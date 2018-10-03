小米在美又被告侵權 股價跌至上市後新低 累跌逾33%

小米 (1810-HK) 被美國公司 Dareltech 指控其侵犯 4 項專利，股價昨 (2) 日應聲重挫 3.23%，盤中跌至港幣 14.8 元，創下上市以來新低。

根據《財聯網》取得的訴狀顯示，美國技術公司 Dareltech，在紐約南區聯邦法院控告小米故意侵犯其 4 項專利權利。這 4 項專利，主要運用在小米生產銷售的自拍桿三腳架產品。

訴狀也指出，小米早已知道且承認了其侵權行為，認為小米是蓄意且有意識地侵犯專利，並對小米要求 3 倍的損害賠償金。

訴狀指出，Dareltech 公司曾在今年 8 月 27 日以信件通知小米其侵權行為，小米的回覆也證實存在侵權行為；在 9 月 12 日的信中，小米承認了 Dareltech 公司的信件，但卻表示「小米不需要取得 Dareltech 的專利授權」。

事實上，這並非小米產品第 1 次被控侵權，2015 年荷蘭皇家 KPN 公司；今年 1 月、5 月中國通訊公司酷派 (2369-HK)；6 月底專利權人袁弓夷，都分別向法院提訴告訴，指控小米產品侵犯其專利權。

小米股價 5 連跌，以昨日收報價 14.8 元計，小米 7 月上市後，股價已從最高價的港幣 22.20 元，下跌超過 33%。