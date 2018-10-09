【富蘭克林】聯準會續升息 投資宜精選收益多元佈局

美國就業及消費市場強勁，支持聯準會升息腳步堅定，九月會議如期宣布升息一碼至 2.00%~2.25% 區間，利率點陣圖也顯示今年有望再升息一碼，2019 年將升息三碼。富蘭克林證券投顧指出，聯準會維持漸進式升息政策，為美國經濟前景投下信任票，另一方面，隨著美國經濟循環來到擴張末期，明年之後聯準會開始放慢升息速度，精選收益來源將更為重要，建議投資人順應此一趨勢，多元分散各類收益來源，並加入如抵押貸款證券 (MBS) 等具備高信評及穩定孳息的固定收益商品，掌握升息下的投資契機。

美國勞動市場緊俏 物價上漲壓力終將浮現

美國的經濟穩步復甦，就業市場持續緊俏，但美中雙方在關稅上各執一詞，頭條新聞風險已令市場的不確定性提高，富蘭克林坦伯頓精選收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人肯特 ‧ 伯恩斯觀察美國欲對中國 $2000 億的進口商品加徵關稅的名單中，其中約 35% 為消費財，對物價將有著立即性影響，但就如同能源價格上揚一樣，應為一次性衝擊的可能性較高。此外，伴隨著薪資的領先指標 - 全美獨立企業聯盟 (NFIB) 計畫調升勞工報酬之企業比率已然上升，薪資上揚終將形成，令聯準會在貨幣正常化的路途上穩步推進。

債市投資側重低利率敏感度的高收益債、浮動利率貸款

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊 (9/21) 也針對目前的經濟循環對固定收益市場各類券種進行評估，考量美國此次信用週期已來到後期，在歷經過去幾年低利率的環境下，許多投資級企業發行更多債務來應用在新計畫、併購、甚至在股票回購上。隨著越來越多的公司增加借貸，槓桿水平上升，信用指標下降。投資級領域中的最低評級的 BBB 級債券，目前佔投資級債市場已將近一半，高於 1990 年代的 25%，投資人宜精選能累積穩健現金流的 BBB 評級公司布局。

而高收益債方面，相較於高評級債新發債量穩步上升，近年來高收益債新發行量為負，更多的高收益發行人選擇通過貸款籌集資金。此外，高收益債的存續期間多較高評級債短，對利率上揚的敏感度較低，發行量及存續期間較低為投資高收益債兩大優勢。

而在銀行貸款方面，根據標準普爾全球市場資訊的數據顯示，銀行貸款供應量自 2010 年以來已翻倍，目前已超過 1 兆美元。與固定利率債券不同，銀行貸款的利率因為與倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）掛鉤，孳息在利率上揚環境將可進行調整，其浮動利率的特質也吸引了希望在利率上揚環境下，增加收益或降低利率風險的投資人。不過，鑑於升息環境下表現良好，投資者的需求超過供給，信貸條件放寬可能損及未來的債權保護，投資人仍應慎選具有穩定現金流及信貸條款的銀行貸款。

而投資機構抵押貸款證券 (MBS) 的優勢在於機構發行人如房利美、房地美及吉利美等得到美國政府的充分信任和信用支持，其信用與美國公債相當，但殖利率高於公債。另一方面，主要風險則是『提前償還風險』。當利率下降時，屋主可能進行借新還舊，利用較低的利率降低每月支付的貸款額。然而如果發生此類再融資事件，MBS 投資人將面臨需要用較低的現行利率進行再投資的風險。而分析目前美國經濟增長強勁，聯準會漸進升息方向不變，有利降低提前償還事件可能導致的再投資風險。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人肯特 ‧ 伯恩斯建議，儘管市場和投資者偶爾會對頭條新聞反應過度，但具有長期投資和深度信用分析的經理人能夠避開因為短視而錯過的投資機會。升息環境下投資宜側重利率風險的控管，縮短持債存續期間、增持利率敏感度低的債券類別，包括高收益債、浮動利率貸款等，並透過適度布局具備抵押貸款證券、精選高評級債，網羅各類債券的輪漲機會，並以美元資產為核心，降低國際匯市波動對資產價格的干擾。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

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