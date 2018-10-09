【華冠投顧】盤後分析：大盤止跌 但中小型股續弱

劉彥良 分析師

連 5 日下跌後，台股終於收紅小漲 10 點，唯中小型股仍然弱勢，盤面上高達近千家下跌，上櫃指數更已失守十年線。

賣壓還是集中在電子族群尤其是蘋概股，雖然台積電 (2330) 和大立光 (3008) 收紅，但康控 - KY(4943)、GIS-KY(6456) 和穩懋 (3105) 都打入跌停。

漲價概念股方面，昨天破底的國巨 (2327) 和環球晶 (6488) 展開反攻，但 MOSFET 還在走弱，杰力 (5299)、尼克森 (3317) 和大中 (6435) 都大跌 7% 以上。由於籌碼面尚未改善，加上部分個股的 9 月營收已開始下滑，基本面有下修的風險，建議投資朋友還是不要亂搶反彈。

傳產股方面，生技族群漲多拉回，資金轉而流入運輸類股，包括遠雄港 (5607)、新興 (2605) 和裕民 (2606) 的漲幅都在 4% 以上。其中台航 (2617) 已獲外資和投信連買 2 個月，股價橫盤整理多時，隨時有機會會補量創高。

勞動基金運用局昨日撥款 420 億予 7 家投信代操，以追求絕對報酬 5.94％為主，媒體指出被動元件等跌深股為布局首選，但我認為機率不大，投信沒有理由去幫散戶融資解套。反倒是傳產當中的塑化、航運、紡織成衣等寒冬概念股，我覺得才是這些投信業者的首選，投資朋友接下來可以好好留意投信的究竟動向為何。



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