動力-KY年底前推20款客製化顯卡風扇 迎Q4電競旺季

輝達 (NVIDIA) 新 GPU 上市，顯卡風扇大廠動力 - KY(6591)看好第四季的成長展望。該公司透露，目前正與客戶進行新款晶片的風扇開發與測試，年底前將陸續推出超過 20 款客製化的品牌設計散熱風扇，迎接第四季電競產品旺季來臨。動力表示，此次新款高階 RTX2080 產品的畫面處理效率較上一代 GTX1080 快 1.5 倍，光影渲染速度達目前 Pascal 架構的 6 倍以上，搭配目前主流的高擬真動畫遊戲，將可大幅提升玩家的臨場感及速度感，而圖靈架構效能大幅提升，也帶動顯卡散熱需求明顯增加。



該公司指出，本次所研發的新一代風扇，在整體散熱及解熱效能更上層樓，目前動力與客戶正積極進行新款晶片相關風扇的合作開發及機構測試，預估年底前將陸續推出超過 20 款客製化的品牌設計款散熱風扇，迎接第四季電競產品旺季。而隨新世代繪圖晶片相關散熱產品的效能提升，可望帶動該公司出貨量及平均單價同步增加，挹注整體營收獲利。



展望第四季，動力 - KY 審慎樂觀，主力電競產品因新款電競風扇出貨，可望逐步成長；工控產品方面，高階的專業影像後製剪接機台用散熱風扇出貨量穩健提升；家電領域方面，高階掃地機器人風扇出貨持續增溫；車用產品部分，高單價的車內空調風扇年底前將開始小量出貨，因此類利基型產品技術及認證門檻較高，有助於優化產品組合，挹注動能。