阿根廷與IMF談成新協議 救助金加碼至571億美元

國際貨幣基金組織 (IMF) 已同意向阿根廷提供比最初計劃更大、更快的救助計畫，以恢復市場對阿根廷的信心。

IMF 計畫將 36 個月的融資方案，從之前宣布的 500 億美元提升至 571 億美元。新協議中，阿根廷截至 2019 年可獲得的資金約 500 億美元，較先前增加近 190 億美元。

阿根廷經濟部長 Nicolas Dujovne 週三在紐約，與 IMF 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 共同宣布此事。IMF 表示，阿根廷承諾讓披索浮動，並且只會在「極度超貶」的情況下進行「有限干預」。央行將放棄通膨目標，轉向瞄準貨幣基礎。

這則消息發布在布宜諾斯艾利斯匯市收盤以後，披索週三下跌 1.1%，至 1 美元兌 38.51 披索。

阿根廷當前正面臨預算赤字和經濟危機。由於阿根廷披索的價值暴跌，今年以來跌幅已超過 50%，而乾旱更影響了農產品出口，造成經濟萎縮。

拉加德表示，阿根廷的貸款額度不再是預防性的，而是可以自由裁量的。這代表只要阿根廷有需要，就隨時可以動用 IMF 新增的貸款額度。IMF 有信心，這次融資將有助於恢復阿根廷的市場信心，IMF 仍持續為「最脆弱的人群」提供支持。

做為達成協議的一部分，阿根廷政府承諾將削減支出，在 2019 年之前實現預算平衡，比原計畫提前一年。但預算計畫引發了阿根廷的抗議活動和罷工。

拉加德表示，如果阿根廷要有效應對目前的挑戰，還有很多工作要做。這項工作才剛剛開始，IMF 承諾繼續支持阿根廷當局的努力。