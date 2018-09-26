阿根廷央行總裁辭職 披索危機重燃 重貶逾5%

阿根廷央行總裁 Luis Caputo 週二 (25 日) 突然宣布因個人因素辭職，由於阿根廷正與 IMF 協談 500 億美元貸款的相關條件，辭職一事立即引發市場聯想，造成阿根廷披索重跌。

披索在辭職一事宣布後，急速下挫 4.65%，至 1 美元兌 39.15 披索，稍後跌幅再擴大至超過 5%，報 39.2243 披索。

(圖表取自 ZeroHedge)

前財政部長 Caputo 在 6 月才上任，任職僅 3 個月。總統府隨即宣布，將由前經濟政策部長 Guido Sandleris 接任央行總裁。Sandleris 是擁有哥倫比亞大學博士學位的經濟學家，但他上任的消息未能挽救市場信心。

近期新興市場緊張情緒的中心，出於對政府償還外債能力的擔憂，也造成阿根廷披索自今年以來貶值超過 50%，堪稱今年全球表現最差貨幣。

披索下滑之際，阿根廷政府正努力控制通膨，預計今年通膨將達 40%。此外，今年嚴重的乾旱加劇了阿根廷的經濟困境，重傷了糧食出口部門。

央行將全力降低通膨

Sandleris 發表聲明，指出中央銀行的主要目標是減少通貨膨脹，未來央行將努力恢復價格的穩定性和可預測性。

由於披索的重貶，阿根廷在今年 6 月取得 IMF 500 億美元的信貸資助，Sandleris 參與了這次談判，但隨後披索續貶，阿根廷政府因此請求增加貸款額度。

Caputo 是今年第 2 位辭職的阿根廷央行總裁，他今年 6 月上任時，政府希望有助恢復投資人對貨政策的信心。

央行透過聲明表示，這次辭職是出於個人原因，他們相信未來與 IMF 的新協議，將有助人們重新建立對財政、金融、貨幣和匯率形勢的信心。

先前有報導指出，Caputo 與財政部長 Nicolas Dujovne 在貨幣政策上有所分歧。相較之下，Sandleris 被視為 Dujovne 的親密盟友。

央行在 8 月上調基準利率至 60%，但未阻止披索重貶趨勢。