅後盈餘 2.44 元。



全球鉀肥供需地錯配，鉀肥生產集中在北美、俄羅斯、白俄羅三地，占了全球產能 61%，惟東南亞、中國占了消費量 33%，市場預期 2016-2020 年鉀肥產能持續成長，到了 2020 年之際全球產能達 6450 萬噸，卡位下波需求循環，東鹼展開 13、14 兩條硫酸鉀產能線擴充。



轉投資持股 40.35% 東典光電 (6588) 去年營收為 4.52 億元，稅後盈餘 1.57 億元，年增逾 5 成，每股盈餘 6.92 元，創下成立以來新高，每股配發 3.5 元股息。







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