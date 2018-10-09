老闆失蹤、債券違約、配息延後… 分析師警告現在別買低價股

中美貿易戰殃及中國實體經濟，不少企業面臨資金危機。在香港上市的中資二、三線股，近期亦相繼出現債券違約、延遲配息以至老闆失蹤等各種亂象。

分析師認為，今年底結算時危機或進一步擴大，若股市續跌，有可能出現骨牌效應，散戶此時不宜買進低價股。

港股整體走勢疲弱，二、三線股價更宛如一灘死水，這類公司頻頻爆出不利消息，令市場充滿戒心。今年 8 月藍鼎國際 (0582-HK) 宣布，與公司主席仰智慧失去聯絡，其後仰智慧在券商的資產更遭證監會凍結，震驚市場。不過，與公司失去聯絡的，並不是只有仰智慧一人，上週國能集團 (0918-HK) 亦宣布，其執行董事牛芳失聯。

除了管理層行蹤不明之外，不少中資二、三線股都面臨資金壓力，股、債投資者均有可能面臨虧損。五洲國際 (1369-HK) 上週宣布，由於面臨財政困難，因此其債券違約，該公司未能在 9 月贖回 2 筆債券，本金共人民幣 14 億元，以及人民幣 1.6 億元的應付利息。若干債權人以及合營夥伴也向五洲國際追繳欠款。

債券固然有機會違約，甚至連已宣布的股息，也有可能延遲配發。因市況波動及暫時維持集團現金水平，中滔環保 (1363-HK) 將中期息的配發日期，由 10 月 10 日延後至 12 月 21 日。

浩沙國際 (2200-HK) 更將去年度的末期息 2 度押後配發，由 7 月 6 日延後至 11 月 8 日。浩沙解釋，押後配息是由於需要更多時間安排從大陸匯款至香港。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑指出，無論是今年初中央的去槓桿政策，以及近期的中美貿易戰，均令不少大陸中小企業面對經營困難。隨着大陸 P2P 平台相繼泡沫爆破，以及 A 股市場持續下挫，更令大陸的資金緊絀情況進一步惡化。

至於日前人民銀行大幅調降存款準備率是否足以解決中小企業資金緊絀危機，溫傑指要視乎額外資金是流入股市、房市抑或實體經濟；即使流入實體經濟，也要看受惠的是國有企業抑或缺乏資金的民間企業。年底企業結算時，危機會否進一步擴大，現時難以斷定。

中國金洋資產管理董事總經理郭家耀認為，不但二、三線股自身資金緊張，一些持有二、三線股並且已抵押股份的投資者，不排除也有周轉困難。若股市繼續下跌，有可能出現骨牌效應，散戶此時不宜買進低價股。