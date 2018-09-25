衝刺整機、車用市場 群創擴大網羅大數據人才

群創 (3481-TW) 去年開始發展整機事業，預計可在 2019-2020 年快速成長，另外，也在積極布局車用面板市場，因應整機事業人才需求，今 (25) 日宣布正在發展大數據人資系統，預計 10 月起一連兩個月將舉辦「三化人才」招募面談會，且透過內部推薦、大數據媒合等多元管道徵召百位跨國人才。

群創人資管理處長張仁勇指出，全球自駕車與車聯網趨勢正夯，車用顯示屏逐年快速成長之外，高效能高可靠度的自駕車車載娛樂系統也成為歐美智慧車的必要配備，群創獨家規劃「車用顯示器企業學位」，員工將前進德國理工重點大學，進行理論碩士研修，並在荷蘭據點累積與歐系車廠往來的實務經驗，提供內部菁英接軌歐洲最新車用技術與市場機會。

他表示，去年開始發展大數據人資系統 (Smart HR)，透過 AI 與大數據分析，媒合對的人在對的職位上，張仁勇說，群創發現學歷愈高、七八年級的新世代最嚮往跨國工作機會，女性嚮往外派意願不低於男性。

張仁勇指出，網路世代讓七八年級生了解，未來是全球菁英的國際賽，AI 主導的智慧製造、智慧辦公與智慧供應鏈將從工廠延伸到日常生活。他說，群創 INX 4.0 如火如荼推進，紮根台灣，布局全球顯示器供應鏈之優勢。

張仁勇表示，整機事業需要機光電製造、系統、設備、銷售等多元人才；因應工業 4.0，積極培育數學、統計系背景的 data scientist 人才，此外，鎖定新零售商機，積極培育線上線下硬軟整合人才，提供客戶多元解決方案。

張仁勇強調，今年以「加值化、多元化、平台化」持續深耕整機製造及品牌行銷、AI 大數據領域，邀請多重潛能人才成為「群創三化人才」。