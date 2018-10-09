美食-KY 9月中國營運衰退 衝擊營收創14個月來新低點

連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW) 今 (9) 日公布 9 月合併營收為 19.45 億元，月減 3.25%、年減 12.83%，營收已連續 2 個月較去年同期衰退，美食說明，主要是因占比超過 60% 的中國市場營收下滑，但此為一次性的外部因素影響，包括美國、台灣等其他市場合計，9 月仍繳出超過 12% 的年增率；展望後市，美食表示，在傳統烘焙旺季加持下，第 4 季表現可望逐漸步上正軌。

美食說明，9 月在中國市場，實如預期般受到一次性的外部因素影響，但 9 月下旬以來影響程度已趨於穩定，目前在中國的 85 度 C 持續專注在產品線的推陳出新如今年以來風靡台灣的「黑糖珍珠鮮奶」、門店環境的升級，以及線上會員的耕耘。

而在美國市場，85 度 C 在南加州雪曼市開出全美第 49 間門市，也是第二次進駐人氣購物商場 Westfield Fashion Square，搶攻亞裔購物客流，未來可望看到更多與 Westfield 聯手，拓展美國市場。

在台灣市場，85 度 C 持續投資在消費體驗的升級，10 月開始，85 Cafe APP 除了累積點數、電子錢包的功能外，更推出「線上訂餐」，目標是吸引更多年輕客群到店消費。

此外，在台由美食轉投資持股約 23% 的這一鍋餐飲集團，今年起大走擺盤藝術化、品牌認證食材、在地有機等策略方向，其中，連鎖麻辣鍋物品牌這一鍋推出多款網美必拍新膳，連鎖燒肉店燒肉同話則打出周年感謝祭，皆將有助於推升成長動能。