不受市值跌破400億美元影響 雷軍微博賀小米8熱賣宣佈降價

受港股弱勢以及專利侵權案衝擊，小米 (1810-HK) 昨 (8) 日收報港幣 13.58 元，重挫 4.9%，連續第 9 個交易日下跌，股價也創上市以來新低，市值跌破 400 億美元 (約港幣 3111 億元)。至此，小米股價已累跌超過 16%，較每股港幣 17 元的發行價跌近 19%。

不過，雷軍似乎並未受到股價下跌的影響，還在微博慶祝小米 8 旗艦系列熱賣。雷軍今天上午發文表示，小米 8 旗艦系列 (含小米 8、小米 8 螢幕指紋版、小米 8 透明探索版以及小米 8 SE) 發貨量已超 600 萬台。

該系列手機於今年 5 月 31 日發佈，6 月 5 日正式開售。為了感謝米粉的支持，雷軍還宣佈，小米 8 標準版直降人民幣 200 元，從人民幣 2499 元起售。

受此影響，小米股價今日開盤後反彈，漲幅接近 2%；截至發稿，報港幣 13.76 元，上漲 1.325%，最新市值為港幣 3106.88 億元 (約 400.14 億美元)。

圖片來源：新浪財經

小米 7 月 9 日在香港上市，小米創始人雷軍曾承諾「要讓在上市首日買入小米公司股票的投資人賺 1 倍」。相比發行價，小米跌超過 2 成，儘管上市後，上半年財報亮眼，但小米距離雷軍承諾的股價翻倍，似乎漸行漸遠。

市場一直爭議小米到底該按照互聯網公司還是硬體企業的標準來估值。另外，智能手機的成長高峰期已經過去，2018 年全球出貨量的下滑已經是必然趨勢，小米所倚重的重要市場之一印度等新興市場貨幣匯率大幅下滑，對小米的業績增添更多不確定性。

此前，包括德意志銀行、麥格里資本、光大證券、西南證券等研究機構，似乎都相信雷軍「翻倍」的說法，上市以來發佈研報均給予小米「增持」或者「買入」的評級，目標價從港幣 19.6 元到 30.3 元不等，但目前股價跟這些機構預測相距甚遠。

華南一位滬深港基金經理向《第一財經》記者表示，美國連番升息後，海外流動性收緊，美團點評 (3690-HK) 等一批新經濟科技股都先後登陸港股市場，分食本來資金就不充裕的市場，導致新經濟的互聯網企業股價下滑。

另一方面，小米至今尚未列入港股通範圍，大陸資金無法到香港買小米等「同股不同權」企業，也對股價產生壓力。

小米日前在美國因為自拍桿涉嫌侵權成為被告。起訴方 Deraltech 稱，小米在美國銷售的自拍桿，侵犯其專利。9 月 24 日，Deraltech 在美國紐約南區聯邦地方法院起訴小米公司侵犯其專利。