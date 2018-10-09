【華冠投顧】明天國慶日不開盤 週四到底彈不彈!

華冠投顧 范振鴻 分析師

#族群追蹤

今天相當明顯是由金融跟非金電撐盤各上漲約 0.5%，電子還是相當弱勢下跌 0.3%，權值股部分今天大多也都是撐盤，最明顯就是台塑四寶 1326 台化漲幅就 2.06%，指標股 6505 台塑化也有 1.5%，但是從結構上來看，這邊反彈都遇到結構反壓，只有金融股強勢收復 09/21 低點 1286，接下來大盤持續反彈金融領漲機會大，而弱勢族群持續看到漲價族群的 MOSFET，最強勢的 5299 杰力今天也正式跌破年線，而被動元件雖然整體反彈，但一樣建議站賣方，特別是最近弱勢的空方股都有沿五日線下跌的狀況，2327 國巨、3026 禾伸堂都離 5MA 很近，要留意彈起來是給你閃人的。

#盤勢分析

昨天提到，『短線上對於各均線來說乖離都太大，短線上還是有機會反彈，但是也不可過度樂觀，反彈還是站賣方』今天盤開始有反彈的跡象，但還是要提醒，反彈也有強弱之分，最弱的反彈就是橫向盤整，反而有機會走出『空方旗型』以盤代彈修正均線乖離，而今天開始 KD 有準備進入頓化區的狀態，而小時線 KD 的確開始脫離頓化區進入反彈段，這邊要小心的就是彈指標不彈指數，等到小時線反彈時間結束換空方攻擊就要留意還有要再創低的可能。OTC 如我說所已經進入週線等級的主跌段，持續提醒留意風險。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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