新顯卡風扇拉貨動能啟動 動力-KY業績增溫 Q4起擺脫谷底向上

輝達 (nVIDIA) 圖靈 (Turing) 新電競 GPU 陸續上市，顯卡風扇大廠動力 - KY(6591)業績擺脫谷底，除了第三季逐月增溫之外，第四季成長展望也漸趨樂觀。輝達繼 2080/2080 Ti 近期陸續上市之後，上週再發表 RTX 2070 顯卡，預計上市時間為 10/17，法人預期中階的 2060/2050 顯卡可望在最近一季陸續發表，進一步推升電競換機潮。



動力 - KY 第三季業績在顯卡新舊機種交替影響之下，出現旺季不旺的行情，7、8 兩個月營收分別來到 0.73 億元與 0.77 億元，衝擊股價最低跌到 62.1 元，促使公司宣布買回庫藏股。



近期隨著 2080/2080 Ti 新顯卡的上市，新產品拉貨動能啟動，動力 - KY 第三季業績也呈現逐月升溫的現象，單季營收可望上看 2.3 億元，儘管是 6 季新低，但也是今年營運谷底。



據悉，隨著輝達推出 RTX 20 系列顯卡，動力 - KY 在品牌廠 10 月下旬推非公版產品前，新品風扇已陸續供貨，而預計 2070 會在 11 月下旬推出非公版產品，帶動其出貨持續升溫。



此外，10 系列顯卡通路庫存預計一個月之內將陸續去化，亦有利於顯卡市場的回升，該公司第四季業績可望正式邁出谷底。展望明年，在輝達陸續上架主流規格顯卡的激勵之下，預料全球的電競換機潮將正式啟動，包括板卡與散熱業者的年度營運可望倒吃甘蔗。