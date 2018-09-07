動力-KY 8月業績回溫 9月起輝達新GPU將帶動旺季換機效應

電競顯示卡散熱風扇廠動力 - KY(6591)公告 8 月業績，單月合併營收為 7695.9 萬元，月增 5.21%，年減 38.64%。累計前 8 月為 8.58 億元，年增率 16.76%。該公司指出，8 月業績動能主要來自為下游客戶設計開發的新世代晶片用散熱風扇，開始進入試產階段。動力表示，輝達 (NVIDIA) 新款電競用繪圖晶片預計將於 9 月下旬正式上市，可望帶動新一波的電競升級潮，推升公司新款高階電競用散熱風扇出貨量明顯成長。



動力表示，輝達即將於 9 月下旬正式推出新一代繪圖晶片 - 圖靈 (Turing) 系列，新晶片的運算效能預估可較目前產品大幅提升 30% 以上，對繪圖卡的散熱需求亦相對提高，該公司主要客戶包括微星 (2377)、技嘉(2376)、華碩(2357) 與美商艾維克 (EVGA) 等，均積極預備推出新款晶片用的電競顯示卡及高階電競 PC，帶動整體電競硬體產品的升級需求。



該公司指出，此次輝達新 GPU 大幅提升散熱需求，動力 - KY 根據圖靈架構研發的新一代渦輪風扇，在整體散熱效果及解熱效能更上一層樓，目前已獲下游客戶肯定，將在 9 月起推出超過 10 款客製化及富設計感的散熱風扇產品，迎接第四季電子產品及電競遊戲旺季。



除此之外，該公司拓展車用、工控及家電等利基型市場領域，在車用產品部分，高單價的車內空調風扇及座椅風扇即將完成車廠認證，年底前開始小量出貨；家電應用領域方面，高階掃地機器人風扇出貨量逐步增溫；工控利基型產品市場部分，高毛利的專業影像後製剪接機台用散熱風扇出貨量持續增加，預估車用、家電及工控產品下半年出貨將逐季成長，且由於利基型散熱風扇的技術以及認證門檻較高，將有助於優化產品組合。

