【富蘭克林】財報季起跑，企業獲利雙位數成長

基本面有撐，多元布局掌握第四季旺季行情

十年期美國公債殖利率突破 3.2%，攀抵七年新高，壓抑近期美股走勢震盪 (彭博資訊，原幣計價，價格變動至 10/8 止)。富蘭克林證券投顧表示，美股自高檔拉回為漲多後的技術性修正，而非基本面出現轉變。考量公債殖利率攀升反映的是美國經濟基本面強健及通膨預期回溫趨勢，在通膨並未失控、聯準會維持漸進升息步調下，未來利率將呈現緩升格局，料將無損美股多頭走勢，建議趁近期市場震盪汰弱留強，建議可布局偏重金融、能源等價值型產業的美國平衡型基金、並搭配採取對沖策略的多空策略基金，積極者可留意美國股票、生技及科技產業類股輪動機會。

財報季起跑，聚焦財報結果及關稅影響評估

富蘭克林證券投顧表示，本週金融股將揭開美國企業財報季序幕，根據彭博資訊統計，十月底前預計約有超過 300 家史坦普 500 企業將公佈財報，市場將聚焦財報結果、企業對美中互課關稅潛在影響的評估，以及勞動力成本上升是否開始對企業利潤率造成影響。根據 Factset(10/5) 統計，史坦普 500 企業第三季獲利預估成長 19.2%，將是 2011 年第一季以來第三高增幅，產業包括能源、金融、原物料及通訊服務等七大類股獲利年增率預估為雙位數。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭 ‧ 包爾認為，較低的企業稅率提振美國企業獲利成長，企業將獲利再投資和資本支出週期有助於提高生產率，這將為老化的經濟擴張週期增添活力。葛蘭 ‧ 包爾表示，美國經濟依然強勁，未來幾年股市有潛力表現良好。雖然如此，也必須為經濟走下坡或者股市回檔做好準備，投資上偏好具有強大競爭地位、穩健的財務和創新管理團隊的公司，這類型的高品質企業在經濟週期中表現能夠超越市場，且隨著時間推移，更可能證明是市場贏家。產業方面，看好科技產業前景，並精選消費耐久財、醫療及工業類股配置。

富蘭克林證券投顧表示，近期科技股出現調節壓力，我們認為這屬於漲多後的良性調整。觀察科技產業是史坦普 500 十一大類股中唯一沒有淨負債的產業 (Factset，截至 2018/6/30)，意味著科技產業較不受利率走升的干擾。而且，科技股特別是軟體服務股具備較佳的定價能力，預估將較能承受關稅措施導致投入成本增加的影響，建議積極型投資人可趁近期科技股震盪之際分批佈局，參與科技股第四季傳統旺季行情。

投資組合納入平衡型基金，因應市場波動

美中貿易爭端、地緣政治、全球景氣前景等擔憂加大金融市場波動，平衡型基金透過靈活調整股債資產，掌握投資機會，也降低持有單一資產的波動風險，適合穩健型投資人納入核心配置。富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華 ‧ 波克表示，在固定收益方面，我們側重中短天期債券、以應對利率風險，並且樂觀看待良好的信用基本面和當前偏低的違約率持續支撐高收益企業債表現，股票方面，美國企業獲利增長勢頭強勁，透過布局可受惠通膨及利率上揚的金融及能源類股，加上內需導向的醫療及公用事業，兼具防禦與成長性。

<本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書，本頁不代表對任一個股的買賣建議>

現階段法令規定境外基金投資大陸地區證券市場上市之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值 10%，另投資香港地區紅籌股及 H 股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。

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